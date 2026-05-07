『陰の実力者になりたくて！』より、「ベータ」が「POP UP PARADE」に登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE BEACH QUEENS 陰の実力者になりたくて！ ベータ L size 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●POP UP PARADE BEACH QUEENS 陰の実力者になりたくて！ ベータ L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201533&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■POP UP PARADE BEACH QUEENS 陰の実力者になりたくて！ ベータ L size 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約225mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：まんぞくマモル
彩色：ごん(中野フィギュア教室)
WAVE社のTFC「BEACH QUEENS」シリーズがPOP UP PARADEでリブート！
砂浜に美少女が満足感のあるボリュームの「L size」で舞い降ります。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●POP UP PARADE BEACH QUEENS 陰の実力者になりたくて！ ベータ L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201533&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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【今回ご紹介した製品を含む、『陰の実力者になりたくて！』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=28049&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) 逢沢大介・KADOKAWA刊／シャドウガーデン
【店舗情報】
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