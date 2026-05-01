株式会社デコルテ（本社：兵庫県神戸市、代表者：水間 寿也）は、ウェディングフォトスタジオ「スタジオアクア浜松店」を2026年6月6日（土）にオープンいたします。スタジオオープンに先駆け、オンラインでの事前相談会を開始いたしました。店舗での相談会も5月2日（土）から開始いたします。 特設ページ：https://photo.decollte.co.jp/specials/hamamatsu_opening

「スタジオアクア」は2008年より展開しているウェディングフォト専門スタジオです。関東圏のほか、軽井沢と富士にリゾート店舗を構えており、このたび常設店舗としては静岡県初出店となる「スタジオアクア浜松店」をオープンすることを決定いたしました。 出店場所は、静岡県浜松市の結婚式場「ル・グラン・ミラージュ」内です。地域に愛される同館の魅力的な空間に、スタジオアクアの表現力を掛け合わせることで、より多くのお客様の大切な節目を一緒に形にしていける場所でありたいと考えています。

スタジオアクア浜松店について

スタジオアクア浜松店では、敷地内に設えた本格的な屋内庭園スタジオに加え、ル・グラン・ミラージュのチャペルや披露宴会場、プール付きガーデンなどでの撮影が可能です。さらに近隣には魅力的なロケーションスポットが多数。「浜松城公園」「中田島砂丘」など代表的スポットでの撮影のほか、おふたりだけのオリジナルプランも叶います。 私たちはウェディングフォトの撮影を通して、一生に一度の思い出に残る感動体験と、見返したときに空気感まで思い出せるような写真を届けてまいります。

撮影プランについて

●チャペル撮影

ル・グラン・ミラージュのチャペルで撮影するプランのほか、披露宴会場・プール付きガーデンもセットで撮影できる館内ツアープランもご用意。空間を活かして幅広いバリエーションの写真を残せます。

●スタジオ撮影

スタジオアクア自慢の屋内庭園スタジオに加え、和装・洋装ともに撮影可能なシンプルなスタジオも完備。スタンダードなショットからふたりならではのショットまで、自由度高く撮影できます。

●ロケーション撮影

桜や紅葉の名所としても知られる「浜松城公園」をはじめ、日本三大砂丘のひとつ「中田島砂丘」、四季折々の彩りが美しい「都田総合公園」など、浜松を代表するスポットの数々。和装も洋装も理想のロケーションがきっと見つかります。

オープン記念 ご予約特典

**特典①** 総額から3万円OFF or 新婦衣装2着目無料（撮影データ50カット付き） **特典②** 9月末までに撮影の方にはW特典 選べる10大特典プレゼント ※2026年7月31日までに撮影ご予約で、全データご購入の方が対象です ※他キャンペーン特典との併用は不可

店舗概要

店舗名称：スタジオアクア浜松店 オープン日：2026年6月6日（土） 所在地：静岡県浜松市中央区志都呂1丁目9番14号 ル・グラン・ミラージュ内 特設ページ：https://photo.decollte.co.jp/specials/hamamatsu_opening

撮る結婚式について

デコルテは、「フォトウェディングの文化を日本に広めたい」という想いのもと、これまでに25万組以上のカップルの『撮る結婚式』をサポートしてまいりました。 『撮る結婚式』とは、結婚を迎えるおふたりが、結婚式をする・しないに関わらず、自分たちの好きな場所で思い出に残るウェディングフォトを撮影することです。撮る“結婚式”という言葉を使っているのは、写真のクオリティを追求するだけでなく、撮影自体も結婚式と同じようにかけがえのない時間になってほしいと考えているからです。 私たちはこれからも、結婚を迎えるおふたりのニーズとご要望に寄り添いながら、最先端のトレンドを取り入れ、最高のウェディングフォトを提供してまいります。

株式会社デコルテについて

会社名：株式会社デコルテ 代表者：水間 寿也 本社：兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階 設立：2018年10月 事業内容：ウェディングフォトスタジオ、アニバーサリーフォトスタジオの運営 URL：https://www.decollte.co.jp/ ※持株会社の株式会社デコルテ・ホールディングスは、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースを引用される際には必ず以下対応いただきますようお願いいたします。 ・リンク設置 https://photo.decollte.co.jp/ ・著作権表記 (c)2026 Decollte Holdings Corporation