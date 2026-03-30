DurinがシリコンラボのMG24ワイヤレスSoCを採用 スマートロック向けAliroモバイルアクセスの普及を加速
シリコン・ラボのセキュアなマルチプロトコル・プラットフォームにより、Durin Door ManagerへのAliro対応、NFCタップ操作によるロック解錠やハンズフリー体験が実現
本リリースは、2026年2月26日（米国時間）に配信された英文プレスリリース < https://news.silabs.com/2026-02-26-Durin-Selects-Silicon-Labs-MG24-Wireless-SoC-to-Accelerate-Aliro-Mobile-Access-for-Smart-Locks-and-Readers > を抄訳したものです。内容に相違がある場合は、英文が優先されます。テキサス州オースティンおよびカリフォルニア州サニーベール - 2026年2月26日（米国時間）- 低消費電力ワイヤレス接続分野のリーディングカンパニーであるシリコン・ラボラトリーズ（NASDAQ: SLAB、以下 シリコン・ラボ）は本日、Durin, Inc.（以下 Durin）がSilicon Labs MG24ワイヤレスSoCを採用したことを発表しました。MG24は、Connectivity Standards Alliance（CSA）が新たにリリースしたAliroアプリケーション層に対応する次世代アクセスデバイス「Durin Door Manager」のセキュアなマルチプロトコル基盤として採用されています。
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Aliroは、スマートフォン、ウェアラブル、スマートロック、リーダー端末間において、一貫性のある安全なモバイルアクセス制御体験を実現するとともに、玄関などの施錠が必要なドアでの、安全な相互接続を可能にするために設計されています。Aliroの正式リリースを受け、シリコン・ラボは、セキュアなクレデンシャル処理、柔軟なトランスポート、低消費電力動作を目的に構築された堅牢なプラットフォームを通じて、デバイスメーカーが標準から出荷製品へと迅速に移行できるよう支援しています。
シリコン・ラボ、ホーム製品ライン担当バイスプレジデントのColin Curetonは次のように述べています。「Aliroは、ホームオーナーのモバイルウォレットとスマートドアロックをつなぐ、標準ベースのアクセス規格として非常に重要な意味を持っています。MG24は、Durinのようなイノベーターに、クレデンシャルの検証から鍵の保護まで、すべてを単一のセキュアなワイヤレスSoCで実現する手段を提供します。さらに、内蔵の暗号アクセラレータにより、エンドユーザーが求めるスピードでこれらの処理を行えます。業界がAliroを中心に結集する中、シリコン・ラボは製造者が認証済みの市場対応製品をより速く実現できるよう支援することに注力しています」
Durin Door Managerは、最新のモバイルアクセスとデバイスでの強固なローカル意思決定を組み合わせています。MG24を中核として構築されたDurin Door Managerは、NFCタップ操作によるロック解錠から、MK Semiが実現するUWB（超広帯域）、そしてBluetooth Low Energy（BLE）によるハンズフリーインタラクションまで、幅広いAliro体験をサポートするよう設計されています。
Durin最高経営責任者のHerman Yauは次のように述べています。「Aliroは、スマートフォンやウェアラブルが安全で相互運用可能な鍵となる新しいアクセスの時代を切り開いています。シリコン・ラボのMG24は、Durin Door ManagerでAliro体験をサポートするために必要なセキュリティ、パフォーマンス、マルチプロトコルの柔軟性を提供します。これにより、近づくだけで扉が開くという快適な体験を届けることを可能にし、お客さまが一度体験したら手放せない魔法のような帰宅体験を実現できると信じています」
Connectivity Standards Alliance（CSA）のプレジデント兼CEOであるTobin Richardsonは次のように述べています。「シリコン・ラボとDurinは、Aliro標準によってセキュアでシームレスなモバイルアクセスを現実に示すリーダーの役割を担っています。このコラボレーションは、ベンダー固有の孤立した技術から脱却することで、統一されたスマート環境に必要な、信頼性の高い相互運用性を確立します。こうした統一されたアプローチを採用することで、エコシステムが拡大するにつれ、すべての人にとってよりアクセスしやすく安全な未来への基盤が築かれます」
Silicon Labs MG24：Aliro対応アクセスのためのセキュアなマルチプロトコル基盤
Aliroは、セキュアなクレデンシャル処理とデバイス・リーダー間の通信に高い要件を課しています。Durin Door ManagerにおいてMG24は、Aliroおよびコネクテッドアクセスのワークフロー向けのコアコントローラとして機能し、統合されたセキュリティとワイヤレスの柔軟性を、電力効率の高い設計で実現します。
