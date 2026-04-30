ファブリック調の新素材 popomiのフロアマットに「Cozyファブリック」が新登場
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、フロアマットシリーズの新素材「Cozy（コージー）ファブリック」を発売いたしました。本商品は、ファブリックのようなやさしい風合いと、日常使いしやすい機能性を兼ね備えた新しいタイプのプレイマットです。これまでにない質感で、暮らしにより自然に溶け込む空間づくりを提案いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348220/images/bodyimage1】
【まるで雲の上を歩くような感触。新素材「Cozyファブリック」】
従来のフロアマットは、機能性に優れる一方で、見た目や質感において「いかにもマットらしい」印象を持たれることもありました。そうした中で、よりインテリアになじむ素材を目指して開発したのが、新素材「Cozyファブリック」です。
表面には、やわらかい風合いを再現したポリエステル素材を採用。さらりとした触り心地でベタつかず、素足でも心地よくお使いいただけます。また、お子さまの肌への刺激にも配慮し、できるだけやさしい触れ心地に仕上げました。さらに、撥水仕様により水分や汚れも弾きやすく、日常の中でも扱いやすい点も特長です。
見た目のやさしさだけでなく、触れたときの快適さや使いやすさまで考え抜いた、これまでのフロアマットとは一線を画す新しい質感を実現しています。
【暮らしに溶け込むデザインと、使いやすさの両立】
「Cozyファブリック」は、リビングや寝室など、さまざまな空間に自然になじむデザイン性も特長です。やわらかな色味と素材感が、日常のインテリアにやさしく溶け込みます。
ロールタイプのため広いスペースにも敷きやすく、軽量で設置や移動もスムーズに行えます。また、必要に応じてカットして使用することも可能で、空間や用途に合わせた使い方ができる点も魅力です。
さらに、毎日触れるものだからこそ、安全性にも配慮。国内検査機関にて、ホルムアルデヒドやフタル酸エステル、8大重金属に関する試験を実施し、基準をクリアしています。加えて耐熱性の検査も行い、日常使用における安心感にもつなげています。
見た目の心地よさと、使いやすさ、そして安心感。そのすべてを兼ね備えた、新しいフロアマットのかたちです。
■商品概要
商品名：popomi フロアマット
サイズ・価格：
・110×300×0.8cm 16,800円（税込）
・140×500×0.8cm 26,800円（税込）
素材：表面 ポリエステル100％／内部 ポリエチレン
カラー：1色（Cozyファブリック）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-roll-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348220/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348220/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348220/images/bodyimage1】
【まるで雲の上を歩くような感触。新素材「Cozyファブリック」】
従来のフロアマットは、機能性に優れる一方で、見た目や質感において「いかにもマットらしい」印象を持たれることもありました。そうした中で、よりインテリアになじむ素材を目指して開発したのが、新素材「Cozyファブリック」です。
表面には、やわらかい風合いを再現したポリエステル素材を採用。さらりとした触り心地でベタつかず、素足でも心地よくお使いいただけます。また、お子さまの肌への刺激にも配慮し、できるだけやさしい触れ心地に仕上げました。さらに、撥水仕様により水分や汚れも弾きやすく、日常の中でも扱いやすい点も特長です。
見た目のやさしさだけでなく、触れたときの快適さや使いやすさまで考え抜いた、これまでのフロアマットとは一線を画す新しい質感を実現しています。
【暮らしに溶け込むデザインと、使いやすさの両立】
「Cozyファブリック」は、リビングや寝室など、さまざまな空間に自然になじむデザイン性も特長です。やわらかな色味と素材感が、日常のインテリアにやさしく溶け込みます。
ロールタイプのため広いスペースにも敷きやすく、軽量で設置や移動もスムーズに行えます。また、必要に応じてカットして使用することも可能で、空間や用途に合わせた使い方ができる点も魅力です。
さらに、毎日触れるものだからこそ、安全性にも配慮。国内検査機関にて、ホルムアルデヒドやフタル酸エステル、8大重金属に関する試験を実施し、基準をクリアしています。加えて耐熱性の検査も行い、日常使用における安心感にもつなげています。
見た目の心地よさと、使いやすさ、そして安心感。そのすべてを兼ね備えた、新しいフロアマットのかたちです。
■商品概要
商品名：popomi フロアマット
サイズ・価格：
・110×300×0.8cm 16,800円（税込）
・140×500×0.8cm 26,800円（税込）
素材：表面 ポリエステル100％／内部 ポリエチレン
カラー：1色（Cozyファブリック）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-roll-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348220/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348220/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
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