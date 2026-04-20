クラウドファイアウォール市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、『クラウドファイアウォール市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートの発表を行いました。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマークの実施、および各社のGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
クラウドファイアウォール市場：ボーダーレス時代におけるネットワークセキュリティの再定義
従来のネットワーク境界-データセンターの入口に設置された物理ファイアウォール-は、もはや時代遅れとなっています。企業がマルチクラウド構成、リモートワーク環境、SaaSアプリケーションを採用するにつれ、セキュリティは「境界」ではなく「ワークロード」に追従する必要があります。このパラダイムシフトが、クラウドファイアウォール市場の急成長を後押ししており、セキュリティはハードウェア機器ではなく、スケーラブルでポリシー駆動型のクラウドサービスとして提供されています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/234
クラウドファイアウォール（Firewall-as-a-Service：FWaaS）は、クラウドベースのリソースへのトラフィックを監視および制御するために設計された仮想化セキュリティソリューションです。従来のハードウェア型ファイアウォールとは異なり、本質的にスケーラブルであり、IaaS、PaaS、SaaS環境に統合され、パブリック、プライベート、ハイブリッドクラウド全体に分散した保護を提供できます。2026年初頭時点で、この市場は現代のサイバー脅威の深刻化とクラウド移行の加速により、二桁成長を続けています。
市場規模と成長軌道
世界のクラウドファイアウォール市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）17.6％で成長し、2035年末までに市場規模は111億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は24億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347438/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
クラウドファイアウォール市場は、コンポーネント、サービスモデル、導入形態、組織規模、最終用途産業によって区分される：
コンポーネント別：市場はソリューション（ファイアウォールソフトウェア自体）とサービス（コンサルティング、統合、マネージドサービス）に分かれる。複雑なクラウド環境に対応するための専門知識への需要が高まっており、サービス分野が最も急成長している。
導入形態別：パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各セグメントがある。企業がオンプレミスとクラウド資産を併用する中で、ハイブリッドクラウドの導入が最も拡大している。
セキュリティタイプ別：次世代ファイアウォール（NGFW）、SaaS型ファイアウォール、マネージドファイアウォールサービスに分類される。侵入防止やアプリケーション制御などの機能を備えたNGFWが市場を主導している。
クラウドファイアウォール市場：ボーダーレス時代におけるネットワークセキュリティの再定義
従来のネットワーク境界-データセンターの入口に設置された物理ファイアウォール-は、もはや時代遅れとなっています。企業がマルチクラウド構成、リモートワーク環境、SaaSアプリケーションを採用するにつれ、セキュリティは「境界」ではなく「ワークロード」に追従する必要があります。このパラダイムシフトが、クラウドファイアウォール市場の急成長を後押ししており、セキュリティはハードウェア機器ではなく、スケーラブルでポリシー駆動型のクラウドサービスとして提供されています。
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クラウドファイアウォール（Firewall-as-a-Service：FWaaS）は、クラウドベースのリソースへのトラフィックを監視および制御するために設計された仮想化セキュリティソリューションです。従来のハードウェア型ファイアウォールとは異なり、本質的にスケーラブルであり、IaaS、PaaS、SaaS環境に統合され、パブリック、プライベート、ハイブリッドクラウド全体に分散した保護を提供できます。2026年初頭時点で、この市場は現代のサイバー脅威の深刻化とクラウド移行の加速により、二桁成長を続けています。
市場規模と成長軌道
世界のクラウドファイアウォール市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）17.6％で成長し、2035年末までに市場規模は111億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は24億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
クラウドファイアウォール市場は、コンポーネント、サービスモデル、導入形態、組織規模、最終用途産業によって区分される：
コンポーネント別：市場はソリューション（ファイアウォールソフトウェア自体）とサービス（コンサルティング、統合、マネージドサービス）に分かれる。複雑なクラウド環境に対応するための専門知識への需要が高まっており、サービス分野が最も急成長している。
導入形態別：パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドの各セグメントがある。企業がオンプレミスとクラウド資産を併用する中で、ハイブリッドクラウドの導入が最も拡大している。
セキュリティタイプ別：次世代ファイアウォール（NGFW）、SaaS型ファイアウォール、マネージドファイアウォールサービスに分類される。侵入防止やアプリケーション制御などの機能を備えたNGFWが市場を主導している。