【 SPAIA競馬 】YouTube チャンネル「 SPAIA競馬ch 」の登録者数が10万人を突破
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348372/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が運営する競馬情報メディア「 SPAIA競馬 」の公式 YouTube チャンネル「 SPAIA競馬ch【 AI 予想とデータ解析 】（以下、 SPAIA競馬ch ）」の登録者数が、2026年4月30日（木）に10万人を突破いたしました。
日頃より SPAIA競馬ch をご視聴・応援くださっている皆さまに、心より御礼申し上げます。今後も AI 予想とデータ解析を軸とした、競馬ファンにとって価値のあるコンテンツの配信に努めてまいります。
【 SPAIA競馬ch 】https://www.youtube.com/@SPAIAch
■ SPAIA競馬ch 開設の背景と10万人突破までの歩み
SPAIA競馬ch は、ウェブサイト・アプリで展開している「 SPAIA競馬 」のレース予想やデータ分析を、動画でわかりやすく解説する YouTube チャンネルとして開設いたしました。
2020年の開設以来、独自開発の競馬予想 AI エンジン「 KAIBA ( R ) 」による AI 予想、編集部員による重賞レースのデータ分析、注目馬の紹介など、 SPAIA競馬ならではのオリジナルコンテンツを継続的に配信してまいりました。
2022年10月の登録者数7万人突破から3年半を経て、このたび10万人の大台に到達いたしました。改めまして、ご視聴・ご登録くださった皆さまに深く感謝申し上げます。
登録者数10万人突破を記念し、日頃の感謝を込めて視聴者プレゼントキャンペーンの実施を予定しております。詳細は別途、「 SPAIA競馬 」の公式サイトおよび SPAIA競馬ch にて告知いたします。
■「 SPAIA競馬ch 」の主なコンテンツ
・重賞レースの AI 予想・データ分析動画
・編集部員による注目馬・レース傾向の解説
・「SPAIA競馬」の各種ツール・機能の使い方解説
■ 今後の展開
グラッドキューブは、今後も「 SPAIA競馬 」の機能拡充とあわせ、SPAIA競馬ch を通じて AI 予想・データ解析の魅力をより多くの競馬ファンにお届けしてまいります。データと AI を活用した新しい競馬の愉しみ方を提案するメディアとして、引き続きコンテンツの質と量の向上に努めてまいります。
※ SPAIA競馬公式サイト、SPAIA競馬ch のいかなる情報も公営競技における将来の結果や利得を保証するものではございません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348372/images/bodyimage2】
■ SPAIA競馬の独自 AI 「 KAIBA 」について
SPAIA競馬における AI 「 KAIBA 」は、 AI が学習する際に用いる基礎となる数年分の訓練データを学習させ、精度を高めるための評価データを用いて AI が毎週、異なる17体の AI ごとに展開予想をはじき出しています。
それぞれのデータに含まれる複数の指標は「馬の性別、馬の年齢、馬番、斤量、レース番号、場所、頭数、馬場、レース属性、天気、前走着順、前々走着順、前走上り、前々走上り、出走回数、脚質、距離、平均距離との差、レースグレード、近走4走複勝率、レース間隔、ラップ、重賞勝率、馬の生年月日」などから構成され、機械的な特徴量として「対象の馬や人（馬、騎手、馬の血統）」、「レースや馬の条件（別、年齢、馬番、馬場、距離、天気、開催地、レース番号、斤量）」および「統計値（1着回数、1着率、複勝率、平均獲得賞金など）」があります。
現在は下記の17体からユーザーの興味関心にあわせて好みの AI 予想家を選べるようサービス展開しております。
※ AI 予想家の閲覧は VIP コース会員のみ（ゴールドコース：4体まで プラチナコース：14体 ダイヤモンドコース：17体すべて）
■ AI の種類（ AI の内容）
・KAIBA 総合 ※多彩なファクターをバランスよく利用して高回収率を目指す、スタンダードタイプの AI
・差し展開予想型 AI
・逃げ展開予想型 AI
・コース適性重視 AI
・ラップ重視 AI
・血統重視 AI
・近走重視 AI
・馬リーディング AI
・万馬券狙い AI
・複勝圏内重視 AI
・実績重視 AI
・SPAIA AI ※従来の KAIBA に、編集部競馬班が厳選したファクターを加えて調整した AI
・東大ロボ AI
・京大ロボ AI
・調教 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・馬体重 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・荒れ度 AI（ダイヤモンドコースのみ）
■ 競馬 AI エンジン 「 KAIBA（R）」 について
KAIBA（R）とは独自に開発した競馬予想 AI エンジンです。過去数十年分のレース結果、競走馬、騎手、調教師、コース情報やタイム、天気や馬場状態など、ありとあらゆるレースに関する膨大な情報を AI が自動学習し、毎週開催される中央競馬の全レースを予想します。SPAIA競馬に搭載の予想 AI エンジン開発にあたり、東京大学および京都大学の競馬サークルメンバーの方々と連携し、機械学習データや回収率および的中率の精度向上に関して、たくさんの貴重なご意見やデータ収集に協力いただきました。競馬が大好きな SPAIA競馬コアメンバ―と彼らの知識、知見、経験、統計学を結集させて出来たのが競馬予想AIエンジン「 KAIBA（R）」です。
※KAIBA（R）はグラッドキューブの登録商標です。
■ SPAIA競馬について
「 SPAIA競馬 」では独自に開発した AIによる予想印や買い目、それらの的中率と回収率実績、データ分析機能、その他にもデータや記録をテーマにしたコラム記事などを掲載。初心者から上級者まで競馬ファンのみなさんに愉しんでいただけるよう豊富なデータに分かりやすさをプラスして配信しております。
