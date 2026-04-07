カラコン『idoly(アイドリー)』から≠ME鈴木瞳美さん生誕記念スペシャルボックスが発売決定(ハート)当日にはバースデー記念クーポンも！

株式会社エース

株式会社エース（本社：東京都港区、代表取締役：山下雅史）は、≠ME鈴木瞳美さんイメージモデルカラーコンタクト『idoly(アイドリー)』スペシャルボックスを4月13日(月)11:00からクイーンアイズ公式サイトにて数量限定で発売いたします。

(ハート)ボックスデザイン

イメージモデル≠ME鈴木瞳美さんのお誕生日を記念したボックスデザインとなっており、

イラストレーターam☁️様に制作いただいたidolyキービジュアル風イラストを使用したデザインとなっております。

(ハート)スペシャルボックスの内容

今回のスペシャルボックスは、お好きなカラー(推しカラー)が自由に選択できる仕様となっています。

5箱分お好きなカラーをお選びいただき、スペシャルボックスにお入れしてお届けいたします。

また、鈴木瞳美さんお誕生日特別ビジュアルのアクリルキーホルダーもセットとなっております。

(ハート)発売スケジュール

idolyイメージモデル鈴木瞳美さんのお誕生日である4月13日11:00からクイーンアイズ公式サイトにて発売開始です。

【スペシャルボックス商品ページ】

https://www.queen-eyes.com/c/idoly/idolybox

※数量限定。なくなり次第、予告なしに終了となります。

※即日発送対象外となります。

※度数、カラー選択可。

(ハート)バースデー記念クーポンの配布も決定！

鈴木瞳美さんのお誕生日を記念してidolyが20%OFFで購入できるクーポンの配布を実施します。

・実施期間

4/13(月)0：00～4/13(月)23：59

・キャンペーン内容

クーポンコードご入力でidoly全品20%OFF

※他のクーポンとの併用はできません。

※3箱同時購入で1箱無料割引との併用ができません。

※同日発売のギフトボックスは割引対象外となります。

・実施店舗

QUEEN EYES（クイーンアイズ）：https://www.queen-eyes.com/

(ハート)イメージモデルは女性アイドルグループ≠MEの鈴木瞳美さん

鈴木瞳美

2001年4月13日生まれ、東京都出身。

女性アイドルグループ≠ME(ノットイコールミー)のメンバー。

2021年4月7日、ミニアルバム『超特急 ≠ME行き』でキングレコードよりメジャーデビュー。

2025年12月10日(水)には11thシングル『排他的ファイター』を発売。

ファッションブランドのモデルなど多岐に渡って活躍している。

また、自身のYouTubeチャンネルにてファッションやメイク、日常の様子を日々発信している。

(ハート)idoly(アイドリー)について

永遠推し確定な王道アイドル盛れが叶う全5色展開。

・ブランドコンセプト

「このまなざしが、誰かの推しになる」

憧れを追いかけて、もっとかわいくなりたくて。

お気に入りのレンズは瞳に自信ときらめきをくれるおまもり。

だって、ひとみに宿るかわいさは無限だから。

瞳からはじまる、ずっとかわいい物語。

アイドリーは

「憧れの推しに近づける！」

「着ける人の推し(お気に入り)カラコンになる！」

「着けると誰かから推される！(可愛いと思ってもらえる)」

カラコンブランドです。

・idoly販売店舗

QUEEN EYES（クイーンアイズ）

https://www.queen-eyes.com/

QUEEN EYES 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/queeneyes/

QUEEN EYES Qoo10店

https://www.qoo10.jp/shop/queeneyes

【公式SNS】

idoly公式Instagram

https://www.instagram.com/idoly_official/

idoly公式TikTok

https://www.tiktok.com/@idoly_official?_r=1&_t=ZS-94LIYhbug6x(https://www.tiktok.com/@idoly_official?_r=1&_t=ZS-94LIYhbug6x)

idoly公式X

https://x.com/idoly_official_

・製品概要

販売名：アイドリー

内容：1箱10枚入り

装用期間：1日使い捨てソフトコンタクトレンズ

販売価格：1,760円(税込)

レンズ直径：14.5mm

着色直径：13.8mm / 14.0mm

BC：8.6mm

含水率：58%

保湿成分：あり(MPCポリマー配合)

UVカット：あり

度数：±0.00(度なし)/-0.50～6.00(0.25ステップ)/-6.50～10.00(0.5ステップ)

製造方法：キャストモールド製法

医療機器承認番号：22800BZI00037A52

販売元：株式会社エース

製造販売元：Pegavision Japan 株式会社

製造国：台湾

・会社概要

会社名：株式会社エース

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号

代表者：山下 雅史

設立：2008年5月2日

URL：https://acegroup.co.jp/

事業内容：情報システム事業、物販サービス事業

・お客様からのお問い合わせ先

社名：株式会社エース

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー17階

TEL：03-6280-3140 FAX：03-6280-3141