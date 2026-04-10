【ハイアット リージェンシー 京都】京都国立博物館 特別展「北野天神」観覧券付きランチプラン登場。『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケット付きプランも販売
ハイアット リージェンシー 京都（所在地：京都市東山区三十三間堂廻り644番地2、総支配人：ティモシー・オドリスコール）では、ホテルの向かいに位置する京都国立博物館で2026年4月18日（土）から6月14日（日）まで開催される特別展「北野天神」にあわせて、観覧券付きのランチプランを販売いたします。また、同展観覧券（半券可）をご提示いただくと、館内対象レストランおよびバーで、ご飲食代金を10％割引させていただきます（一部商品を除く。割引は1観覧券につき1回のみ）。
美術鑑賞の余韻とともに、ホテルでのひとときをお楽しみください。
■特別展「北野天神」の開催記念 観覧券付きランチプラン
同展の開催にあわせて、観覧とお食事をセットで楽しめるお得なプランをご用意しました。ホテルから徒歩圏内という立地から、ご観覧前後のご利用にもおすすめです。
また『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケット付きプランもご用意しています。刀剣男士「髭切」「膝丸」いずれかのプランをお選びのうえ、ご予約ください。
※『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケットには数に限りがございます。
上限に達した場合は、通常の観覧券付きランチプランをお選びください。
販売期間：2026年4月18日（土）～6月14日（日） ※京都国立博物館閉館日も実施
対象店舗：オールデイダイニング・カフェ 33（ロビー階）、トラットリア セッテ（2階）
■観覧券付きランチプラン内容
カフェ 33
・観覧券付き ランチ クラシックセット 5,580円
・観覧券＆「髭切」コラボチケット付 ランチ 6,080円
・観覧券＆「膝丸」コラボチケット付 ランチ 6,080円
（価格はすべて10％割引適用後、税金・サービス料込）
『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケット「髭切」画像提供元：(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS ※画像はイメージ実際のコラボチケットとは異なる場合があります。
メニュー内容
ホテルならではの丁寧に仕上げた一皿一皿をコース仕立てでご提供します。
・前菜盛り合わせ
本日のキッシュ／マリネサーモンのタルタル／鰯と菜の花のフリット／パテ・ド・カンパーニュ ほか
・季節のベジタブルスープ（追加料金600円でご提供）
・メインディッシュ（以下より1品選択）
- 真鯛のグリル
- 日吉豚のコンフィ
- 丹波鶏のコンフィ
- アンガス牛サーロイン（追加料金あり）
- 和牛サーロイン（追加料金あり）
・本日のデザート
・コーヒー または 紅茶
トラットリア セッテ
・観覧券付き ランチ「Pranzo」 6,210円
・観覧券＆「髭切」コラボチケット付き ランチ 6,710円
・観覧券＆「膝丸」コラボチケット付き ランチ 6,710円
（価格はすべて10％割引適用後、税金・サービス料込）
『刀剣乱舞ONLINE』コラボチケット「膝丸」画像提供元：(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS ※画像はイメージ実際のコラボチケットとは異なる場合があります。
メニュー内容
素材の持ち味を活かしたシンプルで本格的なイタリア料理を、カジュアルにお楽しみいただけます。
・前菜 ブラータカプレーゼ
・メイン（以下より1品選択）
- リングイネ ジェノベーゼ
- フジッリ アラビアータ
- ピッツァ リモーネ
- ピッツァ トンノ
・ドルチェ
セッテ ティラミス
・コーヒー または 紅茶（ランチのみ）
※大学生・高校生向け観覧券付きプランもご用意しています。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※写真はイメージです。
※内容・メニューなどは変更になる場合がございます。
■観覧券（半券可）ご提示で10％割引
特別展「北野天神」観覧券（半券可）をご提示いただくと、以下の店舗でご飲食代金を10％割引させていただきます。
※一部割引対象外商品がございます。
（ペストリーブティック・Le Petit Chef・テイクアウト商品、アフタヌーンティーブッフェ、氷の器
シリーズ各セット、トラットリア セッテの特別割引販売ワインなど）
※割引は1観覧券（または半券）につき1回のみとなります。ご観覧前に割引を使用された場合、半券に
