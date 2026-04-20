阪神タイガース×六甲ビール「Tigers Premium Kolsch Ver.03」本日発売-2026年スローガン「熱覇」を纏い、勝利のケルシュが進化

有限会社アイエヌインターナショナル

神戸・六甲山の麓でクラフトビールを醸造する六甲ビール醸造所（有限会社アイエヌインターナショナル、代表：中島学）は、阪神タイガースとのコラボレーションビール第3弾「Tigers Premium Kolsch Ver.03（タイガース プレミアム ケルシュ Ver.03）」を、2026年4月20日（月）より発売いたします。

本商品は、昨シーズンのセ・リーグ優勝という歓喜の瞬間をファンの皆様と共に分かち合ったビールの最新版です。「勝利の味は変えない」そんなゲン担ぎの想いを込め、ビールスタイルは前作を踏襲。ラベルデザインのみを2026年のチームスローガン「熱覇」仕様に一新しました。



「自宅のテレビ観戦でも、甲子園のような熱狂と美味しいビールを楽しみたい」そんな阪神ファンの声から生まれた、"究極の家飲み応援ビール"です。

■ 3つのこだわり

１. ゲン担ぎ-「勝利のレシピ」をそのまま継続

スタイルは、ドイツ・ケルン地方発祥の「ケルシュ」。エール特有のフルーティーな香りと、ラガーのようなキレのある爽快感を併せ持つビールです。前作と同じレシピを採用した背景には、「優勝を呼んだこの味を変えたくない」という開発チームの想いがあります。

２. デザイン-スローガン「熱覇」× 六甲ビールのクラフト感

ラベルデザインは2026年スローガン「熱覇」を大胆に配置しつつ、六甲ビールの洗練された世界観を融合させました。熱い闘志を感じさせながらも、食卓に馴染むスタイリッシュな仕上がりです。常温保存が可能なので、飲む前は「必勝祈願のインテリア」としてお部屋に飾るのもおすすめです。

３. シーズンを通じた「物語」のある展開

今回は「開幕・前半戦」エディションです。8月には後半戦の盛り上がりに合わせた新デザインでの展開も計画しており、シーズンを通してファンの皆様と共に戦い抜くビールシリーズを目指します。





■ ギフト向け「3本入り専用ボックス」もご用意

贈り物や手土産にもお使いいただけるよう、阪神タイガース×六甲ビールのコラボデザインをあしらった3本入り専用ボックスもご用意しております。職場の阪神ファンへの差し入れ、父の日の贈り物、甲子園観戦の手土産など、「ちょっと気の利いたギフト」としてご活用いただけます。六甲ビール公式オンラインショップでも取り扱いいたします。

■ おすすめのペアリング・シーン

「Tigers Premium Kolsch」は、和食から洋食まで幅広い料理に合う万能なビールです。

試合開始前 冷蔵庫でキンキンに冷やした一本を取り出し、スタメン発表と共に乾杯。

試合中 揚げ物や枝豆など定番おつまみと共に。スッキリした喉越しが、応援の熱気を心地よくクールダウンしてくれます。

試合後 勝利の余韻に浸りながら、あるいは翌日の勝利を願って。飲み終わった缶は、歴代シリーズと並べてコレクションに。

ギフトに 専用ボックス入りの3本セットなら、阪神ファンの友人や家族への贈り物にもぴったりです。

■ 商品概要

商品名：Tigers Premium Kolsch Ver.03（タイガース プレミアム ケルシュ Ver.03）

品目 ：ビール

原材料：麦芽、蜂蜜、ホップ、オート麦

ABV ：5.0%

容量 ：350ml 缶

価格 ：600円（税込）

発売日：2026年4月20日（月）

販売場所：六甲ビール公式オンラインショップ、JR西日本主要駅のおみやげ売場 ほか



■ 六甲ビール醸造所について

神戸・六甲山の麓に醸造所を構え、出来立ての味をご家庭へ届けるクラフトビールメーカー。「いつもの食事に合うビール」をコンセプトに、日常に寄り添う一杯をつくり続けています。2026年にはInternational Brewing Awardsにて「SAISON」が金賞を受賞するなど、品質面でも国際的な評価をいただいています。