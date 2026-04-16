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大人気“ぷっくりシール”が再びデニーズでもらえる！「デニャーズシール」プレゼントキャンペーン第2弾4月25日(土)〜5月6日(水)デニーズアプリ会員様限定
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）は、2026 年4月25日(土)から5月6日(水)の期間、デニーズ公式アプリ会員様を対象に、公式キャラクター「デニャーズ」をデザインした限定「ぷっくりシール」のプレゼントキャンペーンを実施いたします。
■ キャンペーン概要
期間中、デニーズアプリ会員様全員に「デニャーズシール」プレゼントクーポンを配信いたします。
実施期間 ： 2026年4月25日（土）〜5月6日（水） ※なくなり次第終了
対象 ： デニーズアプリ会員様で、2,000円（税込）以上お会計をされたお客様
内容 ： クーポンご提示につき、シール1枚をプレゼント（1お会計につき最大2枚まで）
本キャンペーンは、日頃よりアプリをご利用いただいているお客様への感謝の意を込めて企画いたしました。
第1弾ではSNS上で「かわいい」「シールをもらうためにデニーズに来た」といった声が寄せられるなど好評を博しました。第2弾は、現在販売中のマンゴーを食べるるぅや、デニーズのロゴのぷっくりシールとなっています。ぜひこの機会に、デニーズアプリをダウンロードしてご来店ください。
▼デニャーズとは
デニーズの公式キャラクターとして店内や SNS で活動する「ぐぅ（赤）」「るぅ（黄）」「めぇ（白）」の 3 人組です。
お得がいっぱい！デニーズアプリ新規入会はこちらから
https://www.dennys.jp/app/download/
デニーズの公式キャラクター デニャーズについて詳しくはこちら
https://www.dennys.jp/entertainment/
※デニャーズシールは、なくなり次第配布終了となります。
※引き換え期限は2026年5月6日(水)までです。
※アプリのクーポンご提示が必要なため、宅配サービスはプレゼント対象外となります
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
■ キャンペーン概要
期間中、デニーズアプリ会員様全員に「デニャーズシール」プレゼントクーポンを配信いたします。
対象 ： デニーズアプリ会員様で、2,000円（税込）以上お会計をされたお客様
内容 ： クーポンご提示につき、シール1枚をプレゼント（1お会計につき最大2枚まで）
本キャンペーンは、日頃よりアプリをご利用いただいているお客様への感謝の意を込めて企画いたしました。
第1弾ではSNS上で「かわいい」「シールをもらうためにデニーズに来た」といった声が寄せられるなど好評を博しました。第2弾は、現在販売中のマンゴーを食べるるぅや、デニーズのロゴのぷっくりシールとなっています。ぜひこの機会に、デニーズアプリをダウンロードしてご来店ください。
▼デニャーズとは
デニーズの公式キャラクターとして店内や SNS で活動する「ぐぅ（赤）」「るぅ（黄）」「めぇ（白）」の 3 人組です。
お得がいっぱい！デニーズアプリ新規入会はこちらから
https://www.dennys.jp/app/download/
デニーズの公式キャラクター デニャーズについて詳しくはこちら
https://www.dennys.jp/entertainment/
※デニャーズシールは、なくなり次第配布終了となります。
※引き換え期限は2026年5月6日(水)までです。
※アプリのクーポンご提示が必要なため、宅配サービスはプレゼント対象外となります
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285