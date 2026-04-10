イ・ジェフン主演の大ヒットドラマのシーズン3開幕！痛快アクションエンターテインメント、韓国ドラマ『復讐代行人３～模範タクシー～』U-NEXTで配信開始

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年4月10日（金）より韓国ドラマ『復讐代行人３～模範タクシー～』を配信いたします。

『復讐代行人３～模範タクシー～』は、法で裁くことのできない悪党を相手に、被害者に代わって復讐を遂行する謎のタクシー会社「ムジゲ運輸」の活躍を描いた痛快アクションドラマです。

実際の社会事件をモチーフにしたリアルな描写と、悪を徹底的に叩きのめす勧善懲悪のストーリーで社会現象を巻き起こした本シリーズ。第3弾となる本作では、前作を遥かに凌駕するアクションと、さらに緻密に練られた復讐劇が展開されます。

2025年11月の韓国放送時には圧倒的な高視聴率を記録。さらに、2025年SBS演技大賞で主演のイ・ジェフンは、本シリーズで2度目となる「大賞」を受賞するという快挙を成し遂げました。

本作では、元特殊部隊の精鋭運転手キム・ドギを演じるイ・ジェフンをはじめ、キム・ウィソン、ピョ・イェジンらお馴染みのチームメンバーが再集結。さらに物語の序盤では日本での大規模ロケを敢行し、竹中直人、笠松将といった実力派日本人俳優が特別出演しています。国境を越えた熱いドラマから目が離せません。

U-NEXTでは本作を4月10日（金）12時より配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『復讐代行人３～模範タクシー～』＜全32話＞

【配信開始日】4月10日（金）12時

【価格】各220円（税込）／視聴期間：2日間

【ストーリー】

タクシー運転手のキム・ドギ（イ・ジェフン）は、人身売買が行われる日本の港にいた。遠巻きに様子を見ていたドギは、静かに車を降りて敵に向かっていく。模範タクシーの仲間であるアン・ゴウン（ピョ・イェジン）や他のメンバーも次々と出てきてドギに加勢し…。犯罪被害者の依頼を受けて復讐を代行する模範タクシーは、今も運行を続けていた。今回の依頼は日本の公衆電話からで、発信者は失踪した韓国の高校生だった。高校に潜入したドギたちは、日本の犯罪組織の関与を知る。失踪した高校生を見つけて悪を成敗するため、ドギたちの模範タクシーは運行を開始する。

(C) SBS

U-NEXT

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



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