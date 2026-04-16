世界最望遠1200mmと可搬性を両立した「CINE-SERVOレンズ」を発売　RFマウント通信での「デュアルピクセルCMOS AF」や「自動露出ランピング補正」に対応

キヤノン株式会社

キヤノンは、シネマレンズ「CINE-SERVOレンズ（※1）」シリーズの新製品として、世界最望遠（※2）となる焦点距離1200mmを実現しながら、可搬性を維持した“CN30×40 IAS J/R1”（RFマウント）と“CN30×40 IAS J/P1”（PLマウント）を2026年9月下旬に発売します。

CN30×40 IAS J/R1（ドライブユニット装着時）

さまざまな「CINE-SERVOレンズ」を展開

新製品は、RFマウントの通信機能に対応した“CN30×40 IAS J/R1”と、映像業界で広く使用されているPLマウントを採用した“CN30×40 IAS J/P1”です。キヤノンの光学技術の進化により、20倍ズームの従来機種「CN20×50 IAS H/E1」、「CN20×50 IAS H/P1」（2015年4月発売）とほぼ同等の全長・質量を維持しながら、広角域・望遠域を拡大し、世界最望遠となる焦点距離1200mmと可搬性を両立しています。さらに、8Kカメラ対応の高い光学性能やオートフォーカス機能、運用性に優れた新しいデジタルドライブユニットを搭載することで、動物や自然、スポーツ中継やコンサート撮影などで新たな映像表現を可能にします。

■ 世界最望遠となる焦点距離1200mmの超望遠で「CINE-SERVOレンズ」シリーズの望遠域を拡大

広角端40mmから世界最望遠となる望遠端1200mmまでの幅広い焦点距離をカバーする30倍ズームレンズです。内蔵1.5倍エクステンダー使用時は、ズーム域を焦点距離60mm-1800mmに切り替えられるほか、35mmフルサイズセンサーに対応するレンズとして使用可能です。また、20倍から30倍へと大きく高倍率化しながらも、“CN30×40 IAS J/P1”は従来機種と同等の全長約405.2mm、質量約6.6kgを維持（※3）しています。

■ 「デュアルピクセルCMOS AF」と「自動露出ランピング補正」でライブ制作をサポートする“CN30×40 IAS J/R1”

“CN30×40 IAS J/R1”は、RFマウント通信システムにより、従来機種では対応していなかった「デュアルピクセルCMOS AF」およびフォーカスガイド機能に対応します。これにより、ライブ撮影でのカメラオペレーターの負担に配慮しながら、逃すことのできない瞬間を印象的に表現することが可能になります。また、「EOS C400」（2024年9月発売）との組み合わせで「自動露出ランピング補正」に対応し、ズーム時に発生する光量低下を補正することで、明るさを一定に保ったまま撮影が可能になります（※4）。従来機種で対応していた周辺光量補正、倍率色収差補正に加えて、歪曲収差補正、フォーカスブリージング補正、キヤノンバーチャルプロダクションシステム（※5）にも対応し、多様な現場で映像制作をサポートします。

■ 新開発のデジタルドライブユニットを搭載しサーボ速度を高速化

汎用性の高いUSB Type-C端子を搭載した新開発のドライブユニットを採用しています。USB Type-C端子経由で外部電源（※6）を使用することで、ズーム・フォーカスのサーボ速度を高速化し、スポーツ中継やライブ制作などの現場において、素早くズームイン、ズームアウトして一瞬を逃さず撮影できます。また、レンズのフォーカス、ズーム、アイリスの位置情報の送信やリモートシステムからのレンズ制御に対応します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13980/table/1191_1_2857a684606bb5fe17b803ed56244688.jpg?v=202604160551 ]



※1 大判センサーを搭載したカメラに対応するドライブユニットを標準装備したレンズの総称。

※2 大判センサー搭載のカメラに対応したサーボ付ズームレンズにおいて。2026年4月15日現在（キヤノン調べ）。

※3 質量はドライブユニット込み。

※4 補正するには、8月公開予定の「EOS C400」のファームウエアアップデートが必要です。

※5 「EOS C400」、「EOS C80」（2024年11月発売）との組み合わせでキヤノンバーチャルプロダクションシステムの機能を使用する場合は、ファームウエアアップデートが必要な場合があります。

※6 外部電源には、出力が27W以上のUSB電源アダプター「PD-E1／PD-E2」（別売り）を使用してください。