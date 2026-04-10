世界の軟水器市場、浄水ソリューションへの需要拡大に牽引され2032年までに186億2,000万米ドルに到達へ

世界の軟水器市場、浄水ソリューションへの需要拡大に牽引され2032年までに186億2,000万米ドルに到達へ