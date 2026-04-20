［速報］第３回伊藤熹朔記念賞 受賞者決定！

一般社団法人日本舞台美術家協会

2026年4月15日から26日まで、東京芸術劇場アトリエウエストにおいて「第3回伊藤熹朔記念賞・選考展」を開催。 4月20日の選考会において、協会内外7名の選考委員による厳正なる審査を経て、以下の通り各賞の受賞者が決定いたしました。

◆ 本賞

歌劇「水車屋の美しい娘」

〈松生紘子〉

◆ 新人賞

音楽座ミュージカル「ホーム」

東京二期会「さまよえるオランダ人」

〈久保田悠人〉

◆ 奨励賞

「みんなのリトル高円寺 ウミゾコアイランドがあらわれた!~ツナガルツアーへ出航~」

〈根来美咲 / 松村あや〉

◆ 特別賞

下重恭子

【協会ホームページ】 https://jatdt.or.jp/

【展示期間】 2026年4月15日(水)～26日(日)

【会場】 東京芸術劇場アトリエウエスト（Atelier West）

【選考日】 2026年4月20日(月)

【選考委員】 (順不同・敬称略)

≪外部選考委員≫

徳永京子（演劇ジャーナリスト）

萩原健（明治大学国際日本学部教授）

≪協会選考委員≫

［東日本支部］杉山至、香坂奈奈、半田悦子

［中部支部］武井久徳

［西日本支部］影山宏

〈伊藤熹朔記念賞とは〉

［賞の沿革］

伊藤熹朔賞は、1967年に当協会初代会長・伊藤熹朔の没後、氏の友人らによって結成された「熹朔の会」により創設されました。以来、舞台芸術をはじめとする各分野で顕著な功績のあった方々へ授与されてきました。 1973年の「熹朔の会」による顕彰終了に伴い、当協会がその名称と志を引き継ぎ、舞台美術の専門賞として運用を開始。1977年に特別賞、1986年に新人賞、1996年に奨励賞を新設し、日本唯一の舞台美術専門賞として歩んでまいりました。 2021年の法人化を機に、さらなる舞台芸術の発展を目指し、名称を「伊藤熹朔記念賞」へと改めました。

［伊藤熹朔（いとう きさく）］

1899年（明治32年）8月1日生まれ。 1925年、築地小劇場『ジュリアス・シーザー』の装置で舞台美術家としてデビュー。新劇、歌舞伎、オペラ、ミュージカルからダンスに至るまで、幅広いジャンルで膨大な数の舞台美術を手がけた日本舞台美術界の先駆者。 1953年、株式会社俳優座劇場付属の舞台美術部を開設。1967年（昭和42年）3月31日没（享年67）。

［賞の概要］

舞台美術（装置・衣裳・小道具・かつら・メイク等）を対象とし、2年間の選考期間に上演されたあらゆる舞台表現作品から選出します。

本賞： 最優秀舞台美術作品のデザインに対して授与。

新人賞： 舞台美術歴10年以内、もしくは40歳以下の正会員に贈られる。

奨励賞： 小規模公演や教育現場、あるいは専門的な新機軸への取り組みなど、制約下での活動や実績が顕著な正会員に贈られる。

特別賞： 舞台美術の研究・教育・発展に寄与した、協会員以外の個人や団体に贈られる。

【贈賞式のご案内】

2026年5月25日(月)に紀伊國屋ホールにて贈賞式を執り行う予定です。