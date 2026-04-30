Webマーケティング・SNS運用支援を展開する株式会社りゅっけ（本社：京都府京都市、代表取締役：尾崎ともこ）は、2026年度より、法人向け（BtoB）の広報・ブランディング支援体制を本格的に強化いたしました。 InstagramリールやTikTok等の「ショート動画」を戦略の核に据え、単なる作業代行に留まらない、「信頼のブランド」「世界観づくり」「売れる仕組み」を構築支援。自社メディア運営で培ったSEOやSNSマーケティングの知見を活かし、企業の認知拡大からファン化、D2Cブランド構築まで一気通貫で柔軟に伴走支援いたします。

SNSショート動画で企業の「世界観」と「売れる仕組み」を構築。Instagram集客・ブランディングを軸とした法人支援メニューを拡充

SNS市場の急速な発展に伴い、多くの企業が「ショート動画を活用したいが、どう認知拡大や売上、採用に繋げるべきかわからない」という課題を抱えています。株式会社りゅっけでは、これまで自社メディア運営やオンライン講座へのSNS集客、プロモーション、個人クリエイターの育成、映像制作事業で培ってきた「共感を生むコンテンツ企画」と「SNSマーケティング」を統合。2026年に入り、企業様や店舗様からのご相談が急増していることを受け、このたびBtoB支援メニューを拡充いたしました。

株式会社りゅっけの3つの強み

1．開設3ヶ月以内に100万～500万再生数の知見を活かした「戦略的ショート動画運用」

InstagramリールやYouTubeショート等で100万再生超を運用してきたリサーチ力とノウハウを、企業アカウント向けに最適化。一過性のバズではなく、ブランドの信頼性を担保しながら「共感」と「保存」に導く独自の企画構成により、認知拡大とファン獲得を両立させたアカウント運用を支援します。

2．認知から成約までを繋ぐ「SNSマーケティング導線設計」

SNS運用に留まらず、WordPressによるホームページ制作、Meta広告（Instagram広告）運用、公式LINE構築まで一気貫通で支援。「発信」だけでなく、キャンペーン企画や数値目標（KGI）達成に向けた「売れやすい仕組み」を構築し、クライアント様に寄り添い伴走いたします。

3．想いを言語化し信頼をはぐくむ「伴走型ブランディング支援」

新規ブランドのコンセプト設計からD2C支援、地方創生・自治体の観光PRまで幅広く対応。クライアント様が持つ「唯一無二の魅力」を丁寧に言語化・ビジュアル化し、ターゲットに刺さる世界観を構築することで、長く愛されるブランドへの成長をサポートします。