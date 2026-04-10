株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区）が展開する「アップリカ」のセカンドベビーカー『ヴィット』の2026年モデルを、 4月24日（金）から全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で販売いたします。





■アカチャンホンポ限定カラー＜ミストグレイ＞











【商品概要】

■商品名：Viit AB（ヴィットAB）

■価格：29,900円（税込32,890円）

■対象：ひとり座りができる生後6カ月～48カ月まで（体重約22kg以下※1）

■サイズ（約）：〈開〉W521 × D857 × H1060 mm 〈閉〉W521 × D310 × H628～757 mm

■規格：製品安全協会B形SG合格品

■重量（約）：5.6kg（肩ベルトカバー・フロントガードを除く）

■商品URL：https://bit.ly/4tzrmyi

※1 お子さまの体重が18kg～22kgまでの使用についてはSGマーク制度の適用対象外です。

■商品特長





●サッとたたんで、スッと進める

- 片手操作でスッと自動でたたまれていく。（※2）

●快適だから、乗りたくなる。

- 4歳まで使えるゆったりシート

- 足のせサポート

●忙しい日常も、スピーディーに スマートに楽しむ

- イージーベルト

- ワンプッシュストッパー

＜NEW＞さらに使いやすく

- 窓付きキャノピー

- 片手でオープンできるフロントガード

※2 折りたたんだ後はハンドル部を持ち上げて車体が開いていかないことを確認してください。車体が開いてしまう場合は取扱説明書にしたがってロックさせてください。

▶快適だから、乗りたくなる。サッと乗って、スッと出発。





①日差しからしっかり守る

- ビッグキャノピー

〈NEW〉②覆っていても赤ちゃんの様子が見られる

- 窓付きキャノピー





③サラッと心地よい

- 快適なメッシュシート





④深く座れて前滑りしにくい

- 4歳まで使える（※4）ゆったりシート

⑤お子さまの姿勢にフィットし、快適

- 自由な角度に調節できる リクライニング

⑥姿勢をサポートし快適

- 角度が2段階に調節できる 足のせサポート

⑦足が置けて姿勢よく、ゴキゲン

- 乗っている時も姿勢が安定するステップ

※3 幌表と裏2枚合わせの部分において、近赤外線は波長800～2500nmにおいて。

※4 体重約22kgまで使用可能。

▶忙しい日常も、スピーディーにスマートに楽しむ。





〈NEW〉①片手で左右どちらからでもフルオープン乗せおろしがスピーディーに

- フロントガード

ベビーカーをたたんだ時、持ち手になって運べる・転がせる（※5）

②ロックも解除も素早くできる

- マグネットの力で付け外しカンタン、イージーベルト

③おでかけがスピーディーに

- カンタン操作のワンプッシュストッパー





④前からも出し入れしやすく便利

- 29.2L（※6）の大容量、フロントイン・ビッグバスケット

※5 折りたたみ時に限る。フロントガードを取り付けた後は左右ともロックされていることを確認してください。

※6 座面下空間容積（耐荷重5kg）。

▶ぐらつきにくく押しやすい。赤ちゃんへの振動も軽減。





①段差も乗り越えやすく、押しやすい

- 大径16.4cmタイヤ

②車体のぐらつきを抑えて押しやすい

- 溶接した剛性フレーム

③振動軽減と安定走行をサポート

- 4輪全てに搭載したやわらかサスペンション

▶その他のカラーラインナップ

















※シトラスイエローは生産台数1,000台限定カラー。

＜ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社（アップリカ）について＞

ベビーカー、チャイルドシート、抱っこひも 、室内品などを展開する育児用品ブランド。アップリカは自分の気持ちを言葉に出来ない赤ちゃんのため、長年に渡り「赤ちゃん医学」や「育児工学」などの赤ちゃん研究を通じて、理想的な育児環境や育児用品のかたちを追求しています。「赤ちゃんの笑顔が生まれる、理想的な環境をお届けしたい。」それがアップリカの想いです。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp