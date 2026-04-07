エッジAIに関わる有力企業12社と共にエッジAI向けトータルソリューションを実現する「H-Aiパートナープログラム」を設立・始動

萩原電気ホールディングス株式会社

萩原テクノソリューションズ株式会社（本社：名古屋市東区泉二丁目28番23号 高岳KANAMEビル、代表取締役社長執行役員：鹿島千寿）は、エッジAI製品ワンストップ開発サービス「H-Aiソリューション」を推進しています。

このたび、同ソリューションの活動強化の取り組みとして、国内企業12社と共に「H-Aiパートナープログラム」を設立し、活動を開始することとなりましたのでお知らせいたします。また、本パートナープログラムの内容と参画企業のデモンストレーションを4月8日（水）から4月10日（金）に東京ビックサイトで開催されるJapan IT Week 『第29回 組込み・エッジ・IoT 開発EXPO 春』に出展いたします。

（１）H-Ai ソリューションについて

日本の製造業では、少子高齢化などによる就業人口の減少により、2040年には約260万人の現場人材不足が予測されています※。こうした背景から、AIやロボットによる生産現場の高度化・自動化が喫緊の課題となっています。しかしながら、製造現場ではAIスキルを持つ人材が不足しており、AI導入には依然として大きなハードルが存在しています。「H-Aiソリューション」は、こうした課題に対してAI導入をワンストップで支援するサービスです。

萩原電気グループが保有する「AIモデル開発技術」、「AI実装技術」、「AIプラットフォーム技術」、「ODM（量産受託）サービス」に加え、多様な協業パートナーとの連携により、お客様の課題解決に向けたトータルソリューションを提供いたします。

※出展：経産省、2040年の就業構造推計（改定版）について

（https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/030_s02_00.pdf）

（２）H-Ai パートナープログラムについて

製造業におけるエッジAIのユースケースとしては、「不良品検知などに活用される物体認識」、「製造装置の異常を検知する異常検知」、「故障を未然に防ぐ予知保全」 などがあります。さらに今後は、ロボット導入の拡大に伴い、自律判断などの高度なAI機能の活用が求められています。

これらのAI機能は、工場内の様々な設備や機器の制御の中で実行されるため、「AI処理（ユースケース）」、「センサー」、「ハードウェア（プラットフォーム）」を用途に応じて最適化する必要があります。この最適化には、それぞれの領域における知見、多様な技術を組み合わせる構成力、インテグレーション技術が不可欠です。

当社の「H-Aiソリューション」では、エッジAIソリューションの拡充を目的として、「AIアプリ」、「センサー」、「ハードウエア」、「インテグレーション」の4カテゴリに分類し、各分野で実績のある企業との協業を推進いたします。また、各パートナーは協業の内容により「Premiumクラス」と「Basicクラス」に分かれて活動いたします。

１.H-Aiパートナー Premiumクラス

・ H-Ai SDK（Software Development Kit／開発中）上に自社技術を実装

・ デモや実証実験を迅速に実行可能

・ 実装製品について共同プロモーションを実施

２.H-Aiパートナー Basicクラス

・ パートナー企業および技術について共同プロモーションを実施

（３）H-Aiパートナープログラム参加企業

現在、以下の12社が本プログラムに参加しています。（2026年3月31日時点）

【参加企業一覧】

（４）Japan IT Week 2026での展示について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/140092/table/27_1_d380aa03fc2f99a543bd7081e3d97c17.jpg?v=202604070551 ]

■出展概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/140092/table/27_2_aaf87229eb29fe0b6c395b20199441f2.jpg?v=202604070551 ]【萩原テクノソリューションズブース】

■展示内容

・自社製産業用プラットフォーム

・AIワンストップ開発サービス『H-Aiソリューション』

・異常検知AI

・組込AIカメラワンストップ開発ソリューション

・サービス生成プラットフォーム「BellaDati」

・エッジPC遠隔管理 × IoT構築サービス

・製造装置向け簡易セキュリティ診断ソリューション

【萩原テクノソリューションズ株式会社 会社概要】

会社名：萩原テクノソリューションズ株式会社

所在地：名古屋市東区泉二丁目28番23号 高岳KANAMEビル

代表者：鹿島 千寿 （代表取締役社長執行役員）

URL: https://www.hagiwara-ts.co.jp

【本リリースに関する報道のお問い合わせ先】

萩原テクノソリューションズ株式会社

H-Aiプロジェクト

E-mail：h-ai_support@hagiwara.co.jp

※各社の社名、製品名、およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。