Durin Door ManagerでのMG24の主な機能は以下のとおりです。
● NFC経由でのワンタッチAliroクレデンシャル認証：MG24はNFCトランシーバーリーダーICからAliro鍵および関連情報を受信し、単一のNFCトランザクションで鍵の検証とアクセスドキュメントの確認を実行します。
● ハードウェアアクセラレーションによる非対称暗号処理：MG24は統合された暗号ハードウェアアクセラレータを使用し、Aliroの楕円曲線暗号（ECC）処理（鍵ペア生成、ECDSA署名、ECDH、ECDSA検証、ステップアップ認証要件を含む）を実行します。
● Silicon Labs Secure Vaultによるセキュアな鍵保管：機密性の高いクレデンシャルおよび鍵情報は、シリコン・ラボの業界最先端のセキュアストレージ・デバイス保護アプローチであるSecure Vaultによって保護されます。
● 最新のアクセスシステムに向けたマルチプロトコル接続：MG24はMatterとBluetoothの通信をサポートし、相互運用性と柔軟なシステム統合の実現を支援します。
● コミッショニングとロック制御ワークフロー向けBLE：Bluetoothは、デバイスのコミッショニング、UWB体験をサポートするレンジングセッションの開始、そしてペアリングされたドアロックとの通信によるオープン/クローズ動作に使用されます。
● UWBレンジングによるハンズフリー制御の判断：MG24はUWBラジオICからのレンジング情報を処理し、近接性とコンテキストデータに基づいてハンズフリー制御の判断を実行します。
セキュアなクレデンシャル処理、マルチプロトコルワイヤレス、低消費電力アーキテクチャを組み合わせることで、MG24はAliroのセキュリティと相互運用性の目標に沿ったスマートロックの設計を支援しつつ、実装の複雑さとシステムコストを抑制します。
相互運用可能なモバイルアクセスエコシステムの実現
アクセス制御市場はこれまで、モバイルクレデンシャルとリーダー通信において断片的な独自仕様のアプローチに依存してきました。Aliroは、様々な設置アーキテクチャに対応できる安全で信頼性の高い通信を通じて、ユーザーデバイスとアクセスポイント間の相互運用性を合理化するよう設計されています。
シリコン・ラボは、デバイスメーカーを以下の点で支援するプラットフォーム戦略によってAliroを積極的にサポートしています。
● 保護された鍵保管と高性能暗号処理のために設計されたセキュアなワイヤレスSoC上での製品構築
● 製品やユースケースの進化に合わせた、NFC、BLE、BLE + UWBなど複数のAliroトランスポートオプションへの対応
● より広範なコネクテッドデバイスの相互接続に向けた、Aliroモバイルアクセスとコンプリメンタリ標準（Matter等）との組み合わせ
提供について
Durin Door Managerは2026年第1四半期に発売予定です。
Silicon Labs MG24ワイヤレスSoCプラットフォームの詳細については、シリコン・ラボのウェブサイトをご覧ください。Durin Door Managerの詳細については、Durinのウェブサイトをご覧ください。
シリコン・ラボについて
シリコン・ラボ（NASDAQ：SLAB）は、低消費電力ワイヤレス接続の分野におけるトップイノベーターであり、様々なデバイスを接続して生活をより良くする組込みシステム技術を構築しています。世界最高レベルの集積密度を誇るSoC（システム・オン・チップ）に最先端の技術を融合させたシリコン・ラボは、先進的なエッジ・コネクティビティ・アプリケーションを開発するために必要なソリューション、サポートおよびエコシステムをデバイス開発者に提供しています。米国テキサス州オースティンに本社を置くシリコン・ラボは、現在16カ国以上で事業を展開しており、スマートホーム、産業用IoT、スマートシティの市場における革新的ソリューションの信頼できるパートナーです。詳しくは、www.silabs.comをご覧ください。
Durinについて
Durin, Inc.は、共有コードを超え、ハンズフリーで、アイデンティティを認識し、プライバシーを最優先にした体験を実現することで、ホームアクセスの次の時代を切り開いています。相互運用性と次世代アクセス標準を基盤に設計し、プライバシーを原則に据えたDurinは、コネクテッドホーム全体に新たな安全な入室の基準を打ち立て、人々が自信と安心感を持って帰宅できるよう支援します。
Silicon Laboratories, Silicon Labs, S ロゴ, Silicon Laboratories ロゴ, Silicon Labs ロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商品名は商標である可能性があり、各所有者にその権利が帰属します。
【お客様お問合せ先】
シリコン・ラボラトリーズ有限会社
https://jp.silabs.com/about-us/contact-us
【報道関係者お問合せ先】
シリコン・ラボラトリーズ 広報事務局
Tel: 03-4405-9537
