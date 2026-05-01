江戸後期創業、京都・宇治 伊藤久右衛門(所在地：京都府宇治市、代表取締役社長：広瀬 穣治)は、伊藤久右衛門 各茶房にて、期間限定の「新茶パフェ」を2026年4月28日(火)より提供しております。





新茶パフェ

2026年の八十八夜は5月2日。旬を迎える宇治新茶の魅力を贅沢に味わえる季節限定メニュー「新茶パフェ」を、伊藤久右衛門 宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店の3店舗限定で提供いたします。

この時期に摘まれる新茶は、古くから無病息災や長寿を願う縁起物として親しまれてきました。今しか味わえない瑞々しい香りと爽やかな風味を最大限に引き出すため、厳選した素材と細部にまでこだわった構成で、お茶屋ならではのパフェに仕上げております。





摘みたての宇治新茶を使用したクラッシュ新茶ゼリーをベースに、抹茶ゼリー、ロイヤルティーヌ、わらび餅、アイス(バニラ・抹茶)、白玉、あんこ、抹茶せんべい、メレンゲ、新茶寒天や煎茶マカロンをあしらいました。新茶パフェ限定の煎茶みつも添えて提供いたします。

宇治の自然と伝統に育まれた新茶を味わい尽くす、お茶屋ならではの季節パフェをお楽しみください。









■商品概要

商品名 ：新茶パフェ

販売期間 ：2026年4月28日(火)～5月中旬終了予定 ※売り切れ次第終了

販売価格 ：単品1,390円(税込)、お茶セット1,890円(税込)

取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店









■会社概要

社名 ： 株式会社伊藤久右衛門

所在地 ： 〒611-0013 京都府宇治市莵道荒槙19-3

代表者 ： 代表取締役社長 広瀬 穣治

創業 ： 天保3年

事業内容 ： 宇治茶・抹茶スイーツなどの製造販売

URL ： https://www.itohkyuemon.co.jp/corporate/

X(旧Twitter)： https://x.com/itohkyuemon

Facebook ： https://www.facebook.com/itohkyuemon

Instagram ： https://www.instagram.com/itohkyuemon/









■伊藤久右衛門のあゆみ

江戸後期・天保3年、初代伊藤常右衛門(いとうつねえもん)・瀧蔵が田原村 名村(現宇治田原南)にて茶業に携わったのがはじまりです。その後、二代目伊藤常右衛門・久三郎、三代目伊藤常右衛門・由松、四代目伊藤多吉と代々茶づくりを継承してまいりました。昭和27年、五代目伊藤久三が宇治田原から宇治の地へとうつり、宇治蓮華(現平等院表参道)で宇治茶販売の店舗を構えました。同年、会社設立にあたり、代々受け継いだ伊藤常右衛門の名を拝し、伊藤久三自身の名にある「久」の一文字をとって、社名を「株式会社伊藤久右衛門」といたしました。創業の地である宇治田原では、現在も伊藤家に代々受け継がれる茶園で茶づくりを続けております。





宇治茶の初荷風景





当時の茶工場