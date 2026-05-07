【伝統は革新する】ラグジュアリー・バーラウンジ『Lavish』にTHE MANEKIが出現

株式会社PlnX

PlnX Inc.（株式会社PlnXープランエックス 所在地：東京都港区 代表取締役社長：岡本晟楽）は現代アートの解釈を施した九谷焼アートオブジェ『THE MANEKI』を渋谷区・道玄坂のラグジュアリー・バーラウンジ「Lavish」にて数量限定で展示・販売することを発表いたします。

「その瞬間が、すべての始まりになる。」

THE MANEKIは伝統工芸品として知られる石川県の九谷焼工房と株式会社PlnXが共同で手がける招き猫と現代アートの融合です。現代アートは世界のラグジュアリーシーンそしてナイトカルチャーシーンで欠かせない存在になりました。

今回Lavish様との対話から、東京から世界に新たな文化を発信する渋谷で多くの外国人観光客、日本人の経営者、DJ、アーティスト、アイドルに向けて新生の招き猫であるTHE MANEKIの展示販売を実現しました。皆様の福を招きながら、ライフスタイルに溶け込むアートとしてTHE MANEKIは産声を上げます。

100年以上の歴史を持つ九谷焼の技法を基盤に、現代における”縁”の在り方を再定義する試みとして生まれました。人と人が交わり、価値観が交差する場所において、その存在は単なる装飾ではなく、関係性そのものを象徴します。

夜の空間は、純粋に人と人が繋がる場所です。音楽、感動、衝動、そして偶然。そのすべてが交差する場所において、「招く」という行為は本来の意味を取り戻します。

伝統工芸品がこれまで接点を持たなかったナイトカルチャーとの交差点を演出します。保守的に守られてきた技術と、変化する現代のカルチャーが重なり合うことで、新たな価値を生み出します。世界を魅了する音楽、芸術、文化と共にナイトクラブを第一の拠点として、世界に対して個の魅力を武器にして戦うアーティスト、起業家、芸術家、ラッパー、アスリートなど挑戦する人を応援する存在を目指します。

株式会社PlnXは、「日本の伝統産業は世界に伝わる」という信念のもと、縮小しつつある産業に対し、これまでとは異なる角度からスポットライトを照らし続けます。

THE MANEKIは、その象徴として、これまで存在しなかった場所へと踏み出します。伝統は、守るものではなく、更新されて初めて、その姿を後世に残していきます。

【展示販売詳細】

詳細

展示場所：Lavish Tokyo

営業時間：22:00～翌4:00

住所： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-15-8 Wave道玄坂4F

※営業時間は営業状況により変わります。店舗公式Instagramをご確認ください。

【株式会社PlnX代表取締役・岡本晟楽（おかもとせら）】

「今回、東京のナイトライフを象徴するLavish様にて本展示を実施できることを大変光栄に思います。THE MANEKIはこれまで招き猫が存在しなかった空間に新たな意味を持ち込みます。伝統工芸が持つ価値は、固定された文脈の中だけで語られるものではありません。異なる文化と交わることで、その本質はより強く、より大きく伝わると考えています。」

【Lavish Tokyo 】

「Lavish Tokyoは、常に既存の枠組みを超えた『本物の体験』をゲストに提供してきました。今回、100年の歴史を持つ九谷焼アートオブジェ『THE MANEKI』に出会った際、その圧倒的な存在感と哲学に深く共鳴しました。道玄坂の夜という、変化の激しいこの地で、変わることのない伝統の美しさと革新的な素材が放つ輝きは、訪れるVVIPたちの感性を刺激する唯一無二のアートピースになると確信しています。ナイトクラブ・ナイトラウンジで実際に展示販売される招き猫は今回のTHE MANEKIが世界で初となると思います。

Lavish Tokyoは今までにない新鮮な体験をお客様に提供し続けます。」

【概要】

Lavish Tokyo

2023年にオープンした渋谷・道玄坂のラグジュアリー・バーラウンジ。国内外のアーティスト、モデル、経営者が訪れる空間として知られ、音楽・カルチャー・社交が交差するエンターテインメントスペース。Lavishとは英語で贅沢なふんだんなを意味する言葉です。交差するカルチャー、音楽、そして上品さと贅沢さを取り込んだ最先端の渋谷・道玄坂に位置するラグジュアリー・バーラウンジ。

- 公式サイト https://lavish-tokyo.com/(https://lavish-tokyo.com/)- X https://x.com/LAVISH_TOKYO_(https://x.com/LAVISH_TOKYO_)- Instagram https://www.instagram.com/lavish.tokyo/(https://www.instagram.com/lavish.tokyo/)- Co-Founder https://www.instagram.com/taka_lavish_tokyo_/(https://www.instagram.com/taka_lavish_tokyo_/)THE MANEKI

株式会社PlnXが展開する伝統工芸品と現代芸術の融合オブジェブランド。

日本の伝統・歴史と現代芸術の接点を創出し、新たな文化的価値を提示する。

制作協力

- 公式サイト https://the-maneki.com/- Instagram http(https://www.instagram.com/the_maneki/)s://www.instagram.com/the_maneki/(https://www.instagram.com/the_maneki/Co-Founder)- Co-Founder Sera Okamoto https://www.instagram.com/sera_okamoto/JUNPEI

写真家。1998年生まれ、茨城県出身。

関東を活動拠点とし、ナイトクラブのパーティー撮影、ラッパーなど音楽アーティストの宣材写真、ライブなどの撮影を中心に活動をし、写真を見た人に躍動感や生の質感、現場を感じさせる撮影を得意としている。

Instagram https://www.instagram.com/pei_gram/

【お問い合わせ先】

株式会社PlnX

Eメール: info@plnx.co.jp

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