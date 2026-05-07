元社長秘書の視点で描くトヨタの実像。創業から危機の時代まで内部証言で強さの本質を解き明かす。経営を記録し追体験的に描写する！『強いトヨタの源流』2026年5月発売 定価1980円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348481/images/bodyimage1】
株式会社牧歌舎東京本部（東京都千代田区、代表取締役社長：竹林哲己、以下牧歌舎）より、 2026年5月に杉本祥郎著『強いトヨタの源流』が発売されます。全国書店およびWEB書店にて好評発売中です。
《出版社より》
「トヨタはなぜ、世界トップクラスの自動車メーカーであり続けるのか」
本書は、織機事業から自動車事業への転換、戦争と統制経済、終戦直後の混乱、深刻な資金難や労使対立、日米自動車摩擦、そしてグローバル展開に至るまで、トヨタが経験してきた数々の危機と決断を、内部で経営に携わった視点から描いた記録である。
華々しい成功談ではなく、むしろ「会社が存続できるかどうか」という瀬戸際で、何を基準に判断し、何を守り、何を選び続けてきたのかに焦点を当てている。
そこに一貫して流れているのは、「事業はまず人」「現場で事実を見る」「約束を守る」という価値観だった。
経営理論やノウハウをなぞる本ではない。
実際の出来事と証言を通じて、日本のものづくり企業がどのように強さを積み上げてきたのかを立体的に伝える一冊である。
製造業に関わる人はもちろん、組織づくりや経営に関心のあるすべての人に、判断の軸を問いかける内容となっている。
《書籍データ》
・書名：強いトヨタの源流
・著者：杉本祥郎
・発行所：株式会社牧歌舎
・発売元：株式会社星雲社
・体裁：四六判ソフトカバー
・総頁数：172頁
・定価：本体1800円＋税10％
・ISBN：978-4-434-37687-0 C0034
〈著者プロフィール〉
杉本 祥郎（すぎもと よしろう）
1950年 名古屋市に生まれる
1973年 一橋大学卒業
トヨタ自動車工業株式会社 入社
業務部で自動車市場の調査分析
総合企画部でトヨタ40年史執筆
人事部で個別人事管理、労務管理
渉外調査部で自動車業界に関する調査渉外活動
東京秘書部で豊田章一郎社長・会長の業務秘書
株式会社国際経済研究所出向 主管研究員
1999年 退社 有限会社 社会システム研究所（現、株式会社シナジック）設立
代表取締役就任 現在に至る
配信元企業：株式会社牧歌舎
株式会社牧歌舎東京本部（東京都千代田区、代表取締役社長：竹林哲己、以下牧歌舎）より、 2026年5月に杉本祥郎著『強いトヨタの源流』が発売されます。全国書店およびWEB書店にて好評発売中です。
《出版社より》
「トヨタはなぜ、世界トップクラスの自動車メーカーであり続けるのか」
本書は、織機事業から自動車事業への転換、戦争と統制経済、終戦直後の混乱、深刻な資金難や労使対立、日米自動車摩擦、そしてグローバル展開に至るまで、トヨタが経験してきた数々の危機と決断を、内部で経営に携わった視点から描いた記録である。
華々しい成功談ではなく、むしろ「会社が存続できるかどうか」という瀬戸際で、何を基準に判断し、何を守り、何を選び続けてきたのかに焦点を当てている。
そこに一貫して流れているのは、「事業はまず人」「現場で事実を見る」「約束を守る」という価値観だった。
経営理論やノウハウをなぞる本ではない。
実際の出来事と証言を通じて、日本のものづくり企業がどのように強さを積み上げてきたのかを立体的に伝える一冊である。
製造業に関わる人はもちろん、組織づくりや経営に関心のあるすべての人に、判断の軸を問いかける内容となっている。
・書名：強いトヨタの源流
・著者：杉本祥郎
・発行所：株式会社牧歌舎
・発売元：株式会社星雲社
・体裁：四六判ソフトカバー
・総頁数：172頁
・定価：本体1800円＋税10％
・ISBN：978-4-434-37687-0 C0034
〈著者プロフィール〉
杉本 祥郎（すぎもと よしろう）
1950年 名古屋市に生まれる
1973年 一橋大学卒業
トヨタ自動車工業株式会社 入社
業務部で自動車市場の調査分析
総合企画部でトヨタ40年史執筆
人事部で個別人事管理、労務管理
渉外調査部で自動車業界に関する調査渉外活動
東京秘書部で豊田章一郎社長・会長の業務秘書
株式会社国際経済研究所出向 主管研究員
1999年 退社 有限会社 社会システム研究所（現、株式会社シナジック）設立
代表取締役就任 現在に至る
配信元企業：株式会社牧歌舎
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