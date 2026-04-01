学校法人大阪信愛学院（大阪市城東区）は、2026年4月1日付で学校法人大阪信愛女学院を「学校法人大阪信愛学院」に改称したことをお知らせいたします。これにあわせて、学院の理念や教育の姿勢をより明確に発信するため、新たなシンボルマークおよびロゴタイプなどのヴィジュアルアイデンティティ（VI）を策定しました。

本学院は、幼稚園から大学までを擁する総合学院として「一人ひとりを大切にする教育」を実践し、多様な学びの機会を提供してきました。今回の法人名変更は、学院の総合力をより高めて、本学院の教育の価値を社会にわかりやすく伝えていくことを目的としています。また、法人名変更を機に、学院のブランドイメージを整理し、新たなヴィジュアルアイデンティティ（VI）を策定しました。新しい法人名とブランドのもと、幼稚園から大学までの連携をさらに強化し、これからも「点数よりも大切なこと」を求めて、社会に貢献できる人材の育成に取り組んでまいります。

大阪信愛学院 概要

法人名：学校法人大阪信愛学院（理事長：岩熊美奈子）所在地：大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号設立：1884年（大阪市西区川口町に信愛女学校を開設）設置校：大阪信愛学院大学（教育学部／看護学部） 大阪信愛学院高等学校 大阪信愛学院中学校 大阪信愛学院小学校 幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園在籍者数：1,937名（2025年5月1日現在）

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