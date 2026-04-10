Hanes × URBAN RESEARCH DOORS 型から製作した別注BEEFY-T(R)がラインナップを拡大し今季も登場！
URBAN RESEARCH DOORSから、Hanesとの別注BEEFY-T(R)を4月10日(金)より販売開始します。
昨年、好評をいただいた本作は、タフで洗うほど肌に馴染む風合いが特徴の「BEEFY-T(R)」を、リラックスフィットへ型から別注した特別なTシャツ。
インラインに比べて、サイズ感を大きくしつつ、首回りは少し詰めることで一枚でもより着ていただきやすいフィット感になっております。「BEEFY-T(R)」特有の厚みのある生地、洗い込んでも型崩れしない良さは健在です。
一枚でもインナーでも使用しやすいベーシックカラー6色のご用意。
サイズもMから3XLまで幅広く展開。あらゆるスタイルに落とし込んでいただけるバリエーションをご用意しています。
別注 BEEFY-T DOORS FIT S/S(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1010090/?_ga=2.34312801.1535403635.1775606295-1732627726.1775460706)
品番：CD26210-1010090
価格：\3,630 (tax incl.)
カラー：WHITE / ASH GRAY / INDIGO / BROWN / NAVY / BLACK
サイズ： M / L / XL / XXL / XXXL
【一般発売日】
2026年4月10日(金)
【販売店舗】
URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)
URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1010090/?_ga=2.167034558.1870263031.1775727546-604587.1723687207)