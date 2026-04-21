日本初上陸！組み立てる楽しさ×動かす喜び 組立式置時計「Magic Clock」4/21発売
KiTToSiN(所在地：東京都港区、代表：金子 友紀)は、応援購入サイトMakuakeにて「【【自分の手で完成させる】組み上げる楽しみ、時を動かす喜び。王室調の組立式木製時計」“Magic Clock Limited Edition”のプロジェクトを2026年4月21日(火)午前10時より開始いたします。
▼応援購入サイトMakuake
https://www.makuake.com/project/magic_clock/
組み立てて、時を刻む木製置時計
■特徴
＊組み立てる時間そのものを楽しめる
接着剤も工具も不要。箱を開けた瞬間から組み立てを始められます。
歯車の連動を感じながら組み上げる構造。だからこそ、完成した瞬間の達成感は格別です。天然木で作られた140のパーツは、ジョイント部分を含めすべて木製。カチッと噛み合う心地よい感触と、歯車が連動して動き出す瞬間は格別で、思わず没頭してしまいます。
組み立てを楽しむ
＊電池に頼らない、機械式の鼓動
ゼンマイに蓄えた力が歯車へと伝わり、振り子と共に時を刻みます。
ゼンマイを巻き時を動かす
(1)表側のゼンマイを巻くことでエネルギーを蓄える。
(2)手を離すと、ゴムの反発力で歯車が連動し、全体が動き始める。
(3)振り子が左右に揺れ、回転速度を整えながら時を刻む。
動力を与え、歯車が噛み合い、振り子と共に時を刻み始める。そのわずかな静寂と高揚感は、デジタルでは味わえない体験です。
振り子が動きながら時を刻む
＊完成後は、空間の主役へ
洗練され、奇抜でありながらも調和の取れた気品ある王室調のデザインが、空間に格調を添えます。
リビングやオフィスに、王室の過去を思わせる雰囲気を。一台で空間の印象を大きく引き上げます。
専用の木製ボックスはディスプレイ台としても使用でき、飾る楽しみと収納の実用性を兼ね備えています。
完成後はインテリアに
■リターンについて(価格は税込表示)
14,652円：26％OFF Magic Clock×1
27,720円：30％OFF Magic Clock×2
■プロジェクト概要
プロジェクト名： 【自分の手で完成させる】組み上げる楽しみ、時を動かす喜び。
王室調の組立式木製時計
期間 ： 2026年4月21日(火)10：00～5月29日(金)22：00
URL ： https://www.makuake.com/project/magic_clock/
＜製品概要＞
商品名 ：Magic Clock Limited Edition
梱包サイズ ：25×19.3×4.9cm
重量 ：1.1キロ
組み立てサイズ：14.1×12.9cm×21.8cm
ピース数 ：140(別途スペアパーツ：9)
組み立て目安 ：約5時間
難易度レベル ：4/5
素材 ：着色木材
販売場所 ：Makuake
■会社概要
商号 ： KiTToSiN
代表者 ： 金子 友紀
所在地 ： 〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3F
設立 ： 2024年7月
事業内容： 輸入販売事業
URL ： https://kittosin.com
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
KiTToSiN
公式LINE ID： @795ltgrp