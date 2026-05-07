スポーツ特化型SNS「SportsBank」にて、「スクール機能」を提供開始

株式会社Asian Bridge

株式会社Asian Bridge（所在地：東京都港区、代表取締役：小西 広恭）が開発、運営を行うスポーツ特化型SNS「SportsBank（スポーツバンク）」にて、スクール機能をリリースいたします。

本機能の提供開始を記念し、2027年3月31日まで「スクール機能の月額費用・初期費用」がすべて無料（※）となる、期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

（※決済手数料のみ別途発生いたします）

■ SportsBankとは



「SportsBank」は、チケット販売、ファンクラブの会員管理、グッズEC、ライブ配信、投げ銭機能など、クラブ運営に不可欠なあらゆる機能を一つのシステムに集約したスポーツ特化型SNSです。

月額費、導入費が無料で導入しやすいことに加え、チケット、グッズ、ファンクラブなどを一つの管理画面から登録・管理できるため、複数のサービスを使い分ける煩雑さを解消。少人数体制でも効率的かつスマートな運営を実現します。

SportsBank最大の強みは、一元管理による「データの統合管理」です。チケット購入、グッズ販売、ファンクラブ加入といったファンの行動データを縦断的に蓄積・分析。これにより、個々のファンに最適化された高精度なマーケティング施策を実現します。単なる管理ツールに留まらず、収益性の向上と持続可能なクラブ経営を強力にバックアップします。

SportsBank管理画面 アナリティクス



SportsBankサービスサイト https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/

■ 新機能の概要

新機能「スクール機能」は、出欠管理や支払い管理などスクール運営に必要なツールを網羅しており、業務の効率化とスムーズな情報発信を同時に実現します。 さらに本機能は、スポーツスクールのほか、喫緊の課題となっている「部活動の地域移行・地域展開」における管理プラットフォームとしても幅広く活用いただけます。

【スクール機能一覧】

クラス作成： 複数クラスの並行管理も簡単。募集から運営まで即座に開始できます。

月謝管理： 月謝の支払い状況を「見える化」。未払い者への催促メールもワンタップで完結します。

出欠管理： スマホ・Web両対応。現場でパッと出席登録でき、リアルタイムで講師間に共有されます。

メンバー管理： スクール・クラスに所属するメンバーを一元管理。個人ごとの支払い状況や出席履歴を詳細に確認できます。

お知らせ作成： 受講生や保護者への一斉連絡が可能。大切な情報の見落としを防ぎます。

予定作成： レッスンやイベント予定を簡単に公開・共有でき、運営の透明性を高めます。

クラス管理

複数クラス作成可能クラス内で支払状況などの確認可能

月謝管理

受講料の支払い状況を一覧で「見える化」して一元管理。毎月の自動決済に加え、未払い者への催促メール送信機能により、集金業務の心理的・事務的負担を解消します。

出欠管理

■ 「スクール管理機能」導入による運営メリット

アプリ画面スマホアプリやブラウザから、タップ一つで出席登録。データはリアルタイムで同期されるため、講師間での情報共有もスムーズになり、現場の事務作業を大幅に削減します。

本機能の導入により、現場の指導者からバックオフィスの経営者まで、スクール運営に関わるすべての業務負担を劇的に軽減します。

業務効率化と指導の質向上： 紙の出席簿や手動の入金確認といったアナログな事務作業から解放されます。スマホひとつで業務が完結するため、空いた時間を受講生への指導やフィードバックに充てることができ、サービスの質向上に直結します。

収益管理の自動化と心理的負担の解消： 支払い状況をリアルタイムで「見える化」し、一元管理。未払い者へのリマインドメール送信もシステム上でスマートに行えるため、督促に伴う心理的ハードルや集金漏れをなくし、健全で安定したスクール経営をサポートします。

■ 【期間限定】リリース記念キャンペーン詳細

新機能のリリースを記念し、コストを最小限に抑えてスクール運営をスタートできる特別プランをご用意しました。

【開催期間】

2026年5月7日（木）～ 2027年3月31日（水）

【初期費用】

0円（2027年3月31日お申込み分まで）

※期間終了後の料金については、別途お問い合わせください。

【月額利用料】

0円（2027年3月31日お申込み分まで）

※（例）2026年5月中にお申込みの場合・・・2026年5月分～2027年3月分の月額費用が無料

2027年3月中にお申込みの場合・・・2027年3月分の月額費用が無料

※期間終了後の料金については、別途お問い合わせください。

【決済手数料】

3.5%（決済発生時のみ）

【対象】

期間中にスクール機能をご利用開始いただいたすべての皆様

【申し込み期限】

2027年3月31日（水）

■ 株式会社Asian Bridgeについて



会社名：株式会社Asian Bridge

所在地：東京都港区芝3丁目1-15 芝ボートビル7F

代表者：代表取締役 小西 広恭

事業概要：スマートフォンアプリケーション開発関連事業、Webシステム開発関連事業 他

URL：https://asianbridge.co.jp/

■お問い合わせ

スクール機能のリリースにより、SportsBankはチーム運営をより多角的に、そしてスムーズにサポートできるようになりました。 実際の操作感や自チームでの活用方法など、少しでも気になる点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

皆様のスポーツ現場が、より情熱を注げる場所に変わるよう、SportsBankが全力でバックアップいたします。

運営会社：株式会社Asian Bridge

TEL：03-5442-2296（平日11:00～19:00）

以下の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。

お問い合わせ :https://asianbridge.co.jp/about_sportsbank/contact/?utm_source=Press&utm_medium=press&utm_campaign=2025_3_karate