Email: siliconLab-pr@next-pr.co.jp
配信元企業：シリコン・ラボラトリーズ有限会社
本リリースは、2026年2月26日（米国時間）に配信された英文プレスリリース < https://news.silabs.com/2026-02-26-Durin-Selects-Silicon-Labs-MG24-Wireless-SoC-to-Accelerate-Aliro-Mobile-Access-for-Smart-Locks-and-Readers > を抄訳したものです。内容に相違がある場合は、英文が優先されます。テキサス州オースティンおよびカリフォルニア州サニーベール - 2026年2月26日（米国時間）- 低消費電力ワイヤレス接続分野のリーディングカンパニーであるシリコン・ラボラトリーズ（NASDAQ: SLAB、以下 シリコン・ラボ）は本日、Durin, Inc.（以下 Durin）がSilicon Labs MG24ワイヤレスSoCを採用したことを発表しました。MG24は、Connectivity Standards Alliance（CSA）が新たにリリースしたAliroアプリケーション層に対応する次世代アクセスデバイス「Durin Door Manager」のセキュアなマルチプロトコル基盤として採用されています。
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Aliroは、スマートフォン、ウェアラブル、スマートロック、リーダー端末間において、一貫性のある安全なモバイルアクセス制御体験を実現するとともに、玄関などの施錠が必要なドアでの、安全な相互接続を可能にするために設計されています。Aliroの正式リリースを受け、シリコン・ラボは、セキュアなクレデンシャル処理、柔軟なトランスポート、低消費電力動作を目的に構築された堅牢なプラットフォームを通じて、デバイスメーカーが標準から出荷製品へと迅速に移行できるよう支援しています。
シリコン・ラボ、ホーム製品ライン担当バイスプレジデントのColin Curetonは次のように述べています。「Aliroは、ホームオーナーのモバイルウォレットとスマートドアロックをつなぐ、標準ベースのアクセス規格として非常に重要な意味を持っています。MG24は、Durinのようなイノベーターに、クレデンシャルの検証から鍵の保護まで、すべてを単一のセキュアなワイヤレスSoCで実現する手段を提供します。さらに、内蔵の暗号アクセラレータにより、エンドユーザーが求めるスピードでこれらの処理を行えます。業界がAliroを中心に結集する中、シリコン・ラボは製造者が認証済みの市場対応製品をより速く実現できるよう支援することに注力しています」
Durin Door Managerは、最新のモバイルアクセスとデバイスでの強固なローカル意思決定を組み合わせています。MG24を中核として構築されたDurin Door Managerは、NFCタップ操作によるロック解錠から、MK Semiが実現するUWB（超広帯域）、そしてBluetooth Low Energy（BLE）によるハンズフリーインタラクションまで、幅広いAliro体験をサポートするよう設計されています。
Durin最高経営責任者のHerman Yauは次のように述べています。「Aliroは、スマートフォンやウェアラブルが安全で相互運用可能な鍵となる新しいアクセスの時代を切り開いています。シリコン・ラボのMG24は、Durin Door ManagerでAliro体験をサポートするために必要なセキュリティ、パフォーマンス、マルチプロトコルの柔軟性を提供します。これにより、近づくだけで扉が開くという快適な体験を届けることを可能にし、お客さまが一度体験したら手放せない魔法のような帰宅体験を実現できると信じています」
Connectivity Standards Alliance（CSA）のプレジデント兼CEOであるTobin Richardsonは次のように述べています。「シリコン・ラボとDurinは、Aliro標準によってセキュアでシームレスなモバイルアクセスを現実に示すリーダーの役割を担っています。このコラボレーションは、ベンダー固有の孤立した技術から脱却することで、統一されたスマート環境に必要な、信頼性の高い相互運用性を確立します。こうした統一されたアプローチを採用することで、エコシステムが拡大するにつれ、すべての人にとってよりアクセスしやすく安全な未来への基盤が築かれます」
Silicon Labs MG24：Aliro対応アクセスのためのセキュアなマルチプロトコル基盤
Aliroは、セキュアなクレデンシャル処理とデバイス・リーダー間の通信に高い要件を課しています。Durin Door ManagerにおいてMG24は、Aliroおよびコネクテッドアクセスのワークフロー向けのコアコントローラとして機能し、統合されたセキュリティとワイヤレスの柔軟性を、電力効率の高い設計で実現します。
Durin Door ManagerでのMG24の主な機能は以下のとおりです。
● NFC経由でのワンタッチAliroクレデンシャル認証：MG24はNFCトランシーバーリーダーICからAliro鍵および関連情報を受信し、単一のNFCトランザクションで鍵の検証とアクセスドキュメントの確認を実行します。
