第21回札幌国際短編映画祭の国際審査員に映画監督の吉田大八氏が就任決定！

札幌国際短編映画祭（NoMaps実行委員会）

第21回札幌国際短編映画祭映画祭（主催：NoMaps実行委員会）の国際審査員に映画監督 吉田大八氏の就任が決定しましたので、お知らせいたします 。

毎年秋に札幌市内で開催される国際短編映画祭は21回目の開催となり、2026年10月23日（金）から25日（日）の3日間開催される予定です。国際審査員は、インターナショナル・コンペティションノミネート作品から、グランプリ作品他、最優秀監督賞、最優秀国内作品賞、脚本賞などの部門賞を含む約20の賞を授与します。国際審査員は吉田大八氏を含む合計3名を予定しています。

第21回札幌国際短編映画祭 国際審査員：吉田大八氏

吉田 大八 | Daihachi YOSHIDA

映画監督 日本 | JAPAN

プロフィール

1963年生まれ、鹿児島県出身。大学卒業後はCMディレクターとして活動。数本の短編を経て、2007年『腑抜けども、悲しみの愛を見せろ』で長編映画デビュー。第60回カンヌ国際映画祭批評家週間部門に選出された。『桐島、部活やめるってよ』（2012）で第36回日本アカデミー賞最優秀作品賞、最優秀監督賞受賞。『羊の木』（2018）で第22回釡山国際映画祭キム・ジソク賞受賞。最新作『敵』（2025）は第37回東京国際映画祭において東京グランプリ、最優秀監督賞、最優秀男優賞の三冠を達成した後、第18回アジア・フィルム・アワードで最優秀監督賞、第80回毎日映画コンクールで日本映画大賞を受賞した。その他の作品に、『クヒオ大佐』（2009）、『パーマネント野ばら』（2010）、『紙の月』（2014）、『美しい星』（2017）、『騙し絵の牙』（2021）がある。

実施概要

第21回 札幌国際短編映画祭

21st Sapporo International Short Film Festival & Market

通称

SAPPOROショートフェスト 2026

SAPPORO SHORT FEST 2026

会期

2026年10月23日（金）～25日（日）：3日間

会場

生活支援型文化施設 コンカリーニョ

札幌市西区八軒1条西1丁目 ザ・タワープレイス1F（JR琴似駅直結）

主催

NoMaps実行委員会

札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

委員長：伊藤博之

運営

札幌国際短編映画祭 運営担当

参考リンク

札幌国際短編映画祭 公式サイト ニュースページ

https://sapporoshortfest.jp/page_news_jp/2026-jury-yoshida-daihachi/