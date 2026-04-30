小峰無線電機株式会社(神奈川県川崎市 代表取締役社長：加藤 健太)は、2026年6月3日(水)より開催される「Japan Drone 2026/次世代エアモビリティEXPO 2026」に出展。新たに開発したヘリカルアンテナと受信チップが一体となったGNSSユニット「RJHelical-01」を参考出展いたします。





RJHelical-01





「RJシリーズ」は、受信チップとアンテナ一体型のGNSSユニットで、付属のUSBケーブルでPCに接続し、簡単に各アプリでデータを確認することができるものです。これまでの製品ラインナップにはL1、L2対応の「RJF9P2」、L6含む3周波対応の「RJFD9P-L6」と「RJCLAS-L6」がございます。L6を受信できると、通信状況が悪くRTK測位では厳しい環境下でも、単独測位での高精度な位置測位が期待されます。





従来のRJシリーズ





今回「Japan Drone 2026/次世代エアモビリティEXPO 2026」で出展します「RJHelical-01」は、当社初のヘリカルアンテナでL1、L2を受信可能なタイプになります。u-blox社製ZED-F9Pを内蔵してφ48mm×37.2mm、30gと小型、軽量を実現。ドローンなどでも搭載しやすいサイズです。製品資料は開催までに準備いたします。





底面から見たRJHelical-01





RJHelical-01仕様





【開催概要】

「第11回Japan Drone 2026/第5回次世代エアモビリティEXPO 2026」

会期 ： 2026年6月3日(水)～6月5日(金) 10：00～17：00

会場 ： 幕張メッセ

小間番号： BL-20

URL ： https://ssl.japan-drone.com/









【会社概要】

会社名 ： 小峰無線電機株式会社

所在地 ： 神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5階

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 健太

設立 ： 1967年(昭和42年)5月

URL ： http://www.kominemusen.co.jp/

事業内容： アンテナ事業、高周波関連事業、ケーブルアセンブリ事業、