家庭用蓄電設備業界の上位メーカーランキング2026：市場シェアと売上推移の分析レポート
家庭用蓄電設備世界総市場規模
家庭用蓄電設備とは、住宅に設置して電力を蓄え、必要なタイミングで家庭内へ供給できるエネルギー貯蔵システムを指します。一般的にはリチウムイオン電池などの蓄電池本体、パワーコンディショナ、エネルギー管理システム（HEMS）などで構成され、太陽光発電と連携して昼間の余剰電力を蓄え、夜間や停電時に活用することが可能です。家庭用蓄電設備は電力の自家消費率向上、電気料金の削減、非常用電源の確保、ピークシフト対応などに寄与し、再生可能エネルギーの導入拡大や電力系統の安定化にも貢献します。さらに、近年ではV2H連携やスマートホームとの統合により、家庭全体のエネルギー最適化を実現する中核設備として位置付けられています。
図. 家庭用蓄電設備の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346634/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346634/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル家庭用蓄電設備のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の4702百万米ドルから2032年には17335百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは24.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル家庭用蓄電設備のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、再生可能エネルギー導入拡大による需要増加
太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、発電量の変動を補完する手段として家庭用蓄電設備の重要性が高まっています。昼間に発電した余剰電力を蓄え、夜間に活用することで自家消費率を向上できるため、太陽光発電システムとのセット導入が進んでいます。このような再エネ活用の高度化ニーズが、家庭用蓄電設備市場の成長を強く後押ししています。
2、電力料金上昇とエネルギーコスト削減ニーズ
近年の燃料価格高騰や電力市場の変動により、家庭の電気料金は上昇傾向にあります。家庭用蓄電設備を導入することで、安価な時間帯の電力や自家発電電力を蓄電し、高単価の時間帯に使用するピークシフトが可能になります。これにより電力購入量を削減できるため、長期的なエネルギーコスト低減を目的とした家庭用蓄電設備の導入需要が拡大しています。
3、防災意識の高まりと非常用電源ニーズ
地震や台風などの自然災害による停電リスクの増加により、家庭における非常用電源の確保が重視されています。家庭用蓄電設備は停電時でも冷蔵庫、照明、通信機器などの重要負荷へ電力供給が可能であり、生活の継続性を確保できます。この防災・レジリエンス強化の観点から、家庭用蓄電設備は安心・安全を支える設備として需要が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、分散型エネルギー社会の進展による需要拡大
脱炭素化の推進に伴い、集中型電源から分散型エネルギーシステムへの移行が加速しています。住宅単位で電力を自給自足する動きが広がる中、家庭用蓄電設備は太陽光発電と組み合わせた分散型電源の中核として重要性が高まります。電力の地産地消を実現する手段として、家庭用蓄電設備の導入機会は今後さらに拡大すると期待されています。
2、スマートグリッド・VPPへの参加機会の増加
電力系統の安定化を目的として、仮想発電所（VPP）やデマンドレスポンスの導入が進んでいます。家庭用蓄電設備をネットワーク化し、電力需給に応じて充放電を制御することで、電力市場への参加が可能になります。こうしたエネルギーサービスへの活用により、家庭用蓄電設備は単なる蓄電装置から収益創出型インフラへと発展する機会があります。
家庭用蓄電設備とは、住宅に設置して電力を蓄え、必要なタイミングで家庭内へ供給できるエネルギー貯蔵システムを指します。一般的にはリチウムイオン電池などの蓄電池本体、パワーコンディショナ、エネルギー管理システム（HEMS）などで構成され、太陽光発電と連携して昼間の余剰電力を蓄え、夜間や停電時に活用することが可能です。家庭用蓄電設備は電力の自家消費率向上、電気料金の削減、非常用電源の確保、ピークシフト対応などに寄与し、再生可能エネルギーの導入拡大や電力系統の安定化にも貢献します。さらに、近年ではV2H連携やスマートホームとの統合により、家庭全体のエネルギー最適化を実現する中核設備として位置付けられています。
図. 家庭用蓄電設備の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル家庭用蓄電設備のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の4702百万米ドルから2032年には17335百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは24.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル家庭用蓄電設備のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、再生可能エネルギー導入拡大による需要増加
太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの普及拡大に伴い、発電量の変動を補完する手段として家庭用蓄電設備の重要性が高まっています。昼間に発電した余剰電力を蓄え、夜間に活用することで自家消費率を向上できるため、太陽光発電システムとのセット導入が進んでいます。このような再エネ活用の高度化ニーズが、家庭用蓄電設備市場の成長を強く後押ししています。
2、電力料金上昇とエネルギーコスト削減ニーズ
近年の燃料価格高騰や電力市場の変動により、家庭の電気料金は上昇傾向にあります。家庭用蓄電設備を導入することで、安価な時間帯の電力や自家発電電力を蓄電し、高単価の時間帯に使用するピークシフトが可能になります。これにより電力購入量を削減できるため、長期的なエネルギーコスト低減を目的とした家庭用蓄電設備の導入需要が拡大しています。
3、防災意識の高まりと非常用電源ニーズ
地震や台風などの自然災害による停電リスクの増加により、家庭における非常用電源の確保が重視されています。家庭用蓄電設備は停電時でも冷蔵庫、照明、通信機器などの重要負荷へ電力供給が可能であり、生活の継続性を確保できます。この防災・レジリエンス強化の観点から、家庭用蓄電設備は安心・安全を支える設備として需要が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、分散型エネルギー社会の進展による需要拡大
脱炭素化の推進に伴い、集中型電源から分散型エネルギーシステムへの移行が加速しています。住宅単位で電力を自給自足する動きが広がる中、家庭用蓄電設備は太陽光発電と組み合わせた分散型電源の中核として重要性が高まります。電力の地産地消を実現する手段として、家庭用蓄電設備の導入機会は今後さらに拡大すると期待されています。
2、スマートグリッド・VPPへの参加機会の増加
電力系統の安定化を目的として、仮想発電所（VPP）やデマンドレスポンスの導入が進んでいます。家庭用蓄電設備をネットワーク化し、電力需給に応じて充放電を制御することで、電力市場への参加が可能になります。こうしたエネルギーサービスへの活用により、家庭用蓄電設備は単なる蓄電装置から収益創出型インフラへと発展する機会があります。