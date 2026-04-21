スマートフォンを持ち始めた子どもに必ず読ませたい『スマホを見てただけなのに！』が発売。試し読み連載も開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 代表取締役社長：夏野剛）は、 2026年4月21日（火）に『スマホを見てただけなのに！ 13歳から知っておきたい情報社会のかしこい生き抜き方』（鈴木雄也著、単行本）を発売した。

『スマホを見てただけなのに！』書影

スマートフォンの「所有開始年齢の平均は10.2歳」であり、「小学5年生になると所有率は過半数を超え、さらに中学生では8割以上がスマートフォンを所有」（モバイル社会研究所／2026年1月26日）している。一方で、インターネットがどんな仕組みになっているのか、使い方しだいでどんなリスクがあるのかを子ども自身が教えてもらう機会はない。そこで、本書では、「こんな使い方をしたら、こうなった」というエピソードを中心に、インターネットの仕組みから、スマホの上手な使い方までをやさしく解説します。

子どもたちに身近な疑問・興味に答える内容

著者は、テレビ、ウェブメディア、新聞社と、メディア業界の現場を横断的に経験し、「情報的健康プロジェクト」（慶應義塾大学大学院法務研究科・山本龍彦教授と東京大学大学院工学系研究科・鳥海不二夫教授が共同代表を務める）に参画、各種媒体で情報社会における“情報的健康”の重要性について発信している鈴木雄也氏。

・スマホはあなたの「頭の中を覗いている」!?

・つい購入ボタンを押したくなる「ダークパターン」とは？

・倍速で動画を見ると「副作用」がある？

・SNSで「アウトプットするときのコツ」って？……etc.

欧米では子供のSNS利用を制限する規制が議論され、スマートフォンの子どもたちへの影響が取りざたされています。本書は、子ども自身が「どんな影響があるのか？」「そもそもどのような仕組みになっているのか？」「上手に使うにはどうしたらいいか？」を知り、自衛・活用するきっかけになるものです。

発売に先立ち、KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」で本書冒頭部分の試し読み記事の連載を開始しています。（第３回まで配信済み／全７回予定）

https://yomeruba.com/hiroba/learn/sumaho-mitetadake/(https://yomeruba.com/hiroba/learn/sumaho-mitetadake/)

【新刊情報】

試し読み記事のバナー画像

スマホを見てただけなのに！ 13歳から知っておきたい情報社会のかしこい生き抜き方

著者：鈴木雄也

発売：2026年4月21日（火）※電子書籍同日配信

定価：1760円（10％税込）

体裁：四六判並製 単行本

頁数：224ページ（予定）

装丁：田村梓（ten-bin）

装画：山内庸資

ISBN：9784041170199

発行：株式会社KADOKAWA

詳細ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000968/

【書籍内容】

「ちょっと待って！その情報、体と心にいい？」――スマホやネット、ぼんやり眺めているだけだと、こんなビックリするようなことも起きちゃうよ。情報過多社会にこれから出ていくみんなに向けた“情報の食育”入門。

【目次】

プロローグ

はじめに

第１章 みんな情報を「食べて」生きている!?

第２章 スマホを見てたら、ひどい目に！

第３章 スマホを見てたら、良いことが！

第４章 広告リンクをさわったら、こうなった！

第５章 ＳＮＳに書き込んだら、こうなった！

第６章 届く情報だけ見てたら、社会はこうなる!?

第７章 スマホをスマートに使いこなせる人ってどんな人？

【著者プロフィール】

鈴木雄也

1989年生まれ。岐阜県出身。情報的健康プロジェクトメンバー兼慶應義塾大学 X Dignity センター連携所員。横浜国立大学卒業後、地方テレビ局の報道記者や営業担当として約10年間にわたり取材・制作・営業などに従事。その後、外資系ウェブメディア、新聞社と、メディア業界の現場を横断的に経験。2022年より情報社会とリテラシーに関する研究・発信をライフワークとし、「情報的健康プロジェクト」に参画。慶應義塾大学法科大学院・山本龍彦教授らとともに共同提言を執筆。Podcast、noteなどで情報社会における“情報的健康”の重要性について発信している。