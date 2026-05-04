日本DX共創AIアカデミー2026にて、THE HERO SUMMIT総合プロデューサーが登壇

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊）は、当社が推進する次世代プロジェクト「THE HERO SUMMIT（ヒロサミ）」の総合プロデューサー・近藤にこるが、2026年4月29日（水）に東京都港区産業振興センターにて開催された「日本DX共創AIアカデミー2026」に登壇したことをお知らせいたします。 本イベントは、「ありたい未来像を家族・地域・組織・社会から描く」をテーマに、AI・DXを軸とした産官学連携の実践的な学びの場として開催され、企業・自治体・教育機関・学生など多様な参加者が集いました。

■ 登壇概要

ワークショップDay1

日時：2026年4月29日（水）10:00～18:30

会場：東京都 港区産業振興センター 小ホール

近藤にこるは、第4部「持続可能な地域と探求＆イノベーションワークショップ」にて登壇し、

- 最新AIを活用した地域DXの実践- 学生・留学生と企業・自治体の共創モデル- 次世代が地域価値を生み出すプロデュース手法

について講演およびワークショップを実施しました。

■ 地域DXプロデューサーとしての取り組み

近藤にこるは、地域DXプロデューサーとして、企業・自治体・教育機関を横断した共創プロジェクトを推進しています。

本セッションでは、AIを活用した地域課題解決の実践や、若者主体のプロジェクト創出について共有し、参加者とともに新たな価値創出の可能性を探る機会となりました。

近藤にこる ／ KONDO NIKORU（15歳）

・13歳で個人事業主「EdFusion」設立

・愛知県主催（運営：STATION Ai）学生起業家育成プログラムSTAPS 特別賞

・2025年 年間104講演 実施

・大阪・関西万博関連イベント プロデューサー

・日本青年会議所主催コンテスト 文部科学大臣賞

・Forbes JAPAN「テクノロジー領域で世界を変える女性30人」選出

会社HP: https://ed-fusion.co.jp

■ THE HERO SUMMITとの連動

今回の登壇内容は、「THE HERO SUMMIT（ヒロサミ）2026」で推進している取り組みとも密接に連動しており、自治体・教育機関・企業と連携した全国でのサイドイベント展開を見据えた実践の一環として位置付けられます。

ヒロサミでは、各地域において次世代が主体となる挑戦機会を創出し、地域と社会を巻き込んだ共創プロジェクトとして展開してまいります。

■ 共創パートナー募集

現在、ヒロサミでは、自治体・教育機関・企業の皆さまと共に、サイドイベントを実施しながら全国を盛り上げていく共創パートナーを募集しています。

次世代との接点づくり、地域活性化、人材育成などにご関心のある方は、ぜひご連絡ください。

お問い合わせ :https://meta-heroes.co.jp/contact

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]