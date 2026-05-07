SORABITO株式会社、株式会社enableXと業務提携

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）は、株式会社enableX（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：釼持 駿、以下「enableX」）と業務提携契約を締結したことをお知らせします。

本提携により、SORABITOが建機レンタル業界及び建設現場向けサービス等を通じて培ってきた現場型産業における業務知見、システム・データ基盤、並びにAI活用の取り組みと、enableXが持つディープテック及びワークフロー・オートメーションの専門知識を組み合わせます。両社は、建設・レンタル・製造・物流等の分野において、人手不足により業務が立ち行かなくなる前に、「現場の業務を止めない仕組み」を共同で構築してまいります。

背景と目的

写真左より、enableX 執行役員 山崎 雄太、enableX 代表取締役CEO 釼持 駿、SORABITO 取締役会長 青木 隆幸、SORABITO 代表取締役社長 博多 一晃

建設・レンタル・製造・物流等の業界では、受発注・問い合わせ・在庫確認・配車手配など、基幹業務の多くが依然として人手に依存しています。

これらの業界が直面している人手不足は、もはやコスト最適化の文脈だけで語れる段階を過ぎています。現場を支えてきたベテラン人材の退職、若手の採用難、属人化した業務ナレッジの喪失などにより、受発注が回らない、電話対応ができない、配車が組めないといった形で、業務そのものが止まるリスクが現実のものとなりつつあります。

この課題に対し、汎用的なAIツールを導入するだけでは現場の複雑な業務フローに対応することは困難です。必要なのは、業界固有のナレッジとデータに根ざし、現場の業務を継続的に支えられる仕組みです。

SORABITOは「i-Rentalシリーズ」や「GENBAx点検」などを通じて、長年にわたり現場型産業の生産性向上に取り組んできました。また、現場で培ってきた知見と設計力を強みに、先進的な音声AIを活用した対話AIの業務実装を推進する「TakumiX(https://takumix.ai/)」を立ち上げ、現場業務に根ざしたAI活用にも取り組んでいます。

enableXは、事業開発力とディープテックの力で人手不足やインフラ老朽化といった社会課題の解決に取り組む事業開発ファームです。シミュレーション・マルチモーダルAI・画像解析などの技術と、業務プロセスの自動化、ワークフロー・オートメーションに関する深い専門知識を強みに、これまで多くの企業とパートナーシップを組み、建設・製造・エネルギー等の基幹産業向けに新たな事業を共に創り上げてきました。

両社はSORABITOが蓄積してきた現場理解・業界知見・データ基盤と、enableXが持つディープテック及び事業開発の知見を組み合わせることで、コスト削減に留まらず、産業の現場を止めないためのAIを共同で実装できると判断し、今回の業務提携に至りました。

連携の概要

本提携では、建機レンタル業界にとどまらず、建設・製造・エネルギー・農業機械等の社会インフラを支える産業全体に対し、業務改革・グループ経営効率化・AI活用推進の提案を両社で共同展開します。

両社が特に重視するのが、現場固有のナレッジベース構築です。汎用AIモデルだけでは対応が難しい専門商材の複雑な仕様、業界用語、取引慣行を踏まえたデータ基盤を整備することで、属人化していた業務知識をシステムに実装し、人が減っても業務が回り続ける体制の実現を目指します。

コメント

SORABITO株式会社 代表取締役社長 博多 一晃

「SORABITOは『はたらく機械のエコシステムを共創する』というビジョンのもと、建機レンタル領域や建設現場のDXを推進してきました。現場が直面している人手不足は極めて深刻であり、電話対応や配車管理といった人が介在しなければ回らない業務が大きなボトルネックとなっています。今回、ディープテックに強い知見を持つenableX社との提携を通じて、SORABITOが蓄積してきた現場理解と業界知見に、音声AIやワークフロー・オートメーションといった技術を掛け合わせ、社会インフラを支える種々の現場型産業において、単なる効率化を超えた『人が減っても止まらない業務基盤』の構築を進め、産業の持続可能性に貢献してまいります。」



株式会社enableX 代表取締役CEO 釼持 駿

「SORABITO社は、現場型産業の最前線である建機レンタル業界に深く根ざしたデータと信頼関係を長年築いてこられた稀有な存在です。enableXは、事業開発力とディープテックの力で社会課題に挑む事業開発ファームとして、現場のナレッジ・ワークフロー・データの専門性をもって産業を支える仕組みを作ってきました。汎用AIを持ち込むだけでは現場は変わらない。業界固有のナレッジとデータを土台に、産業を止めないためのAIを共に実装していきます。」

今後の展開

SORABITOとenableXは、建設・レンタル・製造・物流業界等の現場型産業を中心に、業務を止めない仕組みづくりを通じて、顧客への価値提供を進めてまいります。

SORABITOは今後も、現場型産業の生産性向上に向けたサービス開発とAI活用を推進し、社会インフラを支える産業の持続可能性に貢献してまいります。



SORABITO会社概要

SORABITOは、「世界中の明日をつくる」をミッションに掲げ、現場型産業の生産性向上に取り組んでいます。現場で培ってきた知見と設計力を強みに、TakumiX（読み：タクミエックス）を立ち上げ、先進的な音声AIを活用した対話AIの業務実装を推進しています。さらに、建機レンタル会社向けサービス「i-Rentalシリーズ」や、現場のあらゆる点検表をペーパーレス化する「GENBAx点検」を通じて、建設・建機レンタル業界の業務効率化とDXを支援しています。

会社名：SORABITO株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

URL：https://www.sorabito.com/

TakumiX公式サイト：https://takumix.ai/



enableX会社概要

会社名：株式会社enableX

所在地：東京都千代田区麴町3-5-17 晴花ビル 7階

代表者：代表取締役CEO 釼持 駿

事業内容：事業共創、クロスボーダー事業創出、AI-BPO事業、AIプロダクト開発・販売

URL：https://enablex-inc.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@enablex-inc