B2B (Business to Business)からB2H(Business to Human)へモメンタム ジャパンがB2Bコミュニケーションの新たな概念を提唱

株式会社 モメンタム ジャパン

【2026年4月8日：東京発】

株式会社 モメンタム ジャパン（本社：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル 東館、マネージング ディレクター：デビッド・マルケス-クレメンテ）は、B2Bコミュニケーションの新たな概念B2H（Business to Human）提唱するとともに、その基礎調査となる「B2Bイベントに関するグローバル調査」の調査結果を発表しました。

B2Bコミュニケーションは、ともするとターゲットを「合理的に判断するビジネスパーソン」として捉え、説明的かつ画一的なサービス紹介にとどまりがちです。こうした従来型のアプローチでは、ビジネスの意思決定を担う一人ひとりの本質的なニーズへ十分に応えることができません。こうしたニーズに対してモメンタム ジャパンは「B2H」の概念を活用した多様なソリューションを提供いたします。

■「B2H」(Business to Human)について

モメンタム ジャパンは、B2Bを単なる「ビジネス対ビジネス」ではなく、一人ひとりのインサイトに向き合う「Business to Human」として捉え直す「B2H」を提唱いたします。本アプローチでは、ターゲットとなる意思決定者＝BDM（Business Decision Maker）の抱える課題や価値観を深く理解することで、より共感性が高く、成果につながるB2Bコミュニケーションの構築を目指します。

当社が実施した日本のBDMを対象とした調査からは、以下のようなインサイトが明らかになりました。

1. 多くのBDMは、B2Bイベントに対して「企業やブランド側のセールス目的が強い」と感じており、自身のビジネスのために設計されていないという認識から、イベントへの期待度が低下している。

2. また情報収集や社内共有を目的に参加しているものの、必要な情報に出会えるかどうかへの不安や、情報量過多による共有のしづらさにストレスを抱えている。

3. さらに、新たな協力会社や同業他社との出会いを通じて自らのビジネスを推進したいというニーズがある一方で、その目的を十分に達成できていないという課題も浮き彫りになった。

■「B2H」ソリューションについて

BDMのインサイトを踏まえ、モメンタム ジャパンは「B2H」の概念を活用した多様なソリューションを展開してまいります。例えば１.BDMの本音やインサイトに迫る定性調査をはじめ、２.必要な情報や同じ課題を持つ人と出会えるよう設計されたネットワーキングの場、３.さらには多様な経験を持つ業界エキスパートから直接アドバイスを得られる機会など、BDMの実務に寄り添った支援を行ってまいります。

B2Hソリューションの例

モメンタム ジャパンは、B2Bイベントにとどまらず、オウンドメディア、オンライン・オフライン広告を含むB2Bコミュニケーション全般において、BDMのインサイト理解を起点とした「B2H」によるソリューションを活用し、企業と人をつなぐ、より効果的なコミュニケーションの構築を支援してまいります。

■B2Bイベントに関するグローバル調査

目的：B2Bイベントに対するニーズ、満足度、フラストレーションを知る

調査期間：2025/7/17-7/23

調査対象のマーケット：アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、日本

有効回答数：各国200サンプル

調査対象：25歳以上、従業員または小規模ビジネスのオーナーであり、中～上級レベルの意思決定者、過去12か月以内にビジネスイベントまたは体験に参加したことがある

調査方法：インターネット定量調査

日本とGlobalのBDMにおけるB2Bイベントに対する意識の違い（抜粋）

1. 日本のBDMの「B2Bイベントへの期待値」は、Global平均よりも低い。

（「B2Bイベントにとても期待している」日本36％vsGlobal51％）

2. B2Bイベントへの参加目的として、日本のBDMはGlobalに比べ、「社内での情報共有」を重視する傾向が強い。（日本44％ vs Global35％）

3. 逆に、B2Bイベントへの参加目的として、「新たな人脈形成や取引先を見つける」を目的とする割合が、Globalと比較して低い傾向にある。（「専門的な人脈/取引先を見つける」日本40％ vs Global58％）

B2Bイベントへの期待値B2Bイベントに参加する目的

■モメンタム ワールドワイドについて

モメンタム ワールドワイドは、クリエイティブ、テクノロジー、ストラテジー、デザインを融合させ、ブランドの価値を高める体験を創出する、世界有数のエクスペリエンス・エージェンシーです。スポンサーシップ、B2B、コマース、ミュージック＆エンターテインメントなど幅広い分野において、数多くのブランドと協業してきました。カルチャーを形づくってきた豊富な実績を持ち、Cannes Lions、Effies、Cliosをはじめ、「Agency of the Year」「Best Place to Work」など数々の賞を受賞。また、業界をリードするサステナビリティへの取り組みでも高い評価を得ています。詳細は www.momentumww.com をご覧ください。

■モメンタム ジャパンについて

モメンタム ジャパンは、Momentum Worldwideの主要なオフィスの一つです。ブランドのパフォーマンス最大化を支援するセールスドリブンなアプローチを強みとし、成果につながるトータルなブランド体験を創出しています。B2CおよびB2B市場に対する深い理解を基盤に、生活者、小売業者、ブランドそれぞれのニーズに即したソリューションを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社 モメンタム ジャパン

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル 東館

代表：マネージング ディレクター： デビッド・マルケス-クレメンテ

事業内容： マーケティング・コミュニケーション・エージェンシー

設立： 2000年8月

HP：https://www.momentum.co.jp/

この件に関するお問合せ先：

株式会社 モメンタム ジャパン 広報担当 森 貴枝子 TEL：03-3746-8350

EMAIL：kieko.mori@momentumww.com