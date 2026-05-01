電動アクチュエータの世界市場：現状と展望、市場規模、競合分析、2026-2032年予測
電動アクチュエータは、電気エネルギーを利用して機械的な動きを発生させる装置である。本装置は一般に、精密な制御と自動化が要求されるシステムに使用される。電動アクチュエータは電気エネルギー（通常はモーターまたはソレノイドによる）を直線運動または回転運動に変換し、各種用途においてバルブの開閉、位置調整、機械部品の駆動などの作業を実行する。
市場規模と今後5年予測：産業自動化と設備更新需要が安定成長を支える
電動アクチュエータ市場は、工業プロセスの自動化や設備制御の高度化に伴い、長期的に安定した需要を持つ産業機器分野の一つである。特にエネルギー、化学、上下水道、製造業などのインフラ関連分野では、設備運転の自動化と遠隔制御の需要が継続的に存在している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界電動アクチュエータ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/577409/electric-actuator）によると、世界市場規模は2025年に約27.63億米ドルに達し、2032年には約33.97億米ドルまで拡大する見通しである。2026～2032年の年平均成長率は約3.1％と、成熟産業に近い安定した拡大ペースが予測されている。
用途別では、一般産業用途が最大の需要セグメントとなっており、各種製造設備や産業機械における制御用途が市場の中心を占めている。製品タイプでは、構造が比較的シンプルで広く利用されているオンオフ制御型アクチュエータが市場の主要なボリュームセグメントを形成している。
図. 電動アクチュエータ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348265/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348265/images/bodyimage2】
図. 世界の電動アクチュエータ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：グローバル装置メーカー中心の集中構造
LP Informationの調査によると、電動アクチュエータ市場の主要企業にはRotork、Auma、Emerson、Flowserve、ABB、Chuanyi Automation、Bernard Controls、Seibu、Changzhou Power Station Auxiliary Equipment、Schiebelなどが含まれる。これらの企業はバルブ制御やプロセスオートメーション分野で広い事業基盤を持つメーカーである。
市場集中度は比較的高く、2025年時点では上位5社が世界市場の過半を占めている。これは産業用途向け製品において信頼性や長期保守体制が重視されるため、実績を持つメーカーへの需要が集中する傾向があるためと考えられる。
地域別ではアジア太平洋地域が最大の市場となっており、北米および欧州がそれに続く構造となっている。特に産業インフラの拡張や設備投資の増加が、アジア地域の市場規模を押し上げている。
主要企業の動向
近年、電動アクチュエータ分野ではデジタル化や遠隔監視機能の強化が重要な競争テーマになっている。IoT対応やスマート制御機能を備えた製品の開発が進められており、プラント設備の予知保全や遠隔管理に対応するソリューションの提供が拡大している。
また、エネルギー、上下水道、化学プラントなどのインフラ分野では、高い耐久性や安全性を備えたアクチュエータ製品への需要が強く、メーカー各社は高信頼性製品やシステム統合型ソリューションの開発を進めている。
市場規模と今後5年予測：産業自動化と設備更新需要が安定成長を支える
電動アクチュエータ市場は、工業プロセスの自動化や設備制御の高度化に伴い、長期的に安定した需要を持つ産業機器分野の一つである。特にエネルギー、化学、上下水道、製造業などのインフラ関連分野では、設備運転の自動化と遠隔制御の需要が継続的に存在している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界電動アクチュエータ市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/577409/electric-actuator）によると、世界市場規模は2025年に約27.63億米ドルに達し、2032年には約33.97億米ドルまで拡大する見通しである。2026～2032年の年平均成長率は約3.1％と、成熟産業に近い安定した拡大ペースが予測されている。
用途別では、一般産業用途が最大の需要セグメントとなっており、各種製造設備や産業機械における制御用途が市場の中心を占めている。製品タイプでは、構造が比較的シンプルで広く利用されているオンオフ制御型アクチュエータが市場の主要なボリュームセグメントを形成している。
図. 電動アクチュエータ世界総市場規模
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図. 世界の電動アクチュエータ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業ランキングと市場シェア：グローバル装置メーカー中心の集中構造
LP Informationの調査によると、電動アクチュエータ市場の主要企業にはRotork、Auma、Emerson、Flowserve、ABB、Chuanyi Automation、Bernard Controls、Seibu、Changzhou Power Station Auxiliary Equipment、Schiebelなどが含まれる。これらの企業はバルブ制御やプロセスオートメーション分野で広い事業基盤を持つメーカーである。
市場集中度は比較的高く、2025年時点では上位5社が世界市場の過半を占めている。これは産業用途向け製品において信頼性や長期保守体制が重視されるため、実績を持つメーカーへの需要が集中する傾向があるためと考えられる。
地域別ではアジア太平洋地域が最大の市場となっており、北米および欧州がそれに続く構造となっている。特に産業インフラの拡張や設備投資の増加が、アジア地域の市場規模を押し上げている。
主要企業の動向
近年、電動アクチュエータ分野ではデジタル化や遠隔監視機能の強化が重要な競争テーマになっている。IoT対応やスマート制御機能を備えた製品の開発が進められており、プラント設備の予知保全や遠隔管理に対応するソリューションの提供が拡大している。
また、エネルギー、上下水道、化学プラントなどのインフラ分野では、高い耐久性や安全性を備えたアクチュエータ製品への需要が強く、メーカー各社は高信頼性製品やシステム統合型ソリューションの開発を進めている。