URL：https://spaia-keiba.com/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）が運営する競馬情報メディア「 SPAIA競馬 」の公式 YouTube チャンネル「 SPAIA競馬ch【 AI 予想とデータ解析 】（以下、 SPAIA競馬ch ）」の登録者数が、2026年4月30日（木）に10万人を突破いたしました。
日頃より SPAIA競馬ch をご視聴・応援くださっている皆さまに、心より御礼申し上げます。今後も AI 予想とデータ解析を軸とした、競馬ファンにとって価値のあるコンテンツの配信に努めてまいります。
【 SPAIA競馬ch 】https://www.youtube.com/@SPAIAch
■ SPAIA競馬ch 開設の背景と10万人突破までの歩み
SPAIA競馬ch は、ウェブサイト・アプリで展開している「 SPAIA競馬 」のレース予想やデータ分析を、動画でわかりやすく解説する YouTube チャンネルとして開設いたしました。
2020年の開設以来、独自開発の競馬予想 AI エンジン「 KAIBA ( R ) 」による AI 予想、編集部員による重賞レースのデータ分析、注目馬の紹介など、 SPAIA競馬ならではのオリジナルコンテンツを継続的に配信してまいりました。
2022年10月の登録者数7万人突破から3年半を経て、このたび10万人の大台に到達いたしました。改めまして、ご視聴・ご登録くださった皆さまに深く感謝申し上げます。
登録者数10万人突破を記念し、日頃の感謝を込めて視聴者プレゼントキャンペーンの実施を予定しております。詳細は別途、「 SPAIA競馬 」の公式サイトおよび SPAIA競馬ch にて告知いたします。
■「 SPAIA競馬ch 」の主なコンテンツ
・重賞レースの AI 予想・データ分析動画
・編集部員による注目馬・レース傾向の解説
・「SPAIA競馬」の各種ツール・機能の使い方解説
■ 今後の展開
グラッドキューブは、今後も「 SPAIA競馬 」の機能拡充とあわせ、SPAIA競馬ch を通じて AI 予想・データ解析の魅力をより多くの競馬ファンにお届けしてまいります。データと AI を活用した新しい競馬の愉しみ方を提案するメディアとして、引き続きコンテンツの質と量の向上に努めてまいります。
※ SPAIA競馬公式サイト、SPAIA競馬ch のいかなる情報も公営競技における将来の結果や利得を保証するものではございません。
■ SPAIA競馬の独自 AI 「 KAIBA 」について
SPAIA競馬における AI 「 KAIBA 」は、 AI が学習する際に用いる基礎となる数年分の訓練データを学習させ、精度を高めるための評価データを用いて AI が毎週、異なる17体の AI ごとに展開予想をはじき出しています。
それぞれのデータに含まれる複数の指標は「馬の性別、馬の年齢、馬番、斤量、レース番号、場所、頭数、馬場、レース属性、天気、前走着順、前々走着順、前走上り、前々走上り、出走回数、脚質、距離、平均距離との差、レースグレード、近走4走複勝率、レース間隔、ラップ、重賞勝率、馬の生年月日」などから構成され、機械的な特徴量として「対象の馬や人（馬、騎手、馬の血統）」、「レースや馬の条件（別、年齢、馬番、馬場、距離、天気、開催地、レース番号、斤量）」および「統計値（1着回数、1着率、複勝率、平均獲得賞金など）」があります。
現在は下記の17体からユーザーの興味関心にあわせて好みの AI 予想家を選べるようサービス展開しております。
※ AI 予想家の閲覧は VIP コース会員のみ（ゴールドコース：4体まで プラチナコース：14体 ダイヤモンドコース：17体すべて）
■ AI の種類（ AI の内容）
・KAIBA 総合 ※多彩なファクターをバランスよく利用して高回収率を目指す、スタンダードタイプの AI
・差し展開予想型 AI
・逃げ展開予想型 AI
・コース適性重視 AI
・ラップ重視 AI
・血統重視 AI
・近走重視 AI
・馬リーディング AI
・万馬券狙い AI
・複勝圏内重視 AI
・実績重視 AI
・SPAIA AI ※従来の KAIBA に、編集部競馬班が厳選したファクターを加えて調整した AI
・東大ロボ AI
・京大ロボ AI
・調教 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・馬体重 AI（ダイヤモンドコースのみ）
・荒れ度 AI（ダイヤモンドコースのみ）
■ 競馬 AI エンジン 「 KAIBA（R）」 について
KAIBA（R）とは独自に開発した競馬予想 AI エンジンです。過去数十年分のレース結果、競走馬、騎手、調教師、コース情報やタイム、天気や馬場状態など、ありとあらゆるレースに関する膨大な情報を AI が自動学習し、毎週開催される中央競馬の全レースを予想します。SPAIA競馬に搭載の予想 AI エンジン開発にあたり、東京大学および京都大学の競馬サークルメンバーの方々と連携し、機械学習データや回収率および的中率の精度向上に関して、たくさんの貴重なご意見やデータ収集に協力いただきました。競馬が大好きな SPAIA競馬コアメンバ―と彼らの知識、知見、経験、統計学を結集させて出来たのが競馬予想AIエンジン「 KAIBA（R）」です。
※KAIBA（R）はグラッドキューブの登録商標です。
■ SPAIA競馬について
「 SPAIA競馬 」では独自に開発した AIによる予想印や買い目、それらの的中率と回収率実績、データ分析機能、その他にもデータや記録をテーマにしたコラム記事などを掲載。初心者から上級者まで競馬ファンのみなさんに愉しんでいただけるよう豊富なデータに分かりやすさをプラスして配信しております。
URL：https://spaia-keiba.com/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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