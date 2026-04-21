KiTToSiN(所在地：東京都港区、代表：金子 友紀)は、応援購入サイトMakuakeにて「【【自分の手で完成させる】組み上げる楽しみ、時を動かす喜び。王室調の組立式木製時計」“Magic Clock Limited Edition”のプロジェクトを2026年4月21日(火)午前10時より開始いたします。





▼応援購入サイトMakuake

https://www.makuake.com/project/magic_clock/





組み立てて、時を刻む木製置時計





■特徴

＊組み立てる時間そのものを楽しめる

接着剤も工具も不要。箱を開けた瞬間から組み立てを始められます。

歯車の連動を感じながら組み上げる構造。だからこそ、完成した瞬間の達成感は格別です。天然木で作られた140のパーツは、ジョイント部分を含めすべて木製。カチッと噛み合う心地よい感触と、歯車が連動して動き出す瞬間は格別で、思わず没頭してしまいます。





組み立てを楽しむ





＊電池に頼らない、機械式の鼓動

ゼンマイに蓄えた力が歯車へと伝わり、振り子と共に時を刻みます。





ゼンマイを巻き時を動かす





(1)表側のゼンマイを巻くことでエネルギーを蓄える。

(2)手を離すと、ゴムの反発力で歯車が連動し、全体が動き始める。

(3)振り子が左右に揺れ、回転速度を整えながら時を刻む。





動力を与え、歯車が噛み合い、振り子と共に時を刻み始める。そのわずかな静寂と高揚感は、デジタルでは味わえない体験です。





振り子が動きながら時を刻む





＊完成後は、空間の主役へ

洗練され、奇抜でありながらも調和の取れた気品ある王室調のデザインが、空間に格調を添えます。

リビングやオフィスに、王室の過去を思わせる雰囲気を。一台で空間の印象を大きく引き上げます。

専用の木製ボックスはディスプレイ台としても使用でき、飾る楽しみと収納の実用性を兼ね備えています。





完成後はインテリアに





■リターンについて(価格は税込表示)

14,652円：26％OFF Magic Clock×1

27,720円：30％OFF Magic Clock×2









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 【自分の手で完成させる】組み上げる楽しみ、時を動かす喜び。

王室調の組立式木製時計

期間 ： 2026年4月21日(火)10：00～5月29日(金)22：00

URL ： https://www.makuake.com/project/magic_clock/









＜製品概要＞

商品名 ：Magic Clock Limited Edition

梱包サイズ ：25×19.3×4.9cm

重量 ：1.1キロ

組み立てサイズ：14.1×12.9cm×21.8cm

ピース数 ：140(別途スペアパーツ：9)

組み立て目安 ：約5時間

難易度レベル ：4/5

素材 ：着色木材

販売場所 ：Makuake









■会社概要

商号 ： KiTToSiN

代表者 ： 金子 友紀

所在地 ： 〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3F

設立 ： 2024年7月

事業内容： 輸入販売事業

URL ： https://kittosin.com









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

KiTToSiN

公式LINE ID： @795ltgrp