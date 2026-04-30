台湾「2026澎湖国際海上花火フェスティバル」5月４日に開幕！

台湾屈指のリゾートアイランド・澎湖で開催される「2026澎湖国際海上花火フェスティバル」が、2026年5月4日にいよいよ開幕。同フェスの開催期間は8月25日までで、過去最多となる全33回の花火打ち上げが予定されています。

今年最大の注目は、世界的人気アニメの『ドラゴンボールZ』とのドローンショーなど、花火と連動した演出に加え、フォトスポット、没入型イベント、スタンプラリー、限定グッズなど、“観る花火”から“体験する花火”へと進化します。

■ 見どころ

① 海に囲まれた“リゾート型花火”

会場は海に面した観音亭園区。潮風を感じながら鑑賞する花火は、日本では味わえない開放感。音楽とシンクロした花火演出やドローンショーをはじめ、澎湖島ならではの演出が展開され、リゾートとエンターテインメントが融合した唯一無二の空間をご案内

② 過去最多33回 × 国際チーム参加

2026年は過去最多となる33回の開催を予定。日本を含む6か国の花火チームも参画し、国際色豊かな演出が澎湖の夜を彩ります。

③ 昼から夜まで楽しめる“体験型フェス”

・ドラゴンボールZフォトスポット

・没入型テーマイベント

・星空シネマ

・ナイトマーケット（約100店舗）

花火だけで終わらない、1日滞在型コンテンツが充実

④ 島全体がフォトスポットに

空港・橋・展望地など島全体に装飾を展開。“どこでも映える”リゾート体験が可能です。

4月下旬にプレ開催として実施した試験打ち上げでは、メイン会場となる海に囲まれた絶景ロケーション「観音亭」の夜空に花火が打ち上がり、約6,000人の観客がその圧倒的なスケールに魅了されていました。島内では本格的なフェスシーズンを迎える5月4日の開幕への期待を大きく膨らませています。

■ 開催期間 2026年5月4日 ～８月25日

打ち上げスケジュール

・5月4日～6月25日：毎週 月曜・木曜開催

・6月30日～8月25日：毎週 火曜開催

■メイン会場 澎湖県馬公市・観音亭園区

■ 開催情報

公式サイト（中国語）https://www.2026ptif.com/

公式フェイスブック（中国語） https://www.facebook.com/phfireworks/?locale=zh_TW

■澎湖観光情報：https://penghutravel.com/Japanese/

澎湖はフランスに本部がある「世界で最も美しい湾クラブ」にも加盟。海洋文化から、廟や島内伝統集落エリアなどの伝統文化、希少価値が高い自然など、台湾本島とは異なる個性的な魅力に満ちています。

■台湾本島から離島「澎湖（馬公市）」へのアクセス

●台湾各地より国内線が運航

台北（台北松山空港）、台中（台中清泉崗空港）、嘉義（嘉義水上空港）、台南（台南空港）

高雄（高雄小港空港）などより約1時間前後

●台南・嘉義より国内客船が運航

高雄・新濱埠頭、嘉義・布袋港（季節限定運航）より海路約3時間

■ 6月4日（木）は「阪急デー」開催

今年は日本の旅行会社である「阪急交通社」が同フェスに協賛する「阪急デー」も開催。一般では入れない特別観覧席を用意した観賞ツアーの参加お申込みを現在受付中。

【阪急交通社】台湾離島・澎湖国際海上花火フェスティバル旅行特集

https://www.hankyu-travel.com/s/kaigai/tyo/e_penghu_falling_flower_festival/

マリンブルーの海に、海鮮グルメや絶景・エンタメが揃う台湾の離島「澎湖」で一足先に夏を体験しませんか。「花火を見る」から日本とは似て非なる「花火の世界観を体感」できる澎湖での特別な時間をお楽しみください。

情報及び画像：澎湖県政府 台湾観光庁澎湖国家風景区管理処、阪急交通社