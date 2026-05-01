株式会社NexaScience、千本倖生氏が顧問に就任

株式会社NexaScience

株式会社NexaScience（本社：東京都渋谷区、代表取締役：牛久祥孝、以下「NexaScience」）は、千本倖生氏が顧問に就任したことをお知らせいたします。

顧問就任の背景

生成AIへの取り組みが世界規模で加速する一方、「基盤モデルの進化」と「現実社会での実装」の間には依然として大きな隔たりが存在しています。

私たちは、数十年にわたり国家規模のインフラを構築してきた千本倖生氏を顧問としてお迎えすることにより、AIが多様なシステムやサービスと接続・連携するための基盤を作り、AI起点の次世代インフラ構築を強力に推進していきます。

顧問就任にあたって 千本倖生

私は、日本のスタートアップ黎明期から、世界を舞台に挑戦を続けてきました。第二電電（DDI）の創業による通信自由化への挑戦、イー・アクセスによるブロードバンドの普及、そしてレノバにおける再生可能エネルギーの推進と、常に時代の転換点において、新たな社会の枠組みを切り開く分野に身を置いてまいりました。

今、私たちは「AI」という、人類史上最大の変革期の中にいます。AIは単なる技術的トレンドではなく、社会の仕組みそのものを書き換える力を持っています。このポテンシャルは、かつて私が通信業界の黎明期に感じた熱量に通じるものがあります。

千本倖生

NexaScienceには、世界屈指のAI研究者、卓越したエンジニア、そして社会に届ける実行者、という極めて稀有で傑出した才能が集結しています。このユニークなチームであれば、既存の枠組みを超えた、真に世界へ通用するイノベーションを起こせると確信しています。私の経験のすべてをNexaScienceに共有し、彼らが世界中の人々の生活をより良く変えていくために、全面的にバックアップしてまいります。新たな時代の扉を共に開いていくことを、心から楽しみにしています。

どうぞご期待ください。

千本倖生氏の顧問就任にあたって 代表取締役 牛久祥孝

この度、時代の転換点ごとに新たな産業を牽引されてきた千本倖生氏を、弊社顧問としてお迎えする運びとなりました。

私たちは、AIが社会の仕組みそのものを書き換えるこの歴史的局面において、「AIに、実行力を。」の旗印のもと、世界標準となるAI実行基盤の実現に挑んでまいります。この挑戦にあたり、自ら先頭に立って数々の構造変化を切り拓いてこられた千本氏にご参画いただけることを、大変心強く感じています。

千本氏とともに、世界に開かれた視座を持ちながら、新たな時代を築いてまいります。

千本倖生氏 略歴

DDI（現KDDI）創業者、イー・アクセス＆イー・モバイル（現Y!mobile）創業者、元レノバ会長。現在、京都大学総長特別顧問兼卓越教授、北海道大学総長顧問、カリフォルニア大学バークレー校、チューリッヒ大学、台湾国立NYCU大学客員教授。





会社概要

会社名：株式会社NexaScience

代表者：代表取締役 牛久祥孝

所在地：東京都渋谷区

事業内容：AIとシステムをつなぐ基盤プロダクトの開発・提供

URL：https://www.nexascience.com/





本件に関するお問い合わせ先

株式会社NexaScience

E-mail：info@nexascience.com

