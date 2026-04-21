ネッククーラーに使われる温度調整機能素材を生地に採用！“着る前に冷やす”猛暑対策の新常識ウェア「冷やしトク」シリーズ新発売

フットマーク株式会社着る前・冷やす・新常識「冷やしトク」

フットマーク株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：磯部徳史、創業： 1946年、以下「当社」）は、FOOTMARK NATURALブランドより、ネッククーラーにも使われる温度調整機能素材「PCM」を生地に内包させた新商品「冷やしトク」シリーズ（以下、「本シリーズ」）を、ブランド公式ECサイトおよび全国のスーパースポーツゼビオにて2026年4月28日（火）より発売し、以降順次取扱店舗を拡大いたします。本シリーズは「着る前・冷やす・新常識」をコンセプトに、冷蔵庫やクーラーバッグであらかじめ冷やして着用することで、汗や風に頼らず、着用時からドライなひんやり感が得られる新発想のウェアです。例年続く厳しい猛暑に向け、Tシャツやインナースパッツ、アームカバーなどのアイテムを展開いたします。

冷やしトクサイト :https://footmarknatural.jp/hiyashitoku

商品説明動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0JTeqWJJ1r4 ]

商品特徴

1.“着る前に冷やす”新発想で、ドライなひんやり感が長続き

本シリーズは、冷蔵庫やクーラーバッグであらかじめ冷やしておくことで、着た瞬間から心地よいひんやり感が得られる新発想のウェアです。保冷剤のように凍結して硬くなったり、結露によって衣服が濡れたりすることもなく、ドライで快適な着心地を保ちながら、一定時間の冷感効果を発揮します。

2. 宇宙産業から生まれた「PCM」が熱を吸収し、未加工品と比較して表面温度が-4℃

もともと宇宙服の温度調節のためにNASAが開発し、夏場で活躍するネッククーラーにも使われる「PCM」を生地の繊維に付着定着させています。この素材は熱を吸収することで冷感が持続し、未加工の一般繊維と比べて表面温度が最大4℃※低くなります。

※自社調査：温度20℃湿度50%の庫内温度を時間経過とともに段階的に37℃まで上昇させた時の生地表面温度(ご使用状況によって製品がもたらす効果や効能には差が生じることがあります)

3.植物由来のPCM、ホルムアルデヒド不使用で安全性が高く、洗濯後も続く冷感性能

肌への安全性に配慮した植物由来のPCMを、ホルムアルデヒドが含まれないポリウレタン樹脂でマイクロカプセル化。さらに耐洗濯性にも優れており、20回の洗濯後でも約80％の冷感性能を保持※。日常使いしやすい、持続性のある冷感ウェアに仕上げました。

※自社調査： 洗濯前 2.4160 J/g、20回洗濯後 1.874 J/g 。 J/g は生地に含まれる試料 1g 当たりの蓄熱量で約80％の冷感性能を維持。

開発背景

日本の夏が、年々厳しさを増しています。気象庁によると、2025年の夏は北日本・東日本・西日本の3地域すべてで1946年以降最高気温を記録。日本全体の夏の平均気温も、観測史上初めて最高値を更新し、猛暑日の観測地点数は延べ9,385地点に達しました。年々深刻化する暑さへの備えが、これまで以上に求められています。

当社は、外出前の支度中や混雑した車内など、日常のあらゆる場面で快適に過ごせるウェアへのニーズに着目し、近年注目されているPCM（相変化材料）を繊維に付着・定着させる加工技術を研究。2017年より展開するライフスタイルブランド「FOOTMARK NATURAL」での経験も活かしながら、着用時から冷たさが持続する、新しい発想のウェア開発に取り組みました。

（出典：気象庁「2025年夏（6月～8月）の天候」(https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html)）

従来製品との違い

従来の冷感ウェアは、「触れた瞬間が冷たい（接触冷感）」や「汗や水分・風により冷感を得る（気化熱冷却）」といった冷たい素材が主流です。当社は、宇宙産業で培われたPCM素材の温度調節機能に着目しました。天候や発汗といった身体・環境条件に依存せず、生地そのものが熱を吸収して適温を維持する新素材「Texion（テキオン）」を開発。本シリーズはTexionによる初の製品になります。

Texion（テキオン）サイト :https://www.footmark.co.jp/texion/

商品ラインナップ

メンズ半袖Tシャツレディース半袖Tシャツメンズインナースパッツレディースインナースパッツネックストールレディースアームカバーストール

スーパースポーツゼビオでは、ほかにも限定商品を展開予定です。

活用シーン

Tシャツやインナースパッツ、ネックストール、アームカバーなど、多様な製品をラインナップし、通勤・通学、屋外レジャー、スポーツ観戦、キャンプ、空調の効きにくい室内作業など、夏のさまざまなシーンで活用いただけます。さらに、スーパースポーツゼビオでは、アウトドアやマリンレジャーに使える限定商品をラインナップしております。

開発者の思い・コメント

「着るネッククーラー」があったら面白いな。と考えて開発をスタートして２年以上が経ち、無事に発売まで来たことを嬉しく思います。繊維に加工できるようPCM材料の選定、温度測定時の優位性と冷感持続時間を長くすることに何度も加工方法や使用材料の検証を行いました。温度測定で初めて３℃以上冷たいとの結果が出た時の喜びを今でも覚えています。夏の猛暑・酷暑の中で少しでもお客様のお役に立てればと思います。今後さらに開発を続けて弊社中核事業の学校生活用品での商品化を目指していきます。

販売チャネル

・フットマーク 公式オンラインショップ https://www.ukiuki.jp/

・全国のスーパースポーツゼビオ https://store.supersports.com/

フットマーク ナチュラルについて

フットマークナチュラルは川や海などの水遊び、キャンプ、普段使いなどさまざまなシーンに使用できる機能を兼ね備えた商品シリーズです。水辺遊びでウェアが濡れた場合にも、着替えをせずにそのままキャンプを楽しむことができます。フットマークが培った技術を結集し、水辺・アウトドアシーンにおいて、お客様に「想像以上の価値」を提供します。

FOOTMARK NATURAL :https://footmarknatural.jp/

会社概要

会社名：フットマーク株式会社

所在地：東京都墨田区緑 2-7-12

代表者：代表取締役社長 磯部 徳史

創業：1946年（設立：1950年4月28日）

事業内容：水泳用品・介護用品・健康スポーツインナーの企画、製造、販売

URL：https://www.footmark.co.jp/