【ハイアット リージェンシー 京都】京都国立博物館 特別展「北野天神」観覧券付きランチプラン登場。『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケット付きプランも販売

ハイアット リージェンシー 京都

ハイアット リージェンシー 京都（所在地：京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）では、ホテルの向かいに位置する京都国立博物館で2026年4月18日（土）から6月14日（日）まで開催される特別展「北野天神」にあわせて、観覧券付きのランチプランを販売いたします。また、同展観覧券（半券可）をご提示いただくと、館内対象レストランおよびバーで、ご飲食代金を10％割引させていただきます（一部商品を除く。割引は1観覧券につき1回のみ）。

美術鑑賞の余韻とともに、ホテルでのひとときをお楽しみください。

■特別展「北野天神」の開催記念 観覧券付きランチプラン

同展の開催にあわせて、観覧とお食事をセットで楽しめるお得なプランをご用意しました。ホテルから徒歩圏内という立地から、ご観覧前後のご利用にもおすすめです。

また『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケット付きプランもご用意しています。刀剣男士「髭切」「膝丸」いずれかのプランをお選びのうえ、ご予約ください。

※『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケットには数に限りがございます。

上限に達した場合は、通常の観覧券付きランチプランをお選びください。

販売期間：2026年4月18日（土）～6月14日（日） ※京都国立博物館閉館日も実施

対象店舗：オールデイダイニング・カフェ 33（ロビー階）、トラットリア セッテ（2階）

■観覧券付きランチプラン内容

カフェ 33

・観覧券付き ランチ クラシックセット 5,580円

・観覧券＆「髭切」コラボチケット付 ランチ 6,080円

・観覧券＆「膝丸」コラボチケット付 ランチ 6,080円

（価格はすべて10％割引適用後、税金・サービス料込）

『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケット「髭切」画像提供元：(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS ※画像はイメージ実際のコラボチケットとは異なる場合があります。

メニュー内容

ホテルならではの丁寧に仕上げた一皿一皿をコース仕立てでご提供します。

・前菜盛り合わせ

本日のキッシュ／マリネサーモンのタルタル／鰯と菜の花のフリット／パテ・ド・カンパーニュ ほか

・季節のベジタブルスープ（追加料金600円でご提供）

・メインディッシュ（以下より1品選択）

- 真鯛のグリル

- 日吉豚のコンフィ

- 丹波鶏のコンフィ

- アンガス牛サーロイン（追加料金あり）

- 和牛サーロイン（追加料金あり）

・本日のデザート

・コーヒー または 紅茶

トラットリア セッテ

・観覧券付き ランチ「Pranzo」 6,210円

・観覧券＆「髭切」コラボチケット付き ランチ 6,710円

・観覧券＆「膝丸」コラボチケット付き ランチ 6,710円

（価格はすべて10％割引適用後、税金・サービス料込）

『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケット「膝丸」画像提供元：(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS ※画像はイメージ実際のコラボチケットとは異なる場合があります。

メニュー内容

素材の持ち味を活かしたシンプルで本格的なイタリア料理を、カジュアルにお楽しみいただけます。

・前菜 ブラータカプレーゼ

・メイン（以下より1品選択）

- リングイネ ジェノベーゼ

- フジッリ アラビアータ

- ピッツァ リモーネ

- ピッツァ トンノ

・ドルチェ

セッテ ティラミス

・コーヒー または 紅茶（ランチのみ）

※大学生・高校生向け観覧券付きプランもご用意しています。詳細は各店舗にお問い合わせください。

※写真はイメージです。

※内容・メニューなどは変更になる場合がございます。

■観覧券（半券可）ご提示で10％割引

特別展「北野天神」観覧券（半券可）をご提示いただくと、以下の店舗でご飲食代金を10％割引させていただきます。

※一部割引対象外商品がございます。

（ペストリーブティック・Le Petit Chef・テイクアウト商品、アフタヌーンティーブッフェ、氷の器

シリーズ各セット、トラットリア セッテの特別割引販売ワインなど）

※割引は1観覧券（または半券）につき1回のみとなります。ご観覧前に割引を使用された場合、半券に

印をつけさせていただきます。

※割引は京都国立博物館閉館日も実施いたします。

対象店舗

カフェ 33（ロビー階）、トラットリア セッテ（2階）、Touzan バー（ガーデンフロア）

■店舗のご紹介

カフェ 33

自然光が差し込む開放的な空間で、心地よくリラックスしながらお過ごしいただけるオールデイダイニング。地元産の食材を取り入れたホームスタイルの料理をベースに、前菜からメイン、デザートまで丁寧に仕上げたメニューをご提供します。

トラットリア セッテ

本格的なイタリア料理をカジュアルに楽しめるレストラン。シェフ特製のパスタや専用のピザ窯で焼き上げるピッツァ、厳選されたイタリアワインとともに、会話の弾むひとときをお届けします。

Touzan バー

アンティークや古民家の梁、古本を重ねた壁などが趣を感じさせる落ち着いた空間のバー。国産ウイスキーや季節のカクテル、京都の日本酒などを取り揃え、バーテンダーが丁寧に仕上げる一杯をゆったりとお楽しみいただけます。

特別展「北野天神」と共にハイアット リージェンシー 京都での特別なひとときをお楽しみください。

特別展「北野天神」の詳細については公式サイトをご覧ください。

https://kitano-tenjin2026.com

●カフェ 33 公式ウェブサイト

https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining/cafe-33

ご予約はこちらまで

https://www.tablecheck.com/shops/kyoto-regency-hyatt-cafe-33/reserve

●トラットリア セッテ 公式ウェブサイト

https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining/trattoria-sette

ご予約はこちらまで

https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-regency-hyatt-trattoriasette/reserve

●Touzan バーの情報はこちら

https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining

※Touzan バーではご予約を承っていません。

ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要

所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2

電話番号： 075-541-1234（代表）

最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分

階数： 地上5階建て

延べ床面積：27,358.96平方メートル

総客室数： 187室

料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、Touzan バー

宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室

スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス

駐車場： 70台収容

ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp

Instagram： https://www.instagram.com/hyattregencykyoto

facebook： https://www.facebook.com/HyattRegencyKyoto

本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアットホテルズ コーポレーションおよび（または）その関連会社を指す用語として使用されています。

ハイアット リージェンシー 京都について

ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。

ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHyattRegency%2F%3Ffref%3Dts)、X、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。