【筑紫野市】市民向けAIチャットボット「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」を公開

プレイネクストラボ株式会社

福岡県筑紫野市（以下、「筑紫野市」）公式ホームページとLINE公式アカウントに、市民向けの対話型AIチャットボット「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」をリリースしました。本サービスは、自治体の住民対応を効率化し、住民生活の利便性向上を目指した新しい取り組みです。

■「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」の概要

「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」は、住民からの質問や問い合わせを受け付け、AIが応答するサービスです。この仕組みは、住民からの問い合わせを受け付け、Azure AI SearchやGoogle Custom Searchを活用して必要な情報を迅速に取得します。その後、Azure OpenAI Serviceを通じて自然な言葉で回答を生成する仕組みです。これにより、住民は24時間365日、迅速かつ的確なサポートを受けることが可能になります。

■「AIコンシェルジュ」の利用方法

本サービスは筑紫野市のホームページまたはLINE公式アカウントからご利用いただけます。

利用方法1：筑紫野市ホームページから

筑紫野市ホームページ右下のアイコンをクリックすることで立ち上げることができます。

（下記参照）

利用方法2：筑紫野市LINE公式アカウントから

まずは筑紫野市LINE公式アカウントを友だち追加します（下記のQRコードからも友だち追加できます）。

次に、リッチメニューの「AI質問応答」をタップすることで立ち上げることができます。

（下記参照）

■ 導入の理由、目的

「AIコンシェルジュ」の導入により、以下のメリットが期待されます。

- 住民サービスの迅速化と24時間対応。- 職員の業務負担軽減と業務効率化。- データ活用による住民ニーズの把握とサービス向上。

■ 今後の展望

今後も他自治体へのさらなる展開を視野に入れております。プレイネクストラボは、技術と多様性を駆使し、住民サービスの向上を目指す自治体とともに、より良い未来を築く取り組みを続けてまいります。

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

設立：2016年1月

本社：〒141-0021

東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前 9階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら(https://www.playnext-lab.co.jp/contact/)

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp