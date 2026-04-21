【WiFiトラブル調査】WiFiが繋がらないトラブル経験約88%、対策1位は「ルーター再起動」

株式会社ALL CONNECT

通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井宏太・本社：福井県福井市）が運営する通信メディア「オールコネクトマガジン(https://all-connect.co.jp/magazine/)（https://all-connect.co.jp/magazine/）」は、WiFi利用者500人を対象に「WiFiが繋がらない」トラブルに関する実態調査を行いました。



調査の結果、WiFiが急に繋がらなくなる・遅くなるトラブルを経験したことがある人は「よくある」「偶にある」を合わせて約88％にのぼり、そのうち75％以上が月1回以上の頻度でトラブルに遭遇していることがわかりました。



一方で、トラブルの原因が「ルーター側なのか端末側なのかわからない」と答えた人が46.2％と最多であり、多くの利用者が原因を特定できないまま対処を試みている実態が明らかになりました。



本調査では、WiFiトラブルの頻度・対処法・ストレスの度合い・乗り換え意向などを詳しく調査し、WiFi利用者が抱えるトラブルの実態を明らかにしました。

WiFi「繋がらない」トラブル調査結果サマリー



・トラブル経験率

・「よくある」「偶にある」を合わせて約88％がトラブルを経験

・75.2％が月1回以上の頻度でトラブルに遭遇

・原因特定・対処の実態

・原因が「わからない」と回答した人が46.2％で最多

・最初にやることは「ルーター再起動」37.6％が1位

・ストレス・被害の実態

・75.0％がWiFiトラブルに「強いストレス」を感じた経験あり

・最も困った状況は「動画・ゲームが途切れた」50.3％

・乗り換え意向

・約80％がトラブル継続時に「乗り換えを検討する」

・乗り換え時に最も重視する条件は「接続安定性」65.8％

【調査概要】

WiFiが急に繋がらない・遅くなるトラブルを経験している人はどのくらい？どのくらいの頻度で起きる？



[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_1_2248718e4f176d8aee2cf39d00ec808e.jpg?v=202604210951 ]

WiFiが「急に繋がらない・遅くなる」トラブルを経験したことがあるかという質問では、「偶にある」が68.2％、「よくある」が20.2％と、約88％の利用者がトラブルを経験している結果となりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_2_21b0f221e4a4f1d566611031b21fa1e1.jpg?v=202604210951 ]

さらに、トラブルの発生頻度を詳しく聞いたところ、「月2～3回」が29.8％で最多となり、「月1回程度」25.0％、「週1回程度」20.4％を合わせると、75.2％が月1回以上のペースでトラブルに遭遇しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_3_33f892248e0b29835ea790c05d0f8f22.jpg?v=202604210951 ]

WiFiが繋がらないトラブルは一部のユーザーに限った話ではなく、大多数の利用者が日常的に経験している問題であることが本調査で定量的に示されました。

・約88％がWiFiトラブルを経験している

・75.2％が月1回以上の頻度でトラブルに遭遇

・「まったくない」と回答した人はわずか0.8％にとどまった

WiFiが繋がらないとき、原因がわからない人はどのくらい？まず最初に何をしている人が多い？



WiFiが繋がらない時の原因が「ルーター側なのか端末側なのか」わかるかという質問では、「わからない」が46.2％で最多となりました。

「少しわかる」と合わせると約78％が原因を正確に特定できていない状態であり、多くの利用者が”何が悪いのかわからないまま”トラブルに向き合っている実態が浮き彫りになっています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_4_77fdd39a2dcc955bcbff702c456e81da.jpg?v=202604210951 ]

では、原因がわからないまま利用者は実際にどう対処しているのでしょうか。WiFiが繋がらない時に「まず最初にやること」を聞いたところ、「ルーターを再起動する」が37.6％で1位、「WiFi設定をOFF/ONする」が30.6％で2位という結果でした。

※複数回答可[表5: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_5_5b0fb7d6ac67eccd101623e21571c97c.jpg?v=202604210951 ]

上位3つの対処法はいずれも「とりあえず再起動する」というアプローチであり、根本原因に基づいた対処を行えているユーザーは少数であることが読み取れます。一方で、「サポートに電話する」はわずか0.8％にとどまっており、トラブル時にサポートを頼る人がほとんどいないことも注目すべき結果です。

・原因が「わからない」と答えた人が46.2％で最多

・対処法は「再起動」系が上位を独占--根本解決に至っていない可能性

・サポートに電話する人はわずか0.8％にとどまる

WiFiのトラブルは自分で解決できている人はどのくらい？サポートセンターを使ったことはある？



WiFiのトラブルを自分で解決できているかという質問では、「ほぼ解決できる」38.0％と「半分くらい解決できる」38.4％を合わせて、約76％が自力で対処できていると回答しています。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_6_ff0de9e140766d56cbfd8180f8b97fe0.jpg?v=202604210951 ]

しかし注目すべきは、「あまり解決できない」19.4％と「まったく解決できない」3.6％を合わせた約23％の利用者が、トラブル時に自力で対処できていない点です。500人中およそ115人が「繋がらなくなっても自分では直せない」状態にあることになります。





では、自力で解決できない場合にサポートセンターを頼るのかというと、「利用したことがない」が46.6％で最多でした。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_7_c8ab1afde99c05501c48c30894c195c0.jpg?v=202604210951 ]



「利用したことがない」と回答した233人にその理由を聞いたところ、「自分で解決できる・対処できる」が46.4％で最多でした。しかし、「問い合わせが面倒・時間がかかる」6.4％や「窓口がわからない・存在を知らない」6.0％、「サポートに期待できない」4.3％など、サポートへの消極的な態度も見受けられます。

※対象：サポート未利用者233人[表8: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_8_c64d023bce7fd14269b5d822ee02a77d.jpg?v=202604210951 ]

・約76％がWiFiトラブルを自力で対処できていると回答

・一方で約23％が「解決できない」と回答--500人中115人に相当

・サポートセンター未利用者が46.6％と最多で、「面倒」「期待できない」という理由も

WiFiトラブルで強いストレスを感じた経験がある人はどのくらい？いちばん困った状況は何？



WiFiが繋がらないことで「強いストレス・不便さ」を感じた経験があるかという質問では、「非常に強く感じた」33.4％と「感じた」41.6％を合わせて75.0％が強いストレスを経験していると回答しました。

「少し感じた」22.0％まで含めると97.0％が何らかのストレスを経験しており、WiFiトラブルはほぼ全てのユーザーにとってストレス要因であることがわかります。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_9_d7b0dd04e9df43f4e750ee181c7fb3d6.jpg?v=202604210951 ]

では、具体的にどのような場面で困ったのでしょうか。WiFiトラブルで最も困った（または後悔した）状況を聞いたところ、「動画・ゲームが途切れた」が50.3％で過半数を占めました。

※複数回答可[表10: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_10_c0646f746dc2e6b64fa2c2a42e6c5df8.jpg?v=202604210951 ]

「テレワーク・Web会議中に切れた」も19.9％と約2割を占めており、仕事に直結する深刻な被害が生じているケースも少なくありません。また、「復旧方法がわからなかった」14.9％は、原因特定の設問で「わからない」が46.2％で最多だった結果とも併せて、多くのユーザーがトラブル解決の知識を持っていないことを裏付けています。

・75.0％がWiFiトラブルで「強いストレス」を感じた経験がある

・「動画・ゲームの途切れ」が50.3％で最多の困りごと

・テレワーク中の切断も約20％--仕事への影響も深刻

・復旧方法がわからず困った人も14.9％存在

WiFiのトラブルが続いたら乗り換えを検討する人はどのくらい？乗り換え時にいちばん重視したい条件は？



WiFiのトラブルが続いた場合に乗り換えを検討するかという質問では、「はい」と回答した人が79.8％と約8割を占めました。

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_11_51bb9b41d58b46117e926ec6bf709ed0.jpg?v=202604210951 ]

さらに、乗り換え時に最も重視する条件では、「接続安定性」が65.8％と圧倒的な1位でした。2位の「縛りなし」9.2％、3位の「キャッシュバック」7.0％と比べて50ポイント以上の差が開いており、トラブル経験者にとっては料金やキャンペーンよりも「繋がる安心感」が最優先であることが明確になっています。

※複数回答可[表12: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_12_fc9c373c4f7e1cc65328d81379af556b.jpg?v=202604210951 ]

この結果は、WiFiトラブルを繰り返し経験しているユーザーが「次こそは安定して繋がるWiFiを選びたい」という強い意志を持っていることを示しています。

・79.8％がトラブル継続時に「乗り換えを検討する」と回答

・乗り換え時に最重視する条件は「接続安定性」65.8％で圧倒的1位

・料金やキャッシュバックよりも「安定して繋がること」を優先する傾向が顕著

WiFiで絶対に避けたいことは何が多い？



最後に、「WiFiで絶対に避けたいこと」を1つだけ選んでもらったところ、「繋がらなくなること」が56.6％で圧倒的1位でした。

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/199_13_cd1d8047f42aaee4833e444d1cfa6cb1.jpg?v=202604210951 ]

2位の「急に料金が上がること」21.4％、3位の「速度が遅くなること」14.2％を大きく引き離しており、WiFi利用者にとって最も根本的な不安は「繋がらなくなること」であることが明確になりました。

この結果は、乗り換え時に最重視する条件の設問で「接続安定性」が65.8％で1位だった傾向とも整合し、WiFi利用者が求めているのは「速さ」や「安さ」以前に「確実に繋がること」であることを示しています。

・「繋がらなくなること」が56.6％で絶対に避けたいこと1位

・料金（21.4％）や速度（14.2％）よりも「繋がる安心感」が圧倒的に重視される

・乗り換え時の条件の設問でも「接続安定性」が突出しており、回答の流れが一致していると読み取れる

まとめ：WiFiトラブルは”当たり前”--だからこそ「安定性」で選ぶ時代へ



今回のWiFiトラブル実態調査では、約88％のユーザーがWiFiの接続トラブルを経験しており、75.2％が月1回以上の頻度でトラブルに遭遇していることが明らかになりました。

原因がわからないまま「とりあえず再起動」で対処しているユーザーが多く、75.0％が強いストレスを感じているにもかかわらず、サポートセンターを利用したことがない人が46.6％にのぼるなど、「トラブルと向き合う手段」が限られている実態も浮き彫りになりました。

WiFi選びの際に押さえておきたいポイントは以下の通りです。

・WiFiトラブルは月1回以上が当たり前--「繋がらない」前提で回線を選ぶ

・原因特定には「別端末で確認」が有効--ルーター側か端末側かを切り分ける

・再起動で改善しない場合はサービス・回線自体の見直しを検討する

・乗り換え時は「接続安定性」を最優先にする（65.8％が最重視と回答）

・「繋がらなくなること」がWiFiで最も避けたいリスク--安定性は速度・料金以上に重要

WiFiトラブルに悩んでいる方は、本調査のデータを参考に、接続の安定性を重視した回線選びを検討してみてはいかがでしょうか。

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