印をつけさせていただきます。
※割引は京都国立博物館閉館日も実施いたします。
対象店舗
カフェ 33（ロビー階）、トラットリア セッテ（2階）、Touzan バー（ガーデンフロア）
■店舗のご紹介
カフェ 33
自然光が差し込む開放的な空間で、心地よくリラックスしながらお過ごしいただけるオールデイダイニング。地元産の食材を取り入れたホームスタイルの料理をベースに、前菜からメイン、デザートまで丁寧に仕上げたメニューをご提供します。
トラットリア セッテ
本格的なイタリア料理をカジュアルに楽しめるレストラン。シェフ特製のパスタや専用のピザ窯で焼き上げるピッツァ、厳選されたイタリアワインとともに、会話の弾むひとときをお届けします。
Touzan バー
アンティークや古民家の梁、古本を重ねた壁などが趣を感じさせる落ち着いた空間のバー。国産ウイスキーや季節のカクテル、京都の日本酒などを取り揃え、バーテンダーが丁寧に仕上げる一杯をゆったりとお楽しみいただけます。
特別展「北野天神」と共にハイアット リージェンシー 京都での特別なひとときをお楽しみください。
特別展「北野天神」の詳細については公式サイトをご覧ください。
https://kitano-tenjin2026.com
●カフェ 33 公式ウェブサイト
https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining/cafe-33
ご予約はこちらまで
https://www.tablecheck.com/shops/kyoto-regency-hyatt-cafe-33/reserve
●トラットリア セッテ 公式ウェブサイト
https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining/trattoria-sette
ご予約はこちらまで
https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-regency-hyatt-trattoriasette/reserve
●Touzan バーの情報はこちら
https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/kyoto-hyatt-regency-kyoto/dining
※Touzan バーではご予約を承っていません。
ハイアット リージェンシー 京都 ホテル概要
所在地： 京都府京都市東山区三十三間堂廻り644番地2
電話番号： 075-541-1234（代表）
最寄り駅： JR京都駅よりタクシーで約10分、京阪電車七条駅より徒歩約7分
階数： 地上5階建て
延べ床面積：27,358.96平方メートル
総客室数： 187室
料飲施設： オールデイダイニング・カフェ 33（サーティースリー）、イタリアン・トラットリア セッテ、Touzan バー
宴会施設： 大宴会場 1室、中宴会場 2室、小宴会場 6室
スパ： RIRAKUスパ アンド フィットネス
駐車場： 70台収容
ＵＲＬ： http://kyoto.regency.hyatt.jp
Instagram： https://www.instagram.com/hyattregencykyoto
facebook： https://www.facebook.com/HyattRegencyKyoto
本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアットホテルズ コーポレーションおよび（または）その関連会社を指す用語として使用されています。
ハイアット リージェンシー 京都について
ハイアット リージェンシー 京都は、古の自然・歴史を今に伝える緑豊かな東山七条の一角に位置し、京都国立博物館、三十三間堂などの名所史跡に囲まれています。ホテルのデザインはスーパーポテト杉本貴志氏の総監修によるもので、和の伝統美を現代の感性で表現したコンテンポラリージャパニーズをコンセプトにしています。ホテルが位置する東山七条は、後白河天皇（在位：1155～1158年）の旧御領である広大な敷地の一角をなし、ホテル内の由緒ある日本庭園からは、悠久の歴史と移ろい行く古都の季節を感じることができます。
ハイアット リージェンシー 京都では、斬新かつスタイリッシュな3つのレストラン、バーをお楽しみいただけます。京都ならではの食材を用い、素材の持ち味を存分に引き出しながら、創造性豊かにそしてリラックスした雰囲気でご提供いたします。
ハイアット リージェンシーについて
ハイアット リージェンシーは、世界50カ国以上で235軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHyattRegency%2F%3Ffref%3Dts)、X、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。