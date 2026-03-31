M4Aファイルが再生できない原因と対策｜今すぐ試せる対処法＆おすすめプレーヤー
Tenorshare Co., Ltd.は、3月30日（月）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能とファイル修復機能がさらに最適化されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8vyscp
音声ファイル形式のひとつに「M4A」がありますが、このファイルが再生できなくて困ったことはありませんか？
特に、ダウンロードしたM4Aファイルが再生できないケースは少なくありません。そんなとき「ダウンロードしたのに…」と諦めてしまう方もいるのではないでしょうか。
この記事では、M4Aファイルが再生できないときの対処法と、おすすめの再生プレーヤーソフトについてわかりやすく解説します。
M4Aファイルとは？
M4Aは、Apple社が開発したオーディオファイルフォーマットで、主にiTunesやその他のApple製品で使用されています。M4Aは、MP3と同様に、音楽ファイルを圧縮することができますが、高品質の音声を提供することができ、多くの種類のメディアプレーヤーで再生することができますが、Apple製品で再生するためには、iTunesに追加する必要があります。
M4Aファイルのおすすめ再生プレーヤーソフト
プレーヤー1：Windows Media Player
Windowsに標準装備されていて、「スタート」ボタンをクリックし、すべてのアプリの一覧から「Windows アクセサリ」→「Windows Media Player」の順にクリックすれば起動でき、ビデオも再生可能です。
プレーヤー2：新しい RealPlayer
リアルネットワークス社が開発した動画再生ソフトで、一昔前までは、Windows でよく使われていて、再生だけでなく、動画のダウンロードや形式の変換、CDへの書き込みも可能です。最新版ではM4Aファイルを開くことができます。
プレーヤー3：AIMP
多機能でありながら、使いやすいオーディオプレイヤーで、再生速度や音程の変更、イコライザー、ボーカル除去、区間リピート、フォーマット変換等、一般的な機能は大体備えているだけでなく、ほとんどのオーディオファイルを再生することができるという特徴を持っています。
プレーヤー4：PotPlayer
多機能でかつ、軽快に動作してくれるソフトで、非常に多くのフォーマットに対応していて、標準状態でほとんどのメディアファイルを再生できます。再生関連の機能としては、再生速度の変更、リピート / シャッフル再生、区間リピート、指定した再生時間 / フレーム へのジャンプ、フレームスキップなどが可能です。
M4Aファイルが再生できない原因
原因1：M4Aファイルのダウンロード中に中断される
M4Aファイルのダウンロード中にダウンロードを中断すると、ファイルの一部が欠落し、再生できなくなる可能性があります。
原因2：M4Aファイルが破損している
アップロードされているダウンロード先のファイルが、元々不完全な破損したファイルであることも考えられます。
原因3：プレーヤーがM4Aをサポートしていない
使用しているメディアプレーヤーがM4Aフォーマットをサポートしていない可能性があります。一部の古いプレーヤーでは、M4Aファイルを再生するためにコーデックやプラグインを追加する必要があります。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/8vyscp
音声ファイル形式のひとつに「M4A」がありますが、このファイルが再生できなくて困ったことはありませんか？
特に、ダウンロードしたM4Aファイルが再生できないケースは少なくありません。そんなとき「ダウンロードしたのに…」と諦めてしまう方もいるのではないでしょうか。
この記事では、M4Aファイルが再生できないときの対処法と、おすすめの再生プレーヤーソフトについてわかりやすく解説します。
M4Aファイルとは？
M4Aは、Apple社が開発したオーディオファイルフォーマットで、主にiTunesやその他のApple製品で使用されています。M4Aは、MP3と同様に、音楽ファイルを圧縮することができますが、高品質の音声を提供することができ、多くの種類のメディアプレーヤーで再生することができますが、Apple製品で再生するためには、iTunesに追加する必要があります。
M4Aファイルのおすすめ再生プレーヤーソフト
プレーヤー1：Windows Media Player
Windowsに標準装備されていて、「スタート」ボタンをクリックし、すべてのアプリの一覧から「Windows アクセサリ」→「Windows Media Player」の順にクリックすれば起動でき、ビデオも再生可能です。
プレーヤー2：新しい RealPlayer
リアルネットワークス社が開発した動画再生ソフトで、一昔前までは、Windows でよく使われていて、再生だけでなく、動画のダウンロードや形式の変換、CDへの書き込みも可能です。最新版ではM4Aファイルを開くことができます。
プレーヤー3：AIMP
多機能でありながら、使いやすいオーディオプレイヤーで、再生速度や音程の変更、イコライザー、ボーカル除去、区間リピート、フォーマット変換等、一般的な機能は大体備えているだけでなく、ほとんどのオーディオファイルを再生することができるという特徴を持っています。
プレーヤー4：PotPlayer
多機能でかつ、軽快に動作してくれるソフトで、非常に多くのフォーマットに対応していて、標準状態でほとんどのメディアファイルを再生できます。再生関連の機能としては、再生速度の変更、リピート / シャッフル再生、区間リピート、指定した再生時間 / フレーム へのジャンプ、フレームスキップなどが可能です。
M4Aファイルが再生できない原因
原因1：M4Aファイルのダウンロード中に中断される
M4Aファイルのダウンロード中にダウンロードを中断すると、ファイルの一部が欠落し、再生できなくなる可能性があります。
原因2：M4Aファイルが破損している
アップロードされているダウンロード先のファイルが、元々不完全な破損したファイルであることも考えられます。
原因3：プレーヤーがM4Aをサポートしていない
使用しているメディアプレーヤーがM4Aフォーマットをサポートしていない可能性があります。一部の古いプレーヤーでは、M4Aファイルを再生するためにコーデックやプラグインを追加する必要があります。