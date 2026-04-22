癒し系箱庭ゲーム『ロウロウの郷～箱庭で楽しむ不思議な暮らし～』、Android向けクローズドベータテストを4月24日より実施

星宿科技有限公司

NovaStar Gamesは、スマートフォン向け癒し系箱庭ゲーム『ロウロウの郷～箱庭で楽しむ不思議な暮らし～』（iOS / Android）について、日本国内向けAndroid版クローズドβテスト（以下、CBT）を2026年4月24日より開始することをお知らせいたします。CBTはGoogle Play ストアよりダウンロードして参加可能で、実施期間は2026年5月8日までを予定しています。あわせて、iOS版は同日よりApp Storeにて予約注文を開始いたします。

■ 4月24日開始のAndroid版CBTについて

今回実施するAndroid版CBTでは、日本国内のユーザーの皆さまに『ロウロウの郷～箱庭で楽しむ不思議な暮らし～』をひと足早く体験いただき、正式サービス開始に向けた品質向上のためのフィードバック収集を行います。

参加方法は、Google Play ストアの配信ページよりゲームをダウンロードすることでご参加いただけます。対象地域は日本国内です。

なお、CBTの内容は開発中のものであり、正式サービス開始時とは一部異なる場合があります。

■『ロウロウの郷～箱庭で楽しむ不思議な暮らし～』とは

『ロウロウの郷～箱庭で楽しむ不思議な暮らし～』は、大根の妖精であるかわいいロウロウたちと一緒に、のんびりとした田園生活を楽しめる癒し系箱庭ゲームです。

プレイヤーは、畑を耕して作物を育てたり、料理や釣りを楽しんだり、住まいを整えたりしながら、自分だけの箱庭を少しずつ形にしていきます。

海外での先行リリースでは、癒しあふれるビジュアルと愛らしいロウロウが話題を呼び、多くのファンを魅了。確かな人気を築いた本作が、満を持して日本に上陸します。

忙しい毎日のなかで、ほっとひと息つけるような穏やかな時間と、やさしい世界観に包まれた暮らしを体験できることが本作の魅力です。

■ 自分のペースで楽しむ、やさしい田園生活

本作では、ロウロウたちとの日常を通して、季節の移ろいや、暮らしを整えていく楽しさを感じることができます。

好きな装いを選び、住まいを飾り、自分のペースで少しずつ空間を育てていくことで、ただ遊ぶだけではない、心地よい時間の流れを味わえます。

競争やスピードを求めるのではなく、自分らしい暮らしをゆっくりと築いていけることも、本作ならではの特徴です。

■ 畑づくりや料理も、CBTで体験できる内容

CBTでは、箱庭づくりや田園生活を中心に、本作の基本的なゲーム体験をお楽しみいただけます。

ロウロウたちとの日常を感じながら、畑のお世話、料理、釣り、着せ替え、住まいの模様替えなど、穏やかな暮らしの魅力を先行してご体験いただけます。

また、箱庭のなかで自分だけの過ごし方を見つけながら、ゆったりとした日常の流れや世界観をお楽しみいただけます。

■ iOS版について

iOS版は、2026年4月24日よりApp Storeにて予約注文を開始いたします。

正式サービス開始に向け、今後も公式サイトおよび公式SNSにて最新情報を順次公開予定です。

■ 実施概要

- Android版CBT実施期間：2026年4月24日～5月8日- 対応OS：Android (Google play)- 参加方法：Google Play ストアよりダウンロード- 詳細はこちら：https://luoluojp.onelink.me/U1sA/vbl66ecg(https://luoluojp.onelink.me/U1sA/vbl66ecg)

【ゲーム概要】

タイトル：ロウロウの郷～箱庭で楽しむ不思議な暮らし～

ジャンル：癒し系箱庭ゲーム

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

配信時期：2026年内予定

提供：NovaStar Games

■関連リンク

公式X（旧式Twitter）：@luoluoluojp https://x.com/luoluoluojp(https://x.com/luoluoluojp)

公式サイト：https://www.novastargame.net/gamecenter/Luoluo.Official.JP/

Google Play ストア：https://luoluojp.onelink.me/U1sA/vbl66ecg(https://luoluojp.onelink.me/U1sA/vbl66ecg)

App Store：https://luoluojp.onelink.me/U1sA/2uewbbmw(https://luoluojp.onelink.me/U1sA/2uewbbmw)

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