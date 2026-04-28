日本郵便株式会社との連携を深化 ～郵便局施設を活用したセルフストレージ事業の展開について～
株式会社パルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村純一、証券コード：3461）は、日本郵便株式会社（以下「日本郵便」）との連携を深化し、長者原郵便局（福岡県）および白岡郵便局（埼玉県）におけるセルフストレージ施設の新規出店について、日本郵便と合意いたしました。これにより、当社が日本郵便と連携して展開する郵便局施設を活用したセルフストレージ事業は、全国7拠点となります。
■ 取り組みの背景
当社は、2018年の日本郵政キャピタル株式会社との資本提携を機に、日本郵政グループが保有する不動産アセットの有効活用を通じ、新たな価値創造に寄与すべく、潜在的価値があるスペース・施設をセルフストレージとして再活用することによる既存資産の価値最大化と新たな収益源の創出を日本郵便に企画・提案してまいりました。
その一環として、郵便局施設内の遊休スペースをセルフストレージとして再活用することにより、既存資産の価値向上および新たな収益機会の創出を図る取り組みを推進しております。
これまでに、福岡県、栃木県、沖縄県、千葉県、北海道の郵便局施設内において同様の取り組みを展開しており、本件はその継続的な展開の一環となります。
■ 当社の提供内容
本取り組みにおいて当社は、以下の機能を一体的に提供いたします。
・セルフストレージ施設の開業支援
・賃料債務保証サービス
・収納代行および運営支援（BPO）
これにより、当社は「開発・保証・運営」を一体化したサービス提供を通じて、日本郵便のセルフストレージ事業の安定運営および収益最大化に貢献してまいります。
■ 新規出店予定施設
白岡郵便局（埼玉県白岡市千駄野941-1） 開業予定：2026年7月
長者原郵便局（福岡県糟屋郡粕屋町長者原東2-2-1） 開業予定：2026年7月
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348165/images/bodyimage1】
■ 今後の展望
日本郵便は全国に多数の拠点を有しており、本取り組みは今後の横展開による成長余地が大きいプロジェクトであると認識しております。
当社においても、本件は単なる個別案件にとどまらず、セルフストレージ事業の社会インフラ化に向けた重要な取り組みと位置付けております。
また、物流サービス（ゆうパック）との連携や、駐車場・旧事業所スペースの活用など、新たなサービス開発の可能性も含め、日本郵便との協業モデルの高度化を推進してまいります。
当社としては、本取り組みをモデルケースとし、今後の展開拡大を図ってまいります。
■会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業：2006 年 1 月
資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数 ：43名 ※2026年3月末時点、臨時従業員数は含まない
https://www.palma.jp/
配信元企業：株式会社パルマ
当社は、2018年の日本郵政キャピタル株式会社との資本提携を機に、日本郵政グループが保有する不動産アセットの有効活用を通じ、新たな価値創造に寄与すべく、潜在的価値があるスペース・施設をセルフストレージとして再活用することによる既存資産の価値最大化と新たな収益源の創出を日本郵便に企画・提案してまいりました。
その一環として、郵便局施設内の遊休スペースをセルフストレージとして再活用することにより、既存資産の価値向上および新たな収益機会の創出を図る取り組みを推進しております。
これまでに、福岡県、栃木県、沖縄県、千葉県、北海道の郵便局施設内において同様の取り組みを展開しており、本件はその継続的な展開の一環となります。
■ 当社の提供内容
本取り組みにおいて当社は、以下の機能を一体的に提供いたします。
・セルフストレージ施設の開業支援
・賃料債務保証サービス
・収納代行および運営支援（BPO）
これにより、当社は「開発・保証・運営」を一体化したサービス提供を通じて、日本郵便のセルフストレージ事業の安定運営および収益最大化に貢献してまいります。
■ 新規出店予定施設
白岡郵便局（埼玉県白岡市千駄野941-1） 開業予定：2026年7月
長者原郵便局（福岡県糟屋郡粕屋町長者原東2-2-1） 開業予定：2026年7月
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348165/images/bodyimage1】
■ 今後の展望
日本郵便は全国に多数の拠点を有しており、本取り組みは今後の横展開による成長余地が大きいプロジェクトであると認識しております。
当社においても、本件は単なる個別案件にとどまらず、セルフストレージ事業の社会インフラ化に向けた重要な取り組みと位置付けております。
また、物流サービス（ゆうパック）との連携や、駐車場・旧事業所スペースの活用など、新たなサービス開発の可能性も含め、日本郵便との協業モデルの高度化を推進してまいります。
当社としては、本取り組みをモデルケースとし、今後の展開拡大を図ってまいります。
■会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業：2006 年 1 月
資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数 ：43名 ※2026年3月末時点、臨時従業員数は含まない
https://www.palma.jp/
配信元企業：株式会社パルマ
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