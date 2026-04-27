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【TVer】嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2開始
『歌のおにいさん』『少しは、恩返しができたかな』『きみはペット』など初配信7作品を含む14作品を無料配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年5月に活動を終了する人気グループ・嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2を2026年4月25日（土）から開始します。
デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきた方々にとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップです。
「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する本特集。
ぜひこの機会に5人が出演したたくさんの物語を、TVerでもう一度振り返ってみてください。
■TVer「ARASHI Collection」特設サイト
https://tver.jp/_s/campaign/arashi-collection/
■TVer「ARASHI Collection」特集ページ
https://tver.jp/specials/arashicollection
嵐のメンバー5人が出演したドラマをラインナップする特集「ARASHI Collection」。Part2は、大野智『歌のおにいさん』、櫻井翔『謎解きはディナーのあとで』、相葉雅紀『ラストホープ』、二宮和也『少しは、恩返しができたかな』、松本潤『きみはペット』など14作品の配信が決定しました。14作品のうち7作品はTVer初配信となります。この機会にぜひTVerでご覧ください。
■TVer「ARASHI Collection」Part2配信ラインナップ
大野智 出演作品
『魔王』（TBSテレビ／2008年）※初配信
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）※初配信
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）※初配信
櫻井翔 出演作品
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
相葉雅紀 出演作品
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
二宮和也 出演作品
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）※初配信
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR 〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）※初配信
松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）※初配信
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）※初配信
※作品によって配信期間が異なります。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年5月に活動を終了する人気グループ・嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2を2026年4月25日（土）から開始します。
デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきた方々にとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップです。
ぜひこの機会に5人が出演したたくさんの物語を、TVerでもう一度振り返ってみてください。
■TVer「ARASHI Collection」特設サイト
https://tver.jp/_s/campaign/arashi-collection/
■TVer「ARASHI Collection」特集ページ
https://tver.jp/specials/arashicollection
嵐のメンバー5人が出演したドラマをラインナップする特集「ARASHI Collection」。Part2は、大野智『歌のおにいさん』、櫻井翔『謎解きはディナーのあとで』、相葉雅紀『ラストホープ』、二宮和也『少しは、恩返しができたかな』、松本潤『きみはペット』など14作品の配信が決定しました。14作品のうち7作品はTVer初配信となります。この機会にぜひTVerでご覧ください。
■TVer「ARASHI Collection」Part2配信ラインナップ
大野智 出演作品
『魔王』（TBSテレビ／2008年）※初配信
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）※初配信
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）※初配信
櫻井翔 出演作品
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
相葉雅紀 出演作品
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
二宮和也 出演作品
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）※初配信
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR 〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）※初配信
松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）※初配信
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）※初配信
※作品によって配信期間が異なります。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
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株式会社TVer（宣伝担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp