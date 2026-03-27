RAUL株式会社代表 江田健二の基調講演がYoutubeで公開されました 北海道経済産業局主催「省エネセミナー」～企業の脱炭素経営戦略を解説～
2026年2月26日（木）に札幌市で北海道経済産業局主催「省エネセミナー」が開催されました。
RAUL株式会社代表の江田健二は基調講演に登壇し、「GXと業務効率を両立する脱炭素経営戦略」をテーマに、GX実現に向けた第一歩である省エネが企業の利益につながることや、取り組むべき優先順位、様々な業種の先進事例を紹介しました。
この基調講演が3月12日に経済産業省のYoutubeチャンネル「metichannel」にて公開されました。
令和7年度北海道経済産業局省エネセミナー 江田健二基調講演
https://www.youtube.com/watch?v=QcI7e6j3iZs
経済産業省Youtubeチャンネル「metichannel」
https://www.youtube.com/@metichannel
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345286/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
RAUL株式会社代表の江田健二は基調講演に登壇し、「GXと業務効率を両立する脱炭素経営戦略」をテーマに、GX実現に向けた第一歩である省エネが企業の利益につながることや、取り組むべき優先順位、様々な業種の先進事例を紹介しました。
この基調講演が3月12日に経済産業省のYoutubeチャンネル「metichannel」にて公開されました。
令和7年度北海道経済産業局省エネセミナー 江田健二基調講演
https://www.youtube.com/watch?v=QcI7e6j3iZs
経済産業省Youtubeチャンネル「metichannel」
https://www.youtube.com/@metichannel
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345286/images/bodyimage1】
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
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■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
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配信元企業：RAUL株式会社
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