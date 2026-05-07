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『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』発売決定のお知らせ
〜Nintendo Switch 2 Editionで運動習慣は次のステージへ〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』（国内版）及び『Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer』（海外版 発売元：任天堂株式会社、以下「任天堂」）につきまして、当社として初のNintendo Switch 2 向けタイトルとして『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』（国内版）及び『Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition』（海外版 発売元：任天堂）を2026年７月16日（木）に国内と海外で同時発売することを決定いたしましたのでお知らせします。
■ 『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』が進化
『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』は、「今日からはじまる運動習慣」をコンセプトに、シリーズ最高の利便性と継続性を実現したタイトルです。
プレイヤーはJoy-Con™を握り、リズムに合わせてパンチを打ち分けることで全身を動かしますが、その日の体調に合わせて提案される「パーソナルプログラム」を通じ、ゲーム内のトレーナーがマンツーマンでサポート。プレイヤーと二人三脚で毎日の運動を応援します。また、起動後すぐに開始できる「即トレ」や、座ったままエクササイズができる「チェアフィット」から「ストレッチ」、「ミット打ち」、「太極拳」まで、豊富な運動メニューが収録されていることも続けやすさのポイントになっています。
カレンダーによるデータ管理や苦手なアクションの除外機能も充実。プレイを通じて「上達」を実感し、「自分にもできる」という確かな手応えが、さらなる運動意欲を引き出します。
『Nintendo Switch 2 Edition』では、これらの充実した基本機能に加え、「カメラプレイ」や近くの人と最大４人でエクササイズできる「おすそわけ通信対戦」、「グラフィックの向上」といった、Nintendo Switch 2の性能を最大限に引き出す内容を搭載しました。一人の集中トレーニングから家族・友人との運動まで、自宅でのエクササイズ体験をより豊かなものへとアップグレードします。
■『Nintendo Switch 2 Edition』で追加された機能
・「カメラプレイ」による客観的なフォームチェック
Nintendo Switch 2の機能を活用し、USBカメラで自分の姿を画面に映し出しながらプレイができるようになりました。インストラクターの動きとリアルタイムで照らし合わせ、その場でフォームを修正できるため、より安全で効果的なエクササイズが実現します。
※USBカメラを別途ご用意いただく必要があります。
Nintendo Switch 2 専用「Nintendo Switch 2 カメラ」(別売)のほか、Nintendo Switch 2 に対応したお持ちのUSBカメラもお使いいただけます。
・「おすそわけ通信対戦」で最大4人の同時対戦が可能に
近くの人と最大4人でスコアを競い合う「スコア対戦」のほか、ミスで即脱落する「サドンデス」のルールも選択可能。今まで身につけた実力を、家族や友人とスリリングに共有できます。
・新たなやりこみ要素「ブーストアップ」＆「アドバンス判定」
BPMが最大200まで加速する「ブーストアップモード」や、アクションのタイミングと速度を詳細に判定する「アドバンス判定モード」を新搭載。初心者への優しさはそのままに、上級者も満足のいく高負荷なトレーニングを可能にしました。
なお、Nintendo Switchソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」をお持ちの方はアップグレードパスをご購入いただくことで、追加機能をご使用いただけます。
■発売決定記念キャンペーン
Fit Boxing 公式Ｘアカウントでは本作の発売決定を記念し、QUOカードPay 1,000円分が抽選であたるフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。詳細はFit Boxing 公式Ｘアカウントにてご確認ください。
・Fit Boxing 公式Ｘアカウント：https://x.com/FitBoxingInfo
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー- Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 7,678円（税込） ※アップグレードパス 1,100円（税込）
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 本体、アップグレードバス共に各地域による
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』（国内版）及び『Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer』（海外版 発売元：任天堂株式会社、以下「任天堂」）につきまして、当社として初のNintendo Switch 2 向けタイトルとして『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー Nintendo Switch 2 Edition』（国内版）及び『Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition』（海外版 発売元：任天堂）を2026年７月16日（木）に国内と海外で同時発売することを決定いたしましたのでお知らせします。
■ 『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』が進化
『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』は、「今日からはじまる運動習慣」をコンセプトに、シリーズ最高の利便性と継続性を実現したタイトルです。
プレイヤーはJoy-Con™を握り、リズムに合わせてパンチを打ち分けることで全身を動かしますが、その日の体調に合わせて提案される「パーソナルプログラム」を通じ、ゲーム内のトレーナーがマンツーマンでサポート。プレイヤーと二人三脚で毎日の運動を応援します。また、起動後すぐに開始できる「即トレ」や、座ったままエクササイズができる「チェアフィット」から「ストレッチ」、「ミット打ち」、「太極拳」まで、豊富な運動メニューが収録されていることも続けやすさのポイントになっています。
カレンダーによるデータ管理や苦手なアクションの除外機能も充実。プレイを通じて「上達」を実感し、「自分にもできる」という確かな手応えが、さらなる運動意欲を引き出します。
『Nintendo Switch 2 Edition』では、これらの充実した基本機能に加え、「カメラプレイ」や近くの人と最大４人でエクササイズできる「おすそわけ通信対戦」、「グラフィックの向上」といった、Nintendo Switch 2の性能を最大限に引き出す内容を搭載しました。一人の集中トレーニングから家族・友人との運動まで、自宅でのエクササイズ体験をより豊かなものへとアップグレードします。
■『Nintendo Switch 2 Edition』で追加された機能
・「カメラプレイ」による客観的なフォームチェック
Nintendo Switch 2の機能を活用し、USBカメラで自分の姿を画面に映し出しながらプレイができるようになりました。インストラクターの動きとリアルタイムで照らし合わせ、その場でフォームを修正できるため、より安全で効果的なエクササイズが実現します。
※USBカメラを別途ご用意いただく必要があります。
Nintendo Switch 2 専用「Nintendo Switch 2 カメラ」(別売)のほか、Nintendo Switch 2 に対応したお持ちのUSBカメラもお使いいただけます。
・「おすそわけ通信対戦」で最大4人の同時対戦が可能に
近くの人と最大4人でスコアを競い合う「スコア対戦」のほか、ミスで即脱落する「サドンデス」のルールも選択可能。今まで身につけた実力を、家族や友人とスリリングに共有できます。
・新たなやりこみ要素「ブーストアップ」＆「アドバンス判定」
BPMが最大200まで加速する「ブーストアップモード」や、アクションのタイミングと速度を詳細に判定する「アドバンス判定モード」を新搭載。初心者への優しさはそのままに、上級者も満足のいく高負荷なトレーニングを可能にしました。
なお、Nintendo Switchソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」をお持ちの方はアップグレードパスをご購入いただくことで、追加機能をご使用いただけます。
■発売決定記念キャンペーン
Fit Boxing 公式Ｘアカウントでは本作の発売決定を記念し、QUOカードPay 1,000円分が抽選であたるフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。詳細はFit Boxing 公式Ｘアカウントにてご確認ください。
・Fit Boxing 公式Ｘアカウント：https://x.com/FitBoxingInfo
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー- Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 7,678円（税込） ※アップグレードパス 1,100円（税込）
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer - Nintendo Switch 2 Edition
対応機種： Nintendo Switch 2
価格： 本体、アップグレードバス共に各地域による
発売日： 2026年7月16日（木）予定
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://fitboxing.net/3/