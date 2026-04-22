～ちょっとレトロでかわいらしいA PROJECTグッズが登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、4月22日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/f4874f
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年4月22日販売商品（全5アイテム）
【Tシャツ】A PROJECT-レトログラフィック
【トートバッグ】A PROJECT-レトログラフィック
【マグカップ】A PROJECT-レトログラフィック
【アクリルキーホルダー】A PROJECT-レトログラフィック
【携帯灰皿】A PROJECT
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage1】
【Tシャツ】A PROJECT-レトログラフィック
価格: \4,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-A_PROJECT-retro_graphic.html
A PROJECTの人気キャラクターが勢ぞろいしたスペシャルなTシャツが登場！
アメリカンなストライプやポップアート風の文字など、レトロなグラフィックのデザインに仕上げました。
Tシャツのボディカラーは、いつものホワイトとはひと味違う「バニラホワイト」。
柔らかく温かみのある白で、プリントのレトロ感をより引き立て、大人でも着やすい落ち着いたトーンです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage2】
【トートバッグ】A PROJECT-レトログラフィック
価格: \1,800 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-totebag-A_PROJECT-retro_graphic.html
A PROJECTの人気キャラクターが勢揃いしたトートバッグ。
素材はシンプルなコットンで、今回のレトログラフィックなデザインにはピッタリです♪
ちょっとしたお出かけやサブバッグにピッタリのサイズ感でご用意しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage3】
【マグカップ】A PROJECT-レトログラフィック
価格: \1,600 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-mug-A_PROJECT-retro_graphic.html
A PROJECTの人気キャラクターが勢揃いしたマグカップ。
レトログラフィックなデザインに合わせて、昔ながらの喫茶店で使われていそうなフォルムを選びました。
おなじみのキャラクターたちがコーヒータイムを楽しく彩ります♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage4】
【携帯灰皿】A PROJECT
価格: \1,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-portable_ashtray-A_PROJECT.html
A PROJECTのロゴとキャラクターを組み合わせたスタイリッシュなデザインの携帯灰皿が登場！
警告表示…じゃなかった、A PROJECTの愛とユーモアにあふれたメッセージもぜひご覧ください。
タバコを吸わない人は常備薬やサプリメント、絆創膏といった小物を持ち運ぶのにオススメですよ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/f4874f
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年4月22日販売商品（全5アイテム）
【Tシャツ】A PROJECT-レトログラフィック
【トートバッグ】A PROJECT-レトログラフィック
【マグカップ】A PROJECT-レトログラフィック
【アクリルキーホルダー】A PROJECT-レトログラフィック
【携帯灰皿】A PROJECT
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage1】
【Tシャツ】A PROJECT-レトログラフィック
価格: \4,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-A_PROJECT-retro_graphic.html
A PROJECTの人気キャラクターが勢ぞろいしたスペシャルなTシャツが登場！
アメリカンなストライプやポップアート風の文字など、レトロなグラフィックのデザインに仕上げました。
Tシャツのボディカラーは、いつものホワイトとはひと味違う「バニラホワイト」。
柔らかく温かみのある白で、プリントのレトロ感をより引き立て、大人でも着やすい落ち着いたトーンです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage2】
【トートバッグ】A PROJECT-レトログラフィック
価格: \1,800 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-totebag-A_PROJECT-retro_graphic.html
A PROJECTの人気キャラクターが勢揃いしたトートバッグ。
素材はシンプルなコットンで、今回のレトログラフィックなデザインにはピッタリです♪
ちょっとしたお出かけやサブバッグにピッタリのサイズ感でご用意しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage3】
【マグカップ】A PROJECT-レトログラフィック
価格: \1,600 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-mug-A_PROJECT-retro_graphic.html
A PROJECTの人気キャラクターが勢揃いしたマグカップ。
レトログラフィックなデザインに合わせて、昔ながらの喫茶店で使われていそうなフォルムを選びました。
おなじみのキャラクターたちがコーヒータイムを楽しく彩ります♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage4】
【携帯灰皿】A PROJECT
価格: \1,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-portable_ashtray-A_PROJECT.html
A PROJECTのロゴとキャラクターを組み合わせたスタイリッシュなデザインの携帯灰皿が登場！
警告表示…じゃなかった、A PROJECTの愛とユーモアにあふれたメッセージもぜひご覧ください。
タバコを吸わない人は常備薬やサプリメント、絆創膏といった小物を持ち運ぶのにオススメですよ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347445/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
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