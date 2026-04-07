【4/25(土)開催！】人気イラストレーター・江川あきら氏によるイラストメイキング講座

学校法人呉学園

本講座は、イラストレーター・キャラクターデザイナーとして幅広い分野で活躍する江川あきら氏を、特別講師として迎えるイラストメイキング講座です。

トレーディングカードゲームやソーシャルゲーム、VTuber衣装など数多くの作品を手がけてきた江川氏が、実際の制作工程をリアルタイムで公開。当日は、本イベントのために描き下ろしたキャラクターのラフ画に着彩を行い、キャラクターが完成していく過程を間近でご覧いただけます。第一線で活躍するクリエイターの制作プロセスを通して、実践的な表現技術を学ぶことができます。

イラストレーター・江川あきら イラストメイキング講座

日程：2026年4月25日（土）

時間：13:45～

場所：専門学校日本デザイナー学院

参加：無料・事前予約制

申込：https://ndg.ac.jp/opencampus/18174(https://ndg.ac.jp/opencampus/18174)

また、Q＆Aコーナーでは、「アイデアを生み出すコツ」「学生時代に取り組んでおくべきこと」「イラストレーターの仕事の魅力や制作の裏側」など、創作活動や進路選択に役立つ実践的な話を直接聞くことができます。

イラストやキャラクターデザイン、マンガ、アニメーション分野に興味のある高校生や進路検討中の方、社会人の方まで、どなたでも参加可能です。

- 江川 あきら プロフィール2Dデザイナー・3Dモデラーとしてコンシューマーゲーム開発会社に勤務した後、フリーランスとして独立。トレーディングカードゲームやソーシャルゲーム、VTuber衣装等のイラストやキャラクターデザイン制作のほかイラスト技法書執筆や講座等も行っている。赤を基調とした独特な作風を持ち、“かっこいい”と感じられるものづくりを求めて活動している。X：https://x.com/rev_akiraInstagram：https://www.instagram.com/rev_akiraegawa/

専門学校日本デザイナー学院

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