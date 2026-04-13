【ノースサンド】AIの進化に関する当社の見解

株式会社ノースサンド

総合コンサルティング会社の株式会社ノースサンド(本社：東京都中央区、代表取締役社長：前田 知紘、以下 当社)は、AIの急速な進展に伴い、IT業界およびコンサルティング業界の構造変化に対する関心が高まっていることを踏まえ、株主・投資家の皆様からいただくご質問について、当社の見解をまとめました。

ご質問１.「AIの急速な発展により、コンサルティングの仕事は不要になるのでは？」

当社は、AIの発展によりコンサルティングの需要が減少することはないと考えています。

コンサルティングという仕事は、お客様との信頼関係や組織内の暗黙知、重要な意思決定を伴う非定型業務であり、「この人だから任せられる」といった"人"に依拠する要素が大きい仕事です。AI単体では構造的に代替が難しい領域と考えています。

また、日本では、雇用習慣や独自の組織構造※1 に起因して、コンサルティングの需要が高まりやすいと考えています。日本は、メンバーシップ型雇用の習慣やハイコンテキストなコミュニケーション文化があり、部署間の調整コストが構造的に大きく、欧米のような急速な内製化は進みにくい構造にあると考えています。

組織内の橋渡し役・潤滑油として入り込む当社のようなコンサルティングサービスへの需要は今後も続くと考えております。

ご質問２.「未経験者やジュニア層を採用し続けることはリスクにならないか？」

当社は、AI時代においても未経験者やジュニア層の採用を減らしていく方針はございません。

未経験者は、他人のフィードバックを求め※2 指摘を受け入れやすく※3 すぐ行動に移す※4 という特性を持っていると言われています。また、認知バイアスが少なく既存の枠組みにとらわれないため、軽率な判断をしづらい傾向※4 があり、純真な性格から大胆な提案や新鮮な発想をもたらす※5 と言われています。

これらは、お客様との信頼を築くうえで重要な要素であると考えており、当社はこのような人材を積極的に採用していきます。

また、ジュニア採用を減少させると、次世代のリーダーを担う人材がいなくなる「空洞化」や不足する人材を外部からの採用に頼る「外部依存化」、画一的でリスクを取ることを恐れる「硬直化」などのリスクが高まると考えております。

ジュニア層は、このようなリスクを未然に防ぎ、組織の文化を持続させ、企業の競争優位性を高める役割を持つと考えており、当社は引き続きジュニア層の採用を継続していきます。

以上より、AIの発展は当社の事業にネガティブな影響を及ぼすことはなく、むしろAI関連の案件獲得や業務の効率化につながるという観点から、業績・事業にポジティブな影響をもたらすと考えております。

同日、当社のIRページ(https://northsand.co.jp/ir/ir-news/)からも見解を開示しております。こちらもご参照ください。

▼注釈

※1 日本の組織構造の特徴に関する出典小林祐児 『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』 (2024) 集英社インターナショナル「組織と組織をつないでいる指揮・指示のコミュニケーションが『入れ子』構造になっているという特徴が見られます。」 p.119「役員レベルから主任レベルまで、このような『入れ子』構造が折り重なり、意思決定プロセスが重複することが、日本の組織の実態です。」 p.121

Aoki, Masahiko. Horizontal vs. Vertical Information Structure of the Firm (1988), American Economic Association.

https://www.wiwi.uni-bonn.de/kraehmer/Lehre/SeminarSS09/Papiere/Aoki_Horizonal_vs_Vertical_info_structure.pdf (参照日2026年3月31日)

"In contrast, in the J firm (Japanese firm), workers' jobs are not specified in detail and workers rotate among various jobs with some frequency within, as well as beyond, workshops. Through this practice, workers are gradually made familiar with the whole work process and become capable of coping with unexpected emergencies."

※2 職務経験の長さとFSB(フィードバックを求める行動)は負の関係にあることに関する出典

Anseel, Frederik, Beatty, Adam S., Shen, Winny, Lievens, Filip, and Sackett, Paul R. How Are We Doing After 30 Years? A Meta-Analytic Review of the Antecedents and Outcomes of Feedback-Seeking Behavior (2013), Journal of Management. https://doi.org/10.1177/0149206313484521 (参照日2026年3月31日)

"Organizational tenure, job tenure, and age were negatively related to FSB [Feedback-Seeking Behavior]."

※3 自信や経験の度合いと助言の活用度合いは負の関係にあることに関する出典

Slade, Benjamin. Who is Worth What? Judge and Advisor Characteristics in a Paid-Advice Judgment Scenario (2010), All Theses. 966. https://tigerprints.clemson.edu/all_theses/966 (参照日2026年3月31日)

"When making a decision, people often receive advice before settling on a particular course of action. Decision makers exhibit a spectrum of responses to advice, ranging from total rejection to complete acceptance." "Results indicated that judge accuracy, confidence, and prior task knowledge were all negatively related to advice utilization."

※4 熟練者の方が拙速な判断をしやすく経験の浅い人の方が行動を変えやすいことに関する出典

Eva, Kevin W., Link, Carol L., Lutfey, Karen E., and McKinlay, John B. Swapping Horses Midstream: Factors Related to Physicians' Changing Their Minds About a Diagnosis (2010), Academic Medicine. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3701113/ (参照日2026年3月31日)

"Experience level of the physician: less experienced physicians were more likely to change their minds relative to more experienced physicians"

Eva, Kevin. W., and Cunnington, John P. W. The Difficulty with Experience: Does Practice Increase Susceptibility to Premature Closure? (2006), Journal of Continuing Education in the Health Professions. https://www.researchgate.net/publication/6808596 (参照日2026年3月31日)

"A recent review of the physician performance literature concluded that the risk of prematurely closing one's diagnostic search increases with years of experience."

※5 ビジネスの変革における初心者の重要性に関する出典

O'Toole, Mike. The Beginner's Mind: How Naivete Can Become a Critical Business Asset (2014), Forbes. https://www.forbes.com/sites/mikeotoole/2014/09/16/the-beginners-mind-how-naivete-can-become-a-critical-business-asset/ (参照日2026年3月31日)

"In the beginner's mind there are many possibilities, in the expert's mind there are few." "Disrupting a market demands exploration of new possibilities."

▼将来の見通しに関する注意事項

本資料に記載されている当社の見解、方針、予想等のうち、過去の事実以外のものは将来の見通しに関する記述です。これらの記述は、本資料の発表日現在における当社の判断・認識に基づいており、将来の業績を保証するものではありません。経済環境の変化、技術革新の進展、競争環境の変動、法規制の改正、その他の要因により、実際の結果は本資料における見通しと大きく異なる可能性があります。

▼会社概要

会社名：株式会社ノースサンド

本社所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー 7F

代表取締役社長：前田 知紘

設立：2015年7月

資本金：4,717百万円

事業内容：ITコンサルティング・ビジネスコンサルティング