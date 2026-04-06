パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、オープン以降ご愛顧をいただき、この度、周年を迎える【パソコン工房 秋葉原本店】・【パソコン工房 秋葉原パーツ館】、ならびに、【パソコン工房 大阪日本橋店】、【パソコン工房 新前橋店】、【パソコン工房 つくば店】、【パソコン工房 浜松店】の計6店舗にて「周年記念セール」を2026年4月11日（土）から4月24日（金）まで期間限定で同時開催いたします。

■パソコン工房 6店舗にて4月11日（土）より「周年記念セール」を開催！

下記のパソコン工房6店舗にて、日頃のご愛顧に感謝を込めた「周年記念セール」を2026年4月11日（土）から4月24日（金）まで期間限定で同時開催いたします。【パソコン工房 秋葉原本店】オープン13周年記念【パソコン工房 秋葉原パーツ館】オープン13周年記念【パソコン工房 大阪日本橋店】オープン23周年記念【パソコン工房 新前橋店】オープン3周年記念【パソコン工房 つくば店】オープン3周年記念【パソコン工房 浜松店】オープン2周年記念パソコン工房6店舗「周年記念セール」では、人気のゲーミングPCやノートPCなど最新の即納パソコンを豊富に取り揃え、さらにPCパーツ・周辺機器など幅広い品揃えを記念プライスにてご提供いたします。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC 「LEVEL∞」や、初めてのゲーミングPCに最適なコスパを追求し、カラーバリエーションも選べる「LEVELθ」、カスタマイズして注文できる高品質なBTOパソコン「iiyama PC」等、アップグレードや出張設定設置サービス、各種便利なサービスのご検討も含め店頭スタッフと相談しながらご注文いただけます。また、高性能かつデスクの場所を取らず効率良く作業できるWindows 11搭載のスリムPC、ノートPCをはじめ、NPU AIエンジン内蔵のモデルや、マルチモニター対応のモデルなど、ビジネス用途でのさまざまなニーズにお応えする最新パソコンを取り揃えております。法人様のまとめ買い、業務PC買い替え、買取（下取り）のご相談も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。開催期間：2026年4月11日（土） ～ 4月24日（金）セールの詳細は下記の情報ページをご確認ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/anniversary_sale_sp.php※セールアイテムの情報公開は、2026年4月10日（金）午後を予定しております。

■店舗情報

【パソコン工房 秋葉原本店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 秋葉原本店【 所在地 】〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-10 秋葉原HFビル 1F【 営業時間 】11時00分 ～ 20時00分【 定休日 】年中無休【 電話番号 】03-5209-7330【 メール 】akihabarahonten@pc-koubou.co.jp【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akihabarahonten.php

【パソコン工房 秋葉原パーツ館】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 秋葉原パーツ館【 所在地 】〒101-0021 東京都千代田区外神田3-4-15 ユニットコム秋葉原ビル 1F・2F【 営業時間 】11時00分 ～ 20時00分【 定休日 】年中無休【 電話番号 】03-3526-3571【 メール 】akihabarapa-tukan@pc-koubou.co.jp【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akihabarapa-tukan.php

【パソコン工房 大阪日本橋店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 大阪日本橋店【 所在地 】〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 1F【 営業時間 】11時00分 ～ 20時00分【 定休日 】年中無休【 電話番号 】06-6647-8820【 メール 】oosakanipponbashi@pc-koubou.co.jp【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/osaka.php

【パソコン工房 新前橋店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 新前橋店【 所在地 】〒371-0846 群馬県前橋市元総社町54-1【 営業時間 】11時00分 ～ 20時00分【 定休日 】年中無休【 電話番号 】027-212-9677【 メール 】shinmaebashi@pc-koubou.co.jp【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/shinmaebashi.php

【パソコン工房 つくば店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 つくば店【 所在地 】〒305-0035 茨城県つくば市松代2-5【 営業時間 】11時00分 ～ 19時30分【 定休日 】年中無休【 電話番号 】029-869-4301【 メール 】tsukuba@pc-koubou.co.jp【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/tsukuba.php

【パソコン工房 浜松店】店舗情報

【 店舗名 】パソコン工房 浜松店【 所在地 】〒430-0815 静岡県浜松市中央区都盛町11-1【 営業時間 】11時00分 ～ 20時00分【 定休日 】年中無休【 電話番号 】053-401-8577【 メール 】hamamatsu@pc-koubou.co.jp【 店舗ＨＰ 】https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/hamamatsu.php

■パソコン工房は『中古買取強化宣言』を実施中！

全国のパソコン工房店舗および宅配買取サービスでは、『中古買取強化宣言』としてゲーミングPC、デスクトップPC、ノートPCやPCパーツ（CPU、マザーボード、メモリ、グラフィックスカード）などの買取査定額を大きく改定！さらに現在「当社指定ゲーミングPCの買取で、パソコン工房会員様限定に、最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼント」も実施中です。※最大5万円分相当のプレゼントは、当社指定の買取金額での条件となります。最大5万円分相当の商品券（またはポイント）プレゼントの詳しい情報はこちらURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/gamingpc_kaitori_point_present.phpご自宅に保管されたままの機器がございましたら、ぜひこの機会にパソコン工房へお持ち込みいただくか、宅配買取サービスをご利用ください！お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/宅配買取はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/kaitori/re/kaitori_kyouka_sengen.html

■最大3万円分相当※を還元する「超 新生活還元祭」を期間限定で開催中！

「超 新生活還元祭」は、期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCをご購入いただくことで、指定機種のスペックに応じて最大3万円分相当※の還元が付与されるキャンペーンです。店舗・WEB通販での開催期間：2026年4月3日（金） ～ 4月29日（水）※最大3万円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。※キャンペーンには当社会員（LINE会員・WEB会員・ビジネスご優待会員）への登録が必要です。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。パソコン工房「超 新生活還元祭」情報ページ店舗 URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/newlife_kangen_2604.phpWEB通販 URL：https://www.pc-koubou.jp/pc/shinseikatsu_kangen_202604.php更に、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

■全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房店舗では、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただく事で最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

■最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』

2025年10月14日（火）サポート終了を迎えたWindows 10搭載パソコンからの乗り換えはパソコン工房にお任せください。全国のパソコン工房 店舗・WEB通販サイトにて、お使いのWindows 10搭載パソコンから最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換えを行っていただける『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中です。サポートが切れたWindowsを搭載したパソコンをそのまま使用し続けるとさまざまなセキュリティリスクが伴いますが、最新Windows 11搭載パソコンへ乗り換えることでWindows 11のセキュリティとアップデートにより安心してパソコンをお使いいただけます。パソコン工房の最新パソコン「iiyama PC」をはじめ、「LEVEL∞」、「LEVELθ」等、いずれも標準でWindows 11を搭載しておりますので、快適・安心なパソコン環境を存分にお楽しみいただけます。① 最大5万円分相当を還元 乗り換えがお得になる「下取りサービス」② 「Windows 11アップグレード診断」が無料 アップグレード工賃も5,000円にてご提供③ 乗り換えのパソコン選びに最適 「オススメ最新Windows 11搭載パソコン」をご提案※最大5万円分相当の還元額は、当社指定の条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。『Windows 11 全力乗換応援フェア』情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/windows11_norikae.php※『Windows 11 全力乗換応援フェア』は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp