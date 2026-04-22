エニタイムフィットネスが運営するウェブマガジン「HEALTHIER MAGAZINE（ヘルシアマガジン）」を更新しております。 最新記事は、以下よりご覧ください。

▶ “粋”なトレーニーとは何か？ 格好いい、粋なトレーニーになろう

トレーニングが習慣になってくると、自分なりのやり方やペースが自然と定まってくるものです。 そんな多様なトレーニーたちが気持ちよく過ごせる空間をつくるのは、何でしょうか。 今回はエニタイムフィットネスが開催した、第2回公式ファンミーティング「Fan MEET-UP！」から、トレーニーたちが真剣に語り合った「粋なトレーニー」像をお届けします。

HEALTHIER MAGAZINE(ヘルシアマガジン)概要

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/special/iki/

ヘルシアマガジンは「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」をスローガンに、「誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現」を目指すエニタイムフィットネスのウェブマガジンです。 みなさまが暮らす街のすぐ近くで、自分の心と体に向き合える場所を提供するとともに、ヘルシアマガジンを通じて、毎日を健康に、心豊かに暮らせるような情報をお届けしています。

Fast Fitness Japanについて

https://www.anytimefitness.co.jp/healthier-magazine/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。 社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン） 代表者：代表取締役社長 山部 清明 所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F 設 立：2010年5月21日 https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/