● ハードウェアアクセラレーションによる非対称暗号処理：MG24は統合された暗号ハードウェアアクセラレータを使用し、Aliroの楕円曲線暗号（ECC）処理（鍵ペア生成、ECDSA署名、ECDH、ECDSA検証、ステップアップ認証要件を含む）を実行します。
● Silicon Labs Secure Vaultによるセキュアな鍵保管：機密性の高いクレデンシャルおよび鍵情報は、シリコン・ラボの業界最先端のセキュアストレージ・デバイス保護アプローチであるSecure Vaultによって保護されます。
● 最新のアクセスシステムに向けたマルチプロトコル接続：MG24はMatterとBluetoothの通信をサポートし、相互運用性と柔軟なシステム統合の実現を支援します。
● コミッショニングとロック制御ワークフロー向けBLE：Bluetoothは、デバイスのコミッショニング、UWB体験をサポートするレンジングセッションの開始、そしてペアリングされたドアロックとの通信によるオープン/クローズ動作に使用されます。
● UWBレンジングによるハンズフリー制御の判断：MG24はUWBラジオICからのレンジング情報を処理し、近接性とコンテキストデータに基づいてハンズフリー制御の判断を実行します。
セキュアなクレデンシャル処理、マルチプロトコルワイヤレス、低消費電力アーキテクチャを組み合わせることで、MG24はAliroのセキュリティと相互運用性の目標に沿ったスマートロックの設計を支援しつつ、実装の複雑さとシステムコストを抑制します。
相互運用可能なモバイルアクセスエコシステムの実現
アクセス制御市場はこれまで、モバイルクレデンシャルとリーダー通信において断片的な独自仕様のアプローチに依存してきました。Aliroは、様々な設置アーキテクチャに対応できる安全で信頼性の高い通信を通じて、ユーザーデバイスとアクセスポイント間の相互運用性を合理化するよう設計されています。
シリコン・ラボは、デバイスメーカーを以下の点で支援するプラットフォーム戦略によってAliroを積極的にサポートしています。
● 保護された鍵保管と高性能暗号処理のために設計されたセキュアなワイヤレスSoC上での製品構築
● 製品やユースケースの進化に合わせた、NFC、BLE、BLE + UWBなど複数のAliroトランスポートオプションへの対応
● より広範なコネクテッドデバイスの相互接続に向けた、Aliroモバイルアクセスとコンプリメンタリ標準（Matter等）との組み合わせ
提供について
Durin Door Managerは2026年第1四半期に発売予定です。
Silicon Labs MG24ワイヤレスSoCプラットフォームの詳細については、シリコン・ラボのウェブサイトをご覧ください。Durin Door Managerの詳細については、Durinのウェブサイトをご覧ください。
シリコン・ラボについて
シリコン・ラボ（NASDAQ：SLAB）は、低消費電力ワイヤレス接続の分野におけるトップイノベーターであり、様々なデバイスを接続して生活をより良くする組込みシステム技術を構築しています。世界最高レベルの集積密度を誇るSoC（システム・オン・チップ）に最先端の技術を融合させたシリコン・ラボは、先進的なエッジ・コネクティビティ・アプリケーションを開発するために必要なソリューション、サポートおよびエコシステムをデバイス開発者に提供しています。米国テキサス州オースティンに本社を置くシリコン・ラボは、現在16カ国以上で事業を展開しており、スマートホーム、産業用IoT、スマートシティの市場における革新的ソリューションの信頼できるパートナーです。詳しくは、www.silabs.comをご覧ください。
Durinについて
Durin, Inc.は、共有コードを超え、ハンズフリーで、アイデンティティを認識し、プライバシーを最優先にした体験を実現することで、ホームアクセスの次の時代を切り開いています。相互運用性と次世代アクセス標準を基盤に設計し、プライバシーを原則に据えたDurinは、コネクテッドホーム全体に新たな安全な入室の基準を打ち立て、人々が自信と安心感を持って帰宅できるよう支援します。
Silicon Laboratories, Silicon Labs, S ロゴ, Silicon Laboratories ロゴ, Silicon Labs ロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商品名は商標である可能性があり、各所有者にその権利が帰属します。
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シリコン・ラボラトリーズ有限会社
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【報道関係者お問合せ先】
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Tel: 03-4405-9537
Email: siliconLab-pr@next-pr.co.jp
配信元企業：シリコン・ラボラトリーズ有限会社
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