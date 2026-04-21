自分に合ったケアは? 髪と頭皮の入門セミナー 4/28(火)19:00～リーブ21オンラインセミナー★参加無料★
発毛専門リーブ21 (本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正)は、
4月28日(火)19時から無料オンラインセミナー
「髪と頭皮の入門セミナー」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347554/images/bodyimage1】
本セミナーは、セルフケアをしていても
思うように効果を実感できていない方に
向けた内容です。毎日ケアしていても、自分の髪や頭皮に
合わない方法では、せっかくの努力が報われません。
そこで本セミナーでは、
「自分の髪と頭皮を正しく知ること」の大切さから、
わかりやすくお伝えします。
主な内容：
・自分の髪と頭皮を知ることが大切
な理由
・セルフケアで実感しにくい原因
・自分に合ったケアを考えるための基本視点
・毎日のケアにすぐ活かせるポイント
【開催概要】
・日時：2026年4月28日(火)19:00開始(約30分)
・形式：ZOOMミーティング／事前申込制
・参加費：無料
▼お申し込みはこちらから
https://tinyurl.com/4kj5p9xf
※Zoom参加URLはお申し込み後に自動送信されます。
※本セミナーは情報提供を目的としており、無理な勧誘等は一切行いません。
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
4月28日(火)19時から無料オンラインセミナー
「髪と頭皮の入門セミナー」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347554/images/bodyimage1】
本セミナーは、セルフケアをしていても
思うように効果を実感できていない方に
向けた内容です。毎日ケアしていても、自分の髪や頭皮に
合わない方法では、せっかくの努力が報われません。
そこで本セミナーでは、
「自分の髪と頭皮を正しく知ること」の大切さから、
わかりやすくお伝えします。
主な内容：
・自分の髪と頭皮を知ることが大切
な理由
・セルフケアで実感しにくい原因
・自分に合ったケアを考えるための基本視点
・毎日のケアにすぐ活かせるポイント
【開催概要】
・日時：2026年4月28日(火)19:00開始(約30分)
・形式：ZOOMミーティング／事前申込制
・参加費：無料
▼お申し込みはこちらから
https://tinyurl.com/4kj5p9xf
※Zoom参加URLはお申し込み後に自動送信されます。
※本セミナーは情報提供を目的としており、無理な勧誘等は一切行いません。
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
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