株式会社GramEye 代表取締役CEO 平岡 悠が 国際シンポジウム「STS forum Japan - Thailand Symposium 2026」に パネリストとして登壇

株式会社GramEye

AIとロボティクス技術により薬剤耐性菌（AMR）問題の解決に挑む大学発スタートアップ、株式会社GramEye（本社：大阪府茨木市、代表取締役CEO：平岡 悠、以下「GramEye」）は、2026年4月23～25日にタイ・バンコクにて開催された国際シンポジウム「STS forum Japan - Thailand Symposium 2026」において、代表取締役CEOの平岡 悠がパネリストとして登壇したことをお知らせします。

■ 登壇セッション詳細

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STSフォーラム提供 “Photo provided by STS forum”

本セッションでは、AI技術が現代社会に与える影響と可能性について、医療・エネルギー・政策など多角的な視点から議論が行われました。

平岡は「現代社会におけるAIの役割」をテーマとしたパネルディスカッションに登壇し、薬剤耐性菌（AMR）問題とGramEyeの取り組みを発信しました。 AMRは抗菌薬の不適切な処方によって深刻化し、2050年には年間1,000万人もの命を奪うと予測されています。その死者数・経済損失はすでに気候変動を上回る一方、対策への投資額は気候変動の300分の1以下にとどまっており、平岡は「解決策を生み出す大きな機会がある」と述べました。 また、学生時代にタイの薬局で抗菌薬の処方実態を調査した経験が、GramEyeの原点であることも紹介。その研究から生まれた医療機器「Micrium(R)（マイクリウム）」は、グラム染色を全自動化し、感染症診断を支援するものです。2025年1月に日本で販売を開始し、現在国内約25施設に導入されています。 「AMRは一国だけでは解決できない。このSTS forumが、世界の前進を加速するプラットフォームになることを願っています」と締めくくりました。

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【パネリスト一覧】

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■ STS forum Japan - Thailand Symposium 2026 について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/98814/table/14_3_7988ec2ecaddfba8ff9d74843210a440.jpg?v=202605070651 ]

本シンポジウムは、日本とタイの科学技術・イノベーション分野における国際協力を深めるための権威ある国際プラットフォームです。世界各国から政府・学術・産業界のリーダーが集結し、AI、エネルギー転換、スマートヘルスケア、バイオエコノミー、環境問題といったグローバルな課題について議論を行いました。

■ 株式会社GramEye について

GramEyeは、「世界中の医療現場で抗菌薬が適切に処方される世界を目指す」をミッションに掲げる大阪大学発ディープテックスタートアップです。AIとロボティクス技術を活用したグラム染色自動化医療機器を開発・販売し、感染症診断の迅速化・標準化を通じて抗菌薬の適正処方を推進しています。

【事業の社会的背景】

薬剤耐性菌（Antimicrobial Resistance / AMR）は、世界保健機関（WHO）が最重要課題と位置づける地球規模の公衆衛生上の脅威です。現状のペースで耐性菌が増加し続けると、2050年には年間1,000万人以上が命を落とすとされ、がんによる死者数を上回るとの試算もあります。GramEyeはAI・ロボティクスで感染症検査の現場を変革し、この世界課題の解決に取り組んでいます。

【主な実績】

・2025年：AI搭載グラム染色自動化装置を医療機器として販売開始

・累計調達額16.5億円達成（シリーズBラウンド完了）

・NEDOディープテック・スタートアップ支援事業（PCAフェーズ）採択

・J-Startup KANSAI選定企業

・タイ・マヒドン大学との国際共同実証実験を実施

■ 代表取締役CEO 平岡 悠 プロフィール

大阪大学医学部卒業・医師。在学中より医療系データ解析、Webサービス・モバイルアプリ開発に携わり、エンジニアとしての知見を深める。大阪大学医学部Python会にて幹部としてプログラミング教育活動を推進。2020年にGramEyeを創業し、機械学習モデルの開発と事業戦略全般を牽引。医師・エンジニア・起業家という三つの顔を持ち、グローバルな薬剤耐性菌問題の解決に向けて精力的に活動している。

■ 会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/98814/table/14_4_2b40205ee7f107cf80863aff4a6ce488.jpg?v=202605070651 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GramEye 広報担当

コーポレートサイト：https://grameye.com/

※写真：STSフォーラム提供 “Photo provided by